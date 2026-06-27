DEVLET HAFIZASI UNUTMUYOR Türkiye, birçok iade talebi reddedilmesine rağmen her seferinde dosyaları yeni delillerle güncelleyerek baskıyı artırıyor. Oluşan yoğun baskı nedeniyle örgüt militanları sık sık yer değiştirmek zorunda kalsa da MİT, Peru'dan Güney Afrika'ya, İsveç'ten Arnavutluk'a kadar her adımda enselerinde olmaya devam ediyor.

İŞTE ÖRGÜTÜN SIĞINAK DURAKLARI MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt yöneticilerinin en çok tercih ettiği ülkeler ve buralardaki sayıları da netleşti. ABD, örgütün komuta merkezi konumunda. Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi en tepedeki 42 isim, Pensilvanya ve çevresinde lüks içinde korunuyor. Almanya'da 12 isim bulunuyor.