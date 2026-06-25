Çağla Tuğaltay cinayetinde bir başka tanık komşu konuştu: Babasını elinde bıçak kanlar içinde gördüm

Çağla Tuğaltan cinayetinde tanık komşu yaşanan o anları ATV Haber'e anlattı. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)

"ÇAĞLA'NIN BABASINI ELİNDE BIÇAKLA GÖRDÜM"

Tanık komşu Reyhan Özcan, cinayet günü yaşananları ATV Haber'e anlatırken "Misafirim vardı onlarla geldi. Limon gerekti. Bizde de limon yok, hepsini patates salatasına sıkmışım. Bediş hanım dedi ki 'Bizim mutfakta var, git onu al' dedi. Gittim, mutfağın camı açık. Allah tarafından ben cama yöneldim, bu tarafa baktım. Adam balkonda böyle yapmış. Elinde bıçak, camdan taraf elinde bıçak" cümleleriyle anlattı.

Balkonda gördüğü kişinin Çağla'nın babası olduğunu belirten Özcan, "Ben cinnet geçirmiş zannediyorum. 'Yapma kardeşim, yapma' diye ben bağırdım" sözleriyle o anki dehşeti aktardı.