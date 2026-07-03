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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın gözaltına alındığı; şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN YEĞENİ GÖZALTINDA

İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

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