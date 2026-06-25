62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası

HSK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikayetler uzun yıllar boyunca çeşitli incelemelere konu oldu. Disiplin dosyalarının önemli bölümü, devam eden ceza yargılamalarının sonucunun beklenmesi gerekçesiyle yıllarca bekletildi.

Ancak HSK İkinci Dairesi, disiplin hukukunun amacı ve kamu hizmetinin gerekliliklerini dikkate alarak bekleme kararlarından vazgeçti. Böylece yıllardır devam eden dosyalarda esasa girilmesinin önü açıldı ve süreçte kritik bir aşamaya geçildi.

HSK'nın aldığı kararla Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan 62 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi. Karar kapsamında iki isim hakkında vefat etmeleri nedeniyle işlem yapılmazken, onlarca dosyada yürütülen disiplin incelemeleri sonucunda yargı tarihinin en kapsamlı yaptırım kararlarından biri ortaya çıktı.