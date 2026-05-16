26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde “luminol” hamlesi: Sır perdesi aralanıyor mu?

İstanbul'da 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında, gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekipler, 'Luminol' inceleme ve gelişmiş ses analizleri ile katil zanlısının izini sürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin seyrini değiştirecek kritik detayları ve teknolojik hamleleri canlı yayında aktardı.

ÇAĞLA TUĞALTAY DOSYASINDA 'LUMİNOL' HEYECANI

Faili meçhul dosyalar üzerinde yürütülen titiz çalışmalarda son durağın Çağla Tuğaltay dosyası olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Burada aileyi de kamuoyunu da en fazla heyecanlandıran nokta, 26 yıl geçmiş bir sürenin ardından bir ipucu bulunabilir mi sorusu oldu. Cinayet büro dedektiflerinin işlerini kolaylaştıran, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan tekniklerden biri olan luminol inceleme devreye girdi." ifadelerini kullandı. Bu yöntemin halk arasında 'mavi ışık' olarak bilindiğini hatırlatan Almaçayır, "Bir kimyasalın delil aranan bölgedeki yansımasıdır bu. Duvarlar badana yapılmış, yerler silinmiş olsa bile, yıllar öncesinden kalabilecek kan izlerini bu yöntemle tespit etmek mümkün." sözleriyle teknolojinin gücüne dikkat çekti.