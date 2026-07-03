CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın gözaltına alındığı; şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.