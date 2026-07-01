Tankın üzerinden düştü, 4 ameliyat geçirdi! 15 Temmuz gazisi: Hainlere unutamayacakları bir ders verdik

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan 44 yaşındaki Gazi Çetin Yıldız, yaşadığı kafa travması nedeniyle zaman zaman unutkanlık ve epilepsi krizleri geçirse de o karanlık geceyi unutamadığını belirtti.

15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız (Foto: AA)

"ÜLKE GİDERSE HER ŞEY GİDER"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Çetin Yıldız, FETÖ'cülerin darbe girişimi haberini bir akrabasının düğününde aldı.

Ailesinden helallik alan Çetin Yıldız, "Ben veya bir başkası ölse de önemli değil ama ülke giderse her şey gider" diyerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

TANKTAN DÜŞTÜ, 4 BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ

Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Yıldız, darbecilerin kontrolündeki tankın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Düşmenin şiddetiyle kafasına aldığı darbe nedeniyle 4 büyük ameliyat geçiren ve günlerce yoğun bakımda yatan Yıldız, halen fizik tedavi görüyor ve epilepsi krizleri geçiriyor.