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62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası

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62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türk yargı tarihinin en kapsamlı disiplin kararlarından birine imza attı. Ergenekon kumpasında görev alan aralarında Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 kez meslekten çıkarma cezası verildi. Bu kararla, devletin ödediği tazminatların kumpasçı isimlerden tahsil edilmesinin yolu açıldı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi, medya ve siyaset dünyasını hedef alan Ergenekon kumpasına ilişkin en kapsamlı disiplin kararlarından biri çıktı.

Adalet Bakanı Akın GürlekAdalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, yargı içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi kritik ismin bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 1

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Halihazırda farklı kumpas dosyalarından meslekten çıkarılmış olan bu isimlerle ilgili verilen bu yeni karar, devletin ödediği tazminatlar için rücu yolunun da açılmasını sağladı. Böylece Hazine tarafından ödenen tazminatların ilgililerden tahsil edilmesinin yolu açılmış oldu.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 2

ALTYAPI FAALİYETİYDİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bilgi ve belgeler, 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan, emekli askerlerden akademisyenlere kadar yüzlerce kişinin yargılandığı Ergenekon sürecine ilişkin değerlendirmeleri tamamen değiştirdi.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 3

Devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerde, Ergenekon kumpasının, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin altyapı faaliyetlerini oluşturan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personelin tasfiyesi suretiyle kendi kadrolarını oluşturma amacına matuf bir operasyon niteliğinde olduğu yönündeki tespitler öne çıktı.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 4

Ergenekon dosyası da bu kapsamda en çok tartışılan süreçlerden biri oldu. Yıllar boyunca süren yargılamaların ardından davanın temelini oluşturan birçok delil ve soruşturma işlemi yeniden mercek altına alındı.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 5

HSK KARARINDAN VAZGEÇTİ
Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikayetler uzun yıllar boyunca çeşitli incelemelere konu oldu. Disiplin dosyalarının önemli bölümü, devam eden ceza yargılamalarının sonucunun beklenmesi gerekçesiyle yıllarca bekletildi.

Ancak HSK İkinci Dairesi, disiplin hukukunun amacı ve kamu hizmetinin gerekliliklerini dikkate alarak bekleme kararlarından vazgeçti. Böylece yıllardır devam eden dosyalarda esasa girilmesinin önü açıldı ve süreçte kritik bir aşamaya geçildi.

HSK'nın aldığı kararla Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan 62 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi. Karar kapsamında iki isim hakkında vefat etmeleri nedeniyle işlem yapılmazken, onlarca dosyada yürütülen disiplin incelemeleri sonucunda yargı tarihinin en kapsamlı yaptırım kararlarından biri ortaya çıktı.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 6

İŞTE O İSİMLER
Kararın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ceza sayısı oldu. HSK İkinci Dairesi, farklı dosyalarda tespit edilen fiiller nedeniyle toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verilmesine hükmetti.

Zekeriya Öz Zekeriya Öz

Kararda yer alan isimler arasında eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında 17 kez, Hüsnü Çalmuk hakkında 16 kez, Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Mehmet Ali Pekgüzel ve Ercan Fırat hakkında 12'şer kez, Nihat Taşkın hakkında 11 kez,

Fikret SeçenFikret Seçen

Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Murat Dalkuş ve Nihat Topal hakkında 10'ar kez, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında 7'şer kez, Ercan Şafak hakkında 6 kez, Metin Özçelik hakkında 5 kez, Rüstem Eryılmaz, İdris Asan ve Yakup Hakan Günay hakkında 4'er kez, Cihan Kansız, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Mehmet Karababa, Murat Üründü, Ömer Diken ve Süleyman Pehlivan hakkında 3'er kez, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Savaş Çelik ve Vedat Dalda hakkında ise 2'şer kez meslekten çıkarma cezası verildi. Toplam ceza sayısı 230'a ulaştı.

62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezası! Hain FETÖ’cülere Ergenekon faturası - 7

FETÖ İLE MÜCADELEDE KRİTİK ADIM
HSK'nın kararı, yargı teşkilatı içerisinde FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen disiplin ve denetim süreçlerinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, göreve geldiği günden bu yana yargı kurumlarının FETÖ ve benzeri yapılanmalardan arındırılması, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi ve hukuk dışı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi yönündeki yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarından biri olarak görülen karar, yargı çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

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