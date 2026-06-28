İhanetin ve kanlı cinayetlerin merkezi: FETÖ! İşte hain şebekenin anatomisi...
Türkiye'nin milli birliğini hedef alan, dini duyguları istismar ederek devletin en kritik kurumlarına sızan kanlı terör örgütü FETÖ'nün karanlık yüzü bir kez daha deşifre ediliyor. Uğur Mumcu'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar birçok vatan evladının şehit edildiği kanlı eylemlerin arkasındaki hain planlar, A Haber'in hazırladığı özel belgeselde gözler önüne seriliyor. İşte bir ihanet şebekesinin anatomisi ve Türkiye'yi hedef alan o gizli ajanda…
Türkiye'nin güvenliğini ve anayasal düzenini hedef alan terör örgütü FETÖ, yıllar boyunca gizli yapılanmasıyla devletin kritik kurumlarına sızarak geniş bir örgüt ağı oluşturdu.
Dini duyguları istismar eden, hücre tipi yapılanma modeliyle faaliyet yürüten örgütün kullandığı yöntemler, finans kaynakları, haberleşme sistemi ve devlet içindeki yapılanmasına ilişkin çarpıcı detaylar, yürütülen soruşturmalar ve yargı süreçleriyle ortaya çıktı.
FETÖ'nün karanlık yüzü, A Haber'in hazırladığı özel belgeselde tüm yönleriyle ele alındı. Örgütün yapılanması, kullandığı yöntemler, devlet içindeki faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan planları, çarpıcı detaylar ve dikkat çeken analizlerle izleyicilere aktarıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI GEÇMİŞİ
Belgeselde, FETÖ'nün geçmişte gerçekleştirdiği terör eylemleri ile kamuoyunda geniş yankı uyandıran suikast ve şüpheli ölümlere ilişkin iddialar ele alındı. Örgütün birçok ismin hayatını kaybettiği olaylarla ilişkilendirildiği belirtilirken, FETÖ'nün yıllar boyunca sürdürdüğü faaliyetlerin Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bıraktığı vurgulandı.
ZAMAN GAZETESİ VE GİZLİ PLANIN ŞİFRELERİ
Belgeselde, FETÖ'nün ortaya çıkış süreci, dini değerleri istismar ederek oluşturduğu yapılanma ve medya üzerinden yürüttüğü faaliyetler anlatıldı. Zaman gazetesinin yalnızca bir yayın organı olmadığı, örgütün uzun yıllara yayılan planlarının önemli unsurlarından biri olarak değerlendirildiği ifade edilirken, örgütün kamuoyunu yönlendirmeye yönelik yöntemlerine dikkat çekildi.
İHANETİN BELGESİ: FETÖ CUNTASI
Belgeselin son bölümünde ise FETÖ'nün devlet içerisindeki yapılanmasına ve darbe girişimine uzanan sürece ilişkin bilgi ve belgelere yer verildi. Örgütün yıllar içinde oluşturduğu yapının işleyişi, faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan planları çeşitli belge ve görüntüler eşliğinde izleyiciye aktarıldı.