62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türk yargı tarihinin en kapsamlı disiplin kararlarından birine imza attı. Ergenekon kumpasında görev alan aralarında Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 kez meslekten çıkarma cezası verildi. Bu kararla, devletin ödediği tazminatların kumpasçı isimlerden tahsil edilmesinin yolu açıldı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi, medya ve siyaset dünyasını hedef alan Ergenekon kumpasına ilişkin en kapsamlı disiplin kararlarından biri çıktı.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, yargı içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi kritik ismin bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.
Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Halihazırda farklı kumpas dosyalarından meslekten çıkarılmış olan bu isimlerle ilgili verilen bu yeni karar, devletin ödediği tazminatlar için rücu yolunun da açılmasını sağladı. Böylece Hazine tarafından ödenen tazminatların ilgililerden tahsil edilmesinin yolu açılmış oldu.