CANLI YAYIN

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları

Adalet Bakanlığı, darbe girişiminin ve kumpasların faili terör örgütünün tepe yönetimini Türkiye’ye getirmek için binlerce yargı dosyasını sil baştan revize etti. MİT ise dünyanın dört bir yanına dağılan kaçakları adım adım ablukaya aldı. Firarilerin vatandaşlık oyunlarına ve diplomatik kalkanlarına darbe vuracak yeni deliller ilgili ülkelere gönderilirken, örgütün saklandığı o gizli sığınak duraklarının detaylarına ulaşıldı. İşte o kritik listenin ayrıntıları…

Darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 10 yıla rağmen devletin takibi kesintisiz sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) titiz çalışmasıyla, dünyanın dört bir yanına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ana yönetim kadrosu hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 1

Toplam 119 ülkeye yayılan 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhları belirlendi. Adalet Bakanlığı; en güncel ByLock, MASAK ve dijital veriler ışığında "kozmik" iade dosyalarını güncelleyerek firariler için iade talebi istemleri hız kazandı.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 2

Adli makamların kozmik yazışmalarından derlenen bilgilerle; Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika hattına uzanan kaçış koridorlarındaki 7 öncelikli kritik ismin suç dosyalarına yeni bilgiler eklendi.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 3

ENGİN DURNAGÖL: HSK'da görev yaptığı dönemde, sözde HSK imamı olarak örgüt merkezinden gelen talimatlarla yargıyı dizayn etti. Örgüt mensubu hâkim ve savcıların önünü açarak lehlerine usulsüz işlemler tesis ettiği tescillendi. Durnagöl'ün iade dosyası Belçika için yenilendi.

ALPER SÖYLER: Örgüt hiyerarşisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet yürüttü. Firari Söyler'in Rus vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 4

ABDURRAHMAN KESKİN: Kapatılan Zaman gazetesine zorunlu abone toplama faaliyetlerini yürüttü. Almanya'nın Frankenthal kentine sığınan ve açık adresi tespit edilen Keskin'in, Alman vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı Almanca tercümeli güncel iade dosyası Alman makamlarına tekrar iletildi.

HALİL KARDAL: Ortadoğu ve Afrika hattındaki operasyonların ardından kaçarak İsviçre'ye sığındığı belirlenince iade başvurusu düzenlendi.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 5

AYDIN MURAT YILMAZ: Askeri kimliğinin arkasında yabancı istihbarat servisleriyle operasyonel görüşmeler yaptığı, ordu içindeki himmet paralarının transferini bizzat gerçekleştirdiği HTS ve MASAK kayıtlarıyla kesinleşti. İhraç edileceğini anlayınca Hollanda'ya sığınan Yılmaz için iade talebi düzenlendi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ: Örgüt adına usulsüz gayrimenkul edinilmesi ve mal varlıklarının kaçırılması toplantılarını bizzat yönetti. Adli operasyonlardan hemen önce ABD'ye geçti. Peru'da olduğu belirlenen isim için iade dosyası yeniden güncellendi.

REHA GÜVEN: Esnaftan zorla toplanan himmet paralarını holdinglere aktaran isimlerden olduğu tescillendi. Yeniden hazırlanan iade talebi ABD makamlarına iletildi.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 6

DEVLET HAFIZASI UNUTMUYOR

Türkiye, birçok iade talebi reddedilmesine rağmen her seferinde dosyaları yeni delillerle güncelleyerek baskıyı artırıyor. Oluşan yoğun baskı nedeniyle örgüt militanları sık sık yer değiştirmek zorunda kalsa da MİT, Peru'dan Güney Afrika'ya, İsveç'ten Arnavutluk'a kadar her adımda enselerinde olmaya devam ediyor.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 7

İŞTE ÖRGÜTÜN SIĞINAK DURAKLARI

MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt yöneticilerinin en çok tercih ettiği ülkeler ve buralardaki sayıları da netleşti. ABD, örgütün komuta merkezi konumunda. Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi en tepedeki 42 isim, Pensilvanya ve çevresinde lüks içinde korunuyor. Almanya'da 12 isim bulunuyor.

FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları - 8

Sabah'ın haberine göre; Avrupa'nın lojistik üssü. Eski savcı Celal Kara ve TSK yapılanmasından Mehmet Yalınalp burada yaşıyor. İngiltere'de 10 isim var. Kara para kasası finansör Ali Çelik ve propaganda sorumlusu Önder Aytaç bu ülkede konuşlu. Belçika'da 8 isim bulunuyor. AB ve NATO göbeğindeki lobi sığınağı. Sözde Batı Avrupa imamı Süleyman Tiftik ve kumpas savcısı Cihan Kansız burada saklanıyor.

FETÖcü hainler için kıtalararası takipFETÖcü hainler için kıtalararası takip FETÖ'CÜ HAİNLER İÇİN KITALARARASI TAKİP
Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturasıHain FETÖ’cülere Ergenekon faturası HAİN FETÖ'CÜLERE ERGENEKON FATURASI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın