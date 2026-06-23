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FETÖ'nün firari yöneticilerine kıtalararası takip! 9 yeni isim için düğmeye basıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
FETÖ'nün firari yöneticilerine kıtalararası takip! 9 yeni isim için düğmeye basıldı

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün ABD, İngiltere, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde bulunan üst düzey yöneticileri için yeni iade girişimi başlattı. Güncellenen delil dosyalarıyla aralarında örgütün mahrem imamları, finans sorumluları ve kritik yöneticilerinin de bulunduğu 9 yeni ismin iadesi talep edildi.

Türkiye, FETÖ'nün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticilerine yönelik hukuki takibini sürdürüyor. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli ülkelere güncellenen iade dosyaları gönderildi. Aralarında örgütün mahrem imamları, finans yapılanmasının yöneticileri ve kritik kadrolarının bulunduğu 9 firari isim için yeni iade taleplerinde bulunuldu. Dosyalarda casusluk faaliyetlerinden gizli dinleme kayıtlarına, mahrem yapılanmalardan finans ağlarına kadar çok sayıda yeni delil ve bilgi yer aldı.

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün ABD, İngiltere, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde bulunan üst düzey yöneticileri için yeni iade girişimi başlattıAdalet Bakanlığı, FETÖ'nün ABD, İngiltere, Almanya, Kırgızistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde bulunan üst düzey yöneticileri için yeni iade girişimi başlattı

ELEBAŞININ DOKTORU VE DENİZ KUVVETLERİ MAHREM İMAMI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktorluğunu yaptığı belirtilen Kudret Ünal, örgüt hiyerarşisindeki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı olduğu belirtilen Ünal'ın, örgütün en üst düzey istişare toplantılarında yer aldığı kaydedildi.

İzmir'deki askeri casusluk kumpası dosyasına giren itiraflara göre firari Amiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun, TSK'ya ait çok gizli belgeleri Ünal'a ulaştırdığı ve bu bilgilerin Pensilvanya'ya gönderildiği öne sürüldü. ABD makamlarının talep ettiği ek deliller de dosyaya eklenerek iade süreci güncellendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktorluğunu yaptığı belirtilen Kudret Ünal, örgüt hiyerarşisindeki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyorFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktorluğunu yaptığı belirtilen Kudret Ünal, örgüt hiyerarşisindeki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyor

ŞİKE KUMPASININ PLANLAYICILARINDAN

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre bir dönem iş dünyasında tanınan isimlerden olan Muammer İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün futbol dünyasına yönelik "şike kumpası" soruşturmasının planlayıcıları arasında yer aldığı belirtildi.

Dosyalara göre Kalkavan'ın, operasyon öncesinde düzenlenen gizli toplantıların organizasyonunda bulunduğu ve hangi kulüp yöneticilerine yönelik işlem yapılacağıyla ilgili planlamalarda rol aldığı öne sürüldü. ABD'den iadesi talep edilen Kalkavan'ın daha sonra ülke değiştirdiği tespit edilirken, sınır ötesi takibinin sürdüğü belirtildi.

Bir dönem iş dünyasında tanınan isimlerden olan Muammer İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün futbol dünyasına yönelik ʺşike kumpasıʺ soruşturmasının planlayıcıları arasında yer aldığı belirtildiBir dönem iş dünyasında tanınan isimlerden olan Muammer İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün futbol dünyasına yönelik ʺşike kumpasıʺ soruşturmasının planlayıcıları arasında yer aldığı belirtildi

ASKERİ LİSE YAPILANMASINDA KRİTİK İSİM

Örgüt içinde "Molla" olarak bilinen çekirdek kadroda yer aldığı belirtilen Selman Kuzu'nun, Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına yönelik soruşturmalarda adının geçtiği kaydedildi.

Kuzu'nun önce Madagaskar'a, ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçtiği, halen bu ülkede bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. İade dosyalarının yeni mali ve adli delillerle yeniden gönderildiği aktarıldı.

Örgüt içinde ʺMollaʺ olarak bilinen çekirdek kadroda yer aldığı belirtilen Selman Kuzu'nun, Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına yönelik soruşturmalarda adının geçtiği kaydedildiÖrgüt içinde ʺMollaʺ olarak bilinen çekirdek kadroda yer aldığı belirtilen Selman Kuzu'nun, Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına yönelik soruşturmalarda adının geçtiği kaydedildi

BANK ASYA'NIN ESKİ YÖNETİCİSİ DE LİSTEDE

FETÖ'nün finans yapılanmasında önemli görevlerde bulunduğu belirtilen eski Bank Asya yöneticisi Mustafa Talat Katırcıoğlu hakkında da güncellenen iade dosyaları hazırlandı.

Katırcıoğlu'nun örgütün mali yapısına ilişkin faaliyetleri nedeniyle "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla arandığı belirtilirken, ABD makamlarına yeni delillerin iletildiği kaydedildi.

FETÖ'nün finans yapılanmasında önemli görevlerde bulunduğu belirtilen eski Bank Asya yöneticisi Mustafa Talat Katırcıoğlu hakkında da güncellenen iade dosyaları hazırlandıFETÖ'nün finans yapılanmasında önemli görevlerde bulunduğu belirtilen eski Bank Asya yöneticisi Mustafa Talat Katırcıoğlu hakkında da güncellenen iade dosyaları hazırlandı

"HADİ" KOD ADLI MAHREM YAPI İSMİ

Gizli tanık "Garson"un dijital verilerinde kimliği deşifre edildiği belirtilen Asım Kurt'un, emniyet mahrem yapılanmasının üst düzey isimlerinden olduğu öne sürüldü.

"Hadi" kod adını kullandığı belirtilen Kurt'un, ByLock kayıtları ve HTS verileriyle ilişkilendirildiği, Almanya'ya yönelik iade başvurusunun güncellenerek yeniden gönderildiği aktarıldı.

Gizli tanık ʺGarsonʺun dijital verilerinde kimliği deşifre edildiği belirtilen Asım Kurt'un, emniyet mahrem yapılanmasının üst düzey isimlerinden olduğu öne sürüldüGizli tanık ʺGarsonʺun dijital verilerinde kimliği deşifre edildiği belirtilen Asım Kurt'un, emniyet mahrem yapılanmasının üst düzey isimlerinden olduğu öne sürüldü

ÇATI DAVASININ FİRARİ SANIĞI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede sanık olarak yer alan Recep Uzanallı'nın, örgütün devlet kurumlarındaki yapılanmasında kritik rol üstlendiği iddia edildi.

ABD'de bulunduğu belirtilen Uzanallı hakkında hazırlanan güncel iade dosyasının ilgili makamlara iletildiği kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede sanık olarak yer alan Recep Uzanallı'nın, örgütün devlet kurumlarındaki yapılanmasında kritik rol üstlendiği iddia edildiFETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aynı çatı iddianamede sanık olarak yer alan Recep Uzanallı'nın, örgütün devlet kurumlarındaki yapılanmasında kritik rol üstlendiği iddia edildi

KIRGIZİSTAN, FİLİPİNLER VE AFRİKA HATTI

İade talebinde bulunulan isimler arasında örgütün Kırgızistan yapılanmasında görev aldığı belirtilen Süleyman Şentürk, Filipinler'e kaçtığı belirtilen Said Kaya ve örgütün Kenya yapılanmasının sorumluları arasında gösterilen Bilal Karaduman da yer aldı.

Adalet Bakanlığı'nın güncellenen delil dosyalarıyla yürüttüğü süreç kapsamında FETÖ'nün yurt dışındaki üst düzey yöneticilerine yönelik iade girişimlerinin sürdüğü belirtildi.

FETÖ'nün finans yapılanmasında önemli görevlerde bulunduğu belirtilen eski Bank Asya yöneticisi Mustafa Talat Katırcıoğlu hakkında da güncellenen iade dosyaları hazırlandıFETÖ'nün finans yapılanmasında önemli görevlerde bulunduğu belirtilen eski Bank Asya yöneticisi Mustafa Talat Katırcıoğlu hakkında da güncellenen iade dosyaları hazırlandı

Türkiye'nin iadesini talep ettiği yeni FETÖ'cü hainlerin listesi ise şöyle:

İsim Dosyadaki Konumu
Kudret Ünal Fetullah Gülen'in özel doktoru, Deniz Kuvvetleri Mahrem İmamı
Muammer İhsan Kalkavan Şike kumpasının planlayıcılarından olduğu öne sürülen isim
Selman Kuzu "Molla" sınıfında yer alan örgüt yöneticisi
Mustafa Talat Katırcıoğlu Eski Bank Asya yöneticisi, finans yapılanmasında kritik isim
Asım Kurt Emniyet mahrem yapılanmasında görev aldığı belirtilen, "Hadi" kod adlı isim
Recep Uzanallı Çatı davasının firari sanıklarından
Süleyman Şentürk Kırgızistan yapılanmasında görev aldığı belirtilen isim
Said Kaya ByLock kullanıcıları arasında yer aldığı belirtilen örgüt mensubu
Bilal Karaduman "Kenya İmamı" olarak anılan örgüt yöneticisi
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