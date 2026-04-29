Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 mezar detayı: 26 yıl sonra bir ilk! Fethi kabir...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde adaletin tecelli etmesi için önemli bir adım atıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, rafa kaldırılan dosyaların yeniden açılmasıyla birlikte yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı.

15 yaşında evinde vahşice katledilen Çağla'nın katiline ulaşmak için aileden gelen "mezarlar açılsın" talebi ve DNA örneklerindeki sır perdesi, soruşturmanın seyrini kökten değiştirebilir. İşte korkunç cinayetin perde arkasında yaşananlar...

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE 26 YIL SONRA KRİTİK ADIM


ÇÖZÜLEMEYEN DOSYALAR RAFTAN İNİYOR

Cinayetin üzerinden geçen uzun süreyi hatırlatan Ramazan Almaçayır, "Üzerinden tam 26 yıl geçen bir cinayet vakası. 15 yaşındaki Çağla, kim ya da kimler tarafından öldürüldü? Bu sorunun cevabı aranıyor. Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların raftan indirilmesi, hem kamu vicdanının rahatlaması hem de mağdur ailelerin mağduriyetinin giderilmesi adına büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Almaçayır, İstanbul Emniyeti'nin bu kapsamda dosyayı yeniden titizlikle ele aldığını belirtti.

MEZARLARIN AÇILMASI İÇİN KRİTİK BAŞVURU

Soruşturmadaki en çarpıcı gelişme olan "Fethi Kabir" talebine dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Ailenin bir fethi kabir talebi oldu. Dosyada ismi geçen ancak o dönem DNA örneği alınmayan 4 kişiyle ilgili bu talep savcılığa iletildi. Fethi kabir işlemi, mezarın açılması ve oradaki şahıstan DNA örneği alınması anlamına geliyor. Savcılığın bu talebi uygun görmesi halinde mezarlar açılacak" sözleriyle aktardı.

196 ÜLKEDE ARANIYOR

DNA incelemelerindeki teknik süreci anlatan Almaçayır, katil zanlısına dair ipuçlarını paylaştı. Ramazan Almaçayır, "Çağla'nın öldürüldüğü sırada üzerinden başka bir kişiye ait DNA tespit edilmişti. Bu örnekler Interpol aracılığıyla tam 196 ülkede araştırılıyor. Daha önce 80 kişinin parmak izi ve DNA eşleştirmesi yapılmış, ancak bir uyuşma sağlanamamıştı. Şimdi bu 4 kişinin DNA sonuçları, cinayetin aydınlanması için kilit rol oynayabilir" şeklinde konuştu.

KAPIDA ZORLAMA YOK, KATİL TANIDIK MI?

Cinayetin işlendiği eve dair detayları paylaşan Almaçayır, "Yapılan incelemelerde kapıda bir zorlama olmadığı görülüyor. Bu durum, katil ya da katil zanlılarının tanıdık olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Cinayet büro dedektiflerinin çemberi daraltarak aile yakınlarından komşulara kadar geniş bir inceleme yürüttüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI VE KAMU VİCDANI

Devletin suçla mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Artık güvenlik paradigması değişti. Suç olduktan sonra değil, suçun önlenmesine ve geçmişteki suçların aydınlatılmasına yönelik bir irade var. 26 yıl geçmiş olsa da kamuoyunun beklentişi bu düğümün çözülmesidir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

