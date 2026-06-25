Çağla Tuğaltay cinayetinde bir başka tanık komşu konuştu: Babasını elinde bıçak kanlar içinde gördüm
İstanbul'da 26 yıl önce boğazı kesilerek vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin incelemeler sürerken, olay gününün tanığı komşu Reyhan Özcan ATV Haber'e konuştu. Tanık komşu dehşet anlarına bizzat şahit olduğunu, Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay'ın balkonda elinde bıçakla kanlar içerisinde gördüğünü iddia etti. Özcan, Çağla'nın annesinin de cinayet günü kızının cansız bedenini görmek istemediğine dikkat çekerek "Annesinden olay sonrası bir damla yaş akmadı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Fulya'da 2000 yılında evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyalara yönelik kurulan özel ekiple, aradan 26 yıl geçen Çağla Tuğaltay cinayetine dair incelemeler sürerken, Tuğaltay ailesinin komşusu olay günü yaşananları ATV Haber'e anlattı. Şükran Uslu'ya konuşan tanık komşu Reyhan Özcan, Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay'a ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
"ÇAĞLA'NIN BABASINI ELİNDE BIÇAKLA GÖRDÜM"
Tanık komşu Reyhan Özcan, cinayet günü yaşananları ATV Haber'e anlatırken "Misafirim vardı onlarla geldi. Limon gerekti. Bizde de limon yok, hepsini patates salatasına sıkmışım. Bediş hanım dedi ki 'Bizim mutfakta var, git onu al' dedi. Gittim, mutfağın camı açık. Allah tarafından ben cama yöneldim, bu tarafa baktım. Adam balkonda böyle yapmış. Elinde bıçak, camdan taraf elinde bıçak" cümleleriyle anlattı.
Balkonda gördüğü kişinin Çağla'nın babası olduğunu belirten Özcan, "Ben cinnet geçirmiş zannediyorum. 'Yapma kardeşim, yapma' diye ben bağırdım" sözleriyle o anki dehşeti aktardı.
BABA NEDİM TUĞALTAY İDDİALARI REDDETTİ
ATV Haber muhabiri Şükran Uslu daha önce Çağla Tuğaltay cinayetinde baba Nedim Tuğaltay ile iletişime geçtiklerini belirterek "Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay bize verdiği röportajda o cinayet günü balkonda elinde bıçak olduğunu kabul etmemişti" bilgisini verdi.
Tanık komşuların iddialarını baba Tuğaltay'a soran Uslu "Hiçbir şey söylemiyorum. Yalancının teki, tanımam etmem" yanıtını vererek iddiaları yalanladığını belirtti.