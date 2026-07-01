Ticaret Bakanlığı tarafından, dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle; hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Tüketicilerin çevrimiçi davranışları ve kişisel verilerinin analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam içeriklerinin sunulduğu hedefli reklamcılık uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre reklam verenler, reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek. Değişiklik ile beraber, çocuklara yönelik olarak kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı.

Reklam yönetmeliğine yönelik yapılan düzenlemede sosyal medya üreticilerinin (ınfluencer) yaptıkları paylaşımlarda reklam ya da tanıtım ibareleri zorunlu hale getirildi. (AA)

INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" ZORUNLULUĞU

Ayrıca, kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri tarafından gerçekleştirilen paylaşımlarda; herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.

İNDİRİM KAMPANYALARINA SIKI DENETİM

Tüketicilere indirim ya da başka bir fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan koşullu satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak sunulabilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacaktır.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYUNLARINA YÖNELİK REKLAM YASAĞI GENİŞLETİLDİ

Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilerek, yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu düzenlemelerle tüketicilerimizin daha etkin korunması sağlanacak.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNE CEVAP VERME SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içerisinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak.