26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde “luminol” hamlesi: Sır perdesi aralanıyor mu?
26 yıl sonra yeniden açılan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında, luminol incelemeleri ve gelişmiş ses analizleriyle yeni ipuçları aranıyor; kritik bulgular soruşturmada umutları artırıyor.
İstanbul'da 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında, gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekipler, 'Luminol' inceleme ve gelişmiş ses analizleri ile katil zanlısının izini sürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin seyrini değiştirecek kritik detayları ve teknolojik hamleleri canlı yayında aktardı.
ÇAĞLA TUĞALTAY DOSYASINDA 'LUMİNOL' HEYECANI
Faili meçhul dosyalar üzerinde yürütülen titiz çalışmalarda son durağın Çağla Tuğaltay dosyası olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Burada aileyi de kamuoyunu da en fazla heyecanlandıran nokta, 26 yıl geçmiş bir sürenin ardından bir ipucu bulunabilir mi sorusu oldu. Cinayet büro dedektiflerinin işlerini kolaylaştıran, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan tekniklerden biri olan luminol inceleme devreye girdi." ifadelerini kullandı. Bu yöntemin halk arasında 'mavi ışık' olarak bilindiğini hatırlatan Almaçayır, "Bir kimyasalın delil aranan bölgedeki yansımasıdır bu. Duvarlar badana yapılmış, yerler silinmiş olsa bile, yıllar öncesinden kalabilecek kan izlerini bu yöntemle tespit etmek mümkün." sözleriyle teknolojinin gücüne dikkat çekti.
CİNAYET MAHALLİNDE SANİYE SANİYE SES ANALİZİ
Soruşturma kapsamında sadece görsel delillerin değil, işitsel verilerin de mercek altına alındığını vurgulayan Almaçayır, "Keşif yapılan noktadaki çalışma çok değerli. Yan taraftaki binaların, dairelerin ses analizi bile yapılmış. Ekiplerden biri olay yerinde dururken diğeri yandaki dairelerde normal konuşmaların duyulup duyulmadığını kontrol etmiş. Bir tanıklık var mı, bir arbede sesi dışarıdan duyulabilir miydi, bunlar saptanmaya çalışılıyor." dedi. Almaçayır ayrıca, luminol incelemede kanın duvara sıçrama açısının bile cinayette kullanılan silahın türünü, örneğin bir bıçak darbesi mi yoksa ateşli silah mı olduğunu ortaya çıkarabileceğini belirtti.
HANDE ÇİNKİTAŞ ÖRNEĞİ UMUTLARI ARTIRDI
Benzer bir faili meçhul dosyanın geçtiğimiz yıllarda çözülmesinin Çağla Tuğaltay ailesi için de umut olduğunu ifade eden Almaçayır, "Hande Çinkitaş cinayeti 25 yıl sonra çözülmüştü. Bıçaktaki DNA örneklerinden katilin babası olduğu ortaya çıkmıştı. Çağla dosyasında da apartman sakinlerinden DNA örnekleri alındı, fethi kabir işlemleri gündemde. Veri bankasındaki parmak izleri ve DNA kayıtlarıyla yapılacak eşleşmeler, bizi katil ya da katillere götürebilir." şeklinde konuştu.