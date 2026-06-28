Ergenekon mağdurlarına ödenen tazminat FETÖ'cülerden tahsil edilecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların Ergenekon sürecinde görev alan ve meslekten ihraç edilen FETÖ'cü hakim ve savcılardan tahsil edilmesine karar verdi. Kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair dikkat çeken tespitlere de yer verildi.

Ergenekon davasının adli aşamalarında görev alan FETÖ'cü savcı ve hakimler hakkında başlatılan disiplin soruşturması Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından karara bağlandı.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Alınan kararda adil yargılanma hakkının çiğnendiğini ortaya koyan saptamalar dikkati çekti.

Kararda Ergenekon yargılamaları boyunca hukuki kanıtlarla gerçeğe ulaşmak yerine, sahteliği adli ve teknik incelemelerle kanıtlanmış dijital materyallerin dışarıdan müdahale edilerek hazırlanan dosyaların ve şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı vurgulandı.

Bu süreçte sanıkların lekelenmeme hakkı ile masumiyet karinesinin yok sayıldığı belirtilirken, avukatların delilleri incelemesinin engellendiği, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanıldığı ve dava sürecinin medyadaki algı operasyonlarıyla şekillendirildiği tespiti yapıldı.

87 DOSYA İNCELENDİ

Dairenin yürüttüğü incelemeler kapsamında 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyası ile Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği dosyaların da bulunduğu 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosya mercek altına alındı.

İncelemelerin ardından geçmişte farklı FETÖ soruşturmaları nedeniyle zaten meslekten uzaklaştırılmış durumda bulunan 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı Kanun'un 69. maddesinin son fıkrası uygulanarak bir kez daha meslekten ihraç kararı verildi.

TAZMİNATLAR FETÖ'CÜLERDEN TAHSİL EDİLECEK

Kararın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatlar için rücu sürecinin başlatılması oldu.

Buna göre, mağdurlara ödenen tazminat bedelleri Ergenekon kumpasında görev aldığı belirtilen ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilecek.