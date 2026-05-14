Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 26 yıl sonra keşif

İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 yılında evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye'nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devreye girmesiyle hız kazanan süreçte dün önemli bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı. Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla'nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.

KAN LEKELERİ YERLERİ BELİRLENDİ

Keşif sırasında, olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların ifadeleri doğrultusunda da inceleme yapıldı. Tuğaltay'ların dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı'nın, olay günü apartmanın dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterildi.

Ayrıca Reyhan Hanım'ın, "Nedim Bey'i gördüm" dediği daireden, Nedim Bey'in balkonuna doğrudan görüş açısı bulunup bulunmadığı da yerinde incelendi. Gördüğü iddia ettiği mutfakta yeniden keşif yapıldı. Canlandırmada Tuğaltay'ların balkonuna elinde bıçakla konulan bir görevliye söz konusu pencereden görülüp görülmediğine bakılıp incelendi.

BAĞIRIŞ VE KAÇIŞ SESLERİ İÇİN CANLANDIRMA

Çağla Tuğaltay'ın alt katında oturan ve olay günü daireden bağırış ile kaçış sesleri duyduğunu söyleyen Gökçe Kaya'nın iddiaları doğrultusunda da çalışma yapıldı. Alt kattaki dairede olay günü yaşandığı öne sürülen seslerle ilgili canlandırma gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar yapılırken, cinayet dosyasında en dikkat çeken detay ise, Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA ve mutfakta bulunan 3 adet yabancı bir kişiye ait parmak izi örneği.

Aradan geçen 26 yıla rağmen bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hala tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında DNA'sı ve parmak izi alınmayan bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bu bilgilerin ardından DNA ve parmak izi karşılaştırmalar yapılacak. Ayrıca DNA'sı alınmadığı tespit edilen hayatını kaybetmiş 4 kişi hakkında da fethi kabir yapılması bekleniyor.