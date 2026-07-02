Avrupa Türk savunma sanayisini konuşuyor: NATO'da ABD'den sonra 2. büyük ordu Türkiye'nin

NATO liderler zirvesi öncesinde gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki dev adımları ve İHA/SİHA teknolojisindeki küresel başarısı, Financial Times başta olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu. Zirve kapsamında savunma sanayisinin ana gündem maddelerinden biri olması beklenirken Batılı ülkelerin Türk mühendisliğine ve üretim kapasitesine olan hayranlığı dikkat çekti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Avrupa kulislerindeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin yükselen gücünü aktardı.

Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, zirvenin ana gündem maddelerinden biri olan savunma sanayisi Avrupa basınında geniş yer buluyor. NATO'DA ABD'DEN SONRA 2. BÜYÜK ORDU TÜRKİYE'NİN Türk savunma sanayisindeki yükseliş, uluslararası medyanın da dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki dev adımları ve İHA/SİHA teknolojisindeki küresel başarısı, Financial Times başta olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Avrupa kulislerindeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin yükselen gücünü aktardı.

AVRUPA'NIN TÜRK SİLAHLARINA ACİL İHTİYACI VAR

Detayları aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Özellikle İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinde, Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı bir haber analizi yayınlandı. Türk savunma sanayisinin Avrupa NATO üyelerinin acilen ihtiyaç duyduğu insansız hava aracı ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretim yapacak ölçek ve uzmanlığa sahip olduğuna değinilen, özellikle vurgu yapılan haberde; Türk savunma şirketlerinin hızla hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri değerlendirmelerine özellikle yer veriliyor" şeklinde konuştu.

ÜST DÜZEY NATO YETKİLİSİNDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Analizin detaylarını paylaşmayı sürdüren Alpaslan Düven, "Haberlerde ayrıca üst düzey bir NATO yetkilisinin Türkiye'nin girişimcilik, mühendislik uzmanlığı ve sanayi çapını övdüğü belirtildi." sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi aktardı. Düven ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen bu durumdan özellikle çok memnun olduğu ve tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin buna rağmen bu ülkenin askeri gücüne ihtiyaçları olduğuna değiniliyor" ifadelerini kullandı.