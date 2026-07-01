Ankara NATO Zirvesi'ne hazır! 56 bin güvenlik personeli sahada: 900'e yakın şok uygulama
NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev alırken, 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, şehir hayatının olağan şekilde devam edeceğini ve yolların yalnızca liderlerin geçişi sırasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev alırken, 900'e yakın şok uygulama hayata geçirildi. Yapay zeka destekli sistemler, yüz tanıma teknolojileri ve kriz merkezleriyle başkent 7 gün 24 saat takip edilecek. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurgularken, şehir yaşamının olağan şekilde süreceğini ve yalnızca liderlerin geçişi sırasında bazı yolların kısa süreli olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.
Tandoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde yaptığı açıklamada, zirve kapsamındaki tedbirler, risk analizleri ve değerlendirmelerin günler öncesinden başladığını dile getirdi.
Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 49 bine yakın emniyet teşkilatı personeli ve 7 bine yakın jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin tedbirler kapsamında görev alacağı bilgisini veren Tandoğan, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900'e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu."
Kriz merkezleri oluşturulduğunu belirten Tandoğan, "KGYS merkezinde büyük bir kriz merkezimiz olacak. Sürekli izleme ve takip yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdüm içerisinde, çok katmanlı bir şekilde takip edilecek." dedi.