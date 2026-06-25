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Çağla Tuğaltay cinayetinde bir başka tanık komşu konuştu: Babasını elinde bıçak kanlar içinde gördüm

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çağla Tuğaltay cinayetinde bir başka tanık komşu konuştu: Babasını elinde bıçak kanlar içinde gördüm

İstanbul'da 26 yıl önce boğazı kesilerek vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin incelemeler sürerken, olay gününün tanığı komşu Reyhan Özcan ATV Haber'e konuştu. Tanık komşu dehşet anlarına bizzat şahit olduğunu, Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay'ın balkonda elinde bıçakla kanlar içerisinde gördüğünü iddia etti. Özcan, Çağla'nın annesinin de cinayet günü kızının cansız bedenini görmek istemediğine dikkat çekerek "Annesinden olay sonrası bir damla yaş akmadı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fulya'da 2000 yılında evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNİN TANIĞI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyalara yönelik kurulan özel ekiple, aradan 26 yıl geçen Çağla Tuğaltay cinayetine dair incelemeler sürerken, Tuğaltay ailesinin komşusu olay günü yaşananları ATV Haber'e anlattı. Şükran Uslu'ya konuşan tanık komşu Reyhan Özcan, Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay'a ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Çağla Tuğaltan cinayetinde tanık komşu yaşanan o anları ATV Haber'e anlattı. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)Çağla Tuğaltan cinayetinde tanık komşu yaşanan o anları ATV Haber'e anlattı. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)

"ÇAĞLA'NIN BABASINI ELİNDE BIÇAKLA GÖRDÜM"

Tanık komşu Reyhan Özcan, cinayet günü yaşananları ATV Haber'e anlatırken "Misafirim vardı onlarla geldi. Limon gerekti. Bizde de limon yok, hepsini patates salatasına sıkmışım. Bediş hanım dedi ki 'Bizim mutfakta var, git onu al' dedi. Gittim, mutfağın camı açık. Allah tarafından ben cama yöneldim, bu tarafa baktım. Adam balkonda böyle yapmış. Elinde bıçak, camdan taraf elinde bıçak" cümleleriyle anlattı.

Balkonda gördüğü kişinin Çağla'nın babası olduğunu belirten Özcan, "Ben cinnet geçirmiş zannediyorum. 'Yapma kardeşim, yapma' diye ben bağırdım" sözleriyle o anki dehşeti aktardı.

Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay, bir başka tanık komşunun ʺElinde kan vardıʺ iddiasını reddetmişti. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü) Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay, bir başka tanık komşunun ʺElinde kan vardıʺ iddiasını reddetmişti. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)

BABA NEDİM TUĞALTAY İDDİALARI REDDETTİ

ATV Haber muhabiri Şükran Uslu daha önce Çağla Tuğaltay cinayetinde baba Nedim Tuğaltay ile iletişime geçtiklerini belirterek "Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay bize verdiği röportajda o cinayet günü balkonda elinde bıçak olduğunu kabul etmemişti" bilgisini verdi.

Tanık komşuların iddialarını baba Tuğaltay'a soran Uslu "Hiçbir şey söylemiyorum. Yalancının teki, tanımam etmem" yanıtını vererek iddiaları yalanladığını belirtti.

Çağla Tuğaltay cinayetinin işlendiği ev (ahaber.com.tr)Çağla Tuğaltay cinayetinin işlendiği ev (ahaber.com.tr)

"POLİSLERE SUÇ ALETİ BABASININ ELİNDEYDİ DEDİM"

Olay yerine gelen polislerle olan diyaloğunu aktaran Reyhan Özcan, "Sonra polisler geldi. 'Suç aletini bulamıyoruz' diyorlar. Nasıl suç aletini bulamadınız dedim ya? Biraz önce babasının elindeydi suç aleti dedim" ifadelerini kullandı.

Tanık komşu Özcan, anne Tuğaltay'ın cinayet günü kızının cansız bedenini görmek istemediğini ve hiç ağlamadığını ileri sürdü. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)Tanık komşu Özcan, anne Tuğaltay'ın cinayet günü kızının cansız bedenini görmek istemediğini ve hiç ağlamadığını ileri sürdü. (Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)

"ANNESİNİN GÖZÜNDEN BİR DAMLA YAŞ AKMADI"

Annenin tavırlarına da dikkat çeken Özcan, "45-50 dakika sonra annesi geldi. 'Ay ben bu vaziyette görmek istemiyorum' dedi. Hanımefendi ne gördün ki ne görmek istemiyorsun dedim? Daha Çağla'nın öldüğünü bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Annenin kısa süre sonra olay yerinden ayrıldığını söyleyen Özcan, "Bu daha cenaze çıkmadan gitti. Ama gözünden şöyle, biz orada ağlıyoruz, gözünden şöyle bir damla yaş çıksın senin ya, Allah aşkına" dedi.

(Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)(Foto: ATV- Ekran Görüntüsü)

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRAN AĞABEY VE KAYIP TANIKLAR

Öte yandan Çağla'nın ağabeyinin iddiaya göre cinayet günü Ordu'dan İstanbul'a gelmek için otobüse bindiği ve otobüste radyo haberlerinde kardeşinin öldüğünü duyduğu belirtilirken, otobüsün camlarını kırmaya başladığı öne sürüldü. Ağabey Tuğaltay'ın otobüsteki sinir krizi geçirdiğine dair iddialara ilişkin kesin bir bilgi ya da görgü tanığı bulunmuyor.

"GÖREVİMİ YAPACAĞIM İFADE VERECEĞİM"

Reyhan Özcan, adaletin yerini bulması için her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek, "Çocuğun da şeyi yerde kalmasın. Ben görevimi yapacağım. Nereye çağırırsa gideceğim, ben ifademi vereceğim" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

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