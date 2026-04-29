Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 mezar detayı: 26 yıl sonra bir ilk! Fethi kabir...

26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde adaletin tecelli etmesi için önemli bir adım atıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, rafa kaldırılan dosyaların yeniden açılmasıyla birlikte yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı.

15 yaşında evinde vahşice katledilen Çağla'nın katiline ulaşmak için aileden gelen "mezarlar açılsın" talebi ve DNA örneklerindeki sır perdesi, soruşturmanın seyrini kökten değiştirebilir. İşte korkunç cinayetin perde arkasında yaşananlar... ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE 26 YIL SONRA KRİTİK ADIM

ÇÖZÜLEMEYEN DOSYALAR RAFTAN İNİYOR



Cinayetin üzerinden geçen uzun süreyi hatırlatan Ramazan Almaçayır, "Üzerinden tam 26 yıl geçen bir cinayet vakası. 15 yaşındaki Çağla, kim ya da kimler tarafından öldürüldü? Bu sorunun cevabı aranıyor. Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların raftan indirilmesi, hem kamu vicdanının rahatlaması hem de mağdur ailelerin mağduriyetinin giderilmesi adına büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Almaçayır, İstanbul Emniyeti'nin bu kapsamda dosyayı yeniden titizlikle ele aldığını belirtti.

Fotoğraf: DHA MEZARLARIN AÇILMASI İÇİN KRİTİK BAŞVURU



Soruşturmadaki en çarpıcı gelişme olan "Fethi Kabir" talebine dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Ailenin bir fethi kabir talebi oldu. Dosyada ismi geçen ancak o dönem DNA örneği alınmayan 4 kişiyle ilgili bu talep savcılığa iletildi. Fethi kabir işlemi, mezarın açılması ve oradaki şahıstan DNA örneği alınması anlamına geliyor. Savcılığın bu talebi uygun görmesi halinde mezarlar açılacak" sözleriyle aktardı.