FETÖ'nün firari yöneticilerine kıtalararası takip! 9 yeni isim için düğmeye basıldı

Türkiye, FETÖ'nün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticilerine yönelik hukuki takibini sürdürüyor. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli ülkelere güncellenen iade dosyaları gönderildi. Aralarında örgütün mahrem imamları, finans yapılanmasının yöneticileri ve kritik kadrolarının bulunduğu 9 firari isim için yeni iade taleplerinde bulunuldu. Dosyalarda casusluk faaliyetlerinden gizli dinleme kayıtlarına, mahrem yapılanmalardan finans ağlarına kadar çok sayıda yeni delil ve bilgi yer aldı.

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün ABD, İngiltere, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde bulunan üst düzey yöneticileri için yeni iade girişimi başlattı

ELEBAŞININ DOKTORU VE DENİZ KUVVETLERİ MAHREM İMAMI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktorluğunu yaptığı belirtilen Kudret Ünal, örgüt hiyerarşisindeki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı olduğu belirtilen Ünal'ın, örgütün en üst düzey istişare toplantılarında yer aldığı kaydedildi.

İzmir'deki askeri casusluk kumpası dosyasına giren itiraflara göre firari Amiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun, TSK'ya ait çok gizli belgeleri Ünal'a ulaştırdığı ve bu bilgilerin Pensilvanya'ya gönderildiği öne sürüldü. ABD makamlarının talep ettiği ek deliller de dosyaya eklenerek iade süreci güncellendi.