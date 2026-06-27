FETÖ'ye 119 ülkede büyük kıskaç! Kaçtıkları 'güvenli limanlar' tek tek ifşa oldu: İşte örgütün gizli sığınakları
Adalet Bakanlığı, darbe girişiminin ve kumpasların faili terör örgütünün tepe yönetimini Türkiye’ye getirmek için binlerce yargı dosyasını sil baştan revize etti. MİT ise dünyanın dört bir yanına dağılan kaçakları adım adım ablukaya aldı. Firarilerin vatandaşlık oyunlarına ve diplomatik kalkanlarına darbe vuracak yeni deliller ilgili ülkelere gönderilirken, örgütün saklandığı o gizli sığınak duraklarının detaylarına ulaşıldı. İşte o kritik listenin ayrıntıları…
Darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 10 yıla rağmen devletin takibi kesintisiz sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) titiz çalışmasıyla, dünyanın dört bir yanına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ana yönetim kadrosu hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı.
Toplam 119 ülkeye yayılan 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhları belirlendi. Adalet Bakanlığı; en güncel ByLock, MASAK ve dijital veriler ışığında "kozmik" iade dosyalarını güncelleyerek firariler için iade talebi istemleri hız kazandı.
Adli makamların kozmik yazışmalarından derlenen bilgilerle; Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika hattına uzanan kaçış koridorlarındaki 7 öncelikli kritik ismin suç dosyalarına yeni bilgiler eklendi.