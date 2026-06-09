Atlas Çağlayan davasında kritik gün: 15 yaşındaki katil için hesap vakti! Acılı anne ahaber.com.tr'de adalet çağrısında bulunmuştu
İstanbul’un Güngören ilçesinde 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Acılı anne Gülhan Ünlü, geçtiğimiz günlerde (14 Mayıs) ahaber.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunarak, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı cezaların yetişkinlerle eşit olması yönünde bizim zaten Adalet Bakanlığımızdan talebimiz buydu. Yetişkin gibi yargılanması, çocuk olarak değerlendirilmemeli." şeklinde adalet çağrısında bulunmuştu.
Güngören'de 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine bugün başlanacak.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan duruşmaya hayatını kaybeden Çağlayan'ın müşteki ailesinin de katılması, 14 yaşındaki E.Ç.'nin ise ilk kez hakim karşısında savunma yapması bekleniyor.
Öte yandan, duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda yapılacak. Ayrıca, duruşma öncesi adliye çevresinde güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yargılama, basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi derinden sarsan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne Gülhan Ünlü, geçtiğimiz günlerde (14 Mayıs) ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunarak adalet çağrısını yinelemişti.
"YETİŞKİN GİBİ YARGILANSIN
Anne Gülhan Ünlü, ahabber.com.tr'ye yaptığı adalet çağrısında, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı cezaların yetişkinlerle eşit olması yönünde bizim zaten Adalet Bakanlığımızdan talebimiz buydu. Yetişkin gibi yargılanması. Bir günü iki güne sayılması, çocuk olarak değerlendirilmemeli. Çünkü cinayet işlemiş kişi çocuk yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa o cinayeti işlemiştir sonuç itibarıyla. Cezasını çekmesi gerekiyor. Yani çekeceği ceza rahatlatır bir nebze belki, içimize su serper. Ama bu da yeterli maalesef ki gelmiyor. Atlas bir daha geri gelmeyecek. Ama şu da var; hiç cezasızlık algısı… Şu anki var olan yasa bizi hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Ama bir gün iki gün sayılmaz, indirimlerden faydalanmaz; yani 21 yıl dendiğinde gerçekten 21 yıl yatması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımızın da bunun için elinden geleni yapacağına inanmak istiyorum. İnanıyoruz inşallah." demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: TOPLUMSAL ADALET İSTİYORUZ
Acılı anne Gülhan Ünlü, çocuklarını kaybeden ailelerin ortak talebini dile getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ünlü, bireysel değil toplumsal adalet istediklerini vurgulayarak mağdur ailelerin sesinin duyulmasını istemişti. Ünlü, "Bireysel adalet istemiyoruz. Toplumsal adalet istiyoruz. Tüm çocuklarımız için adalet istiyoruz. Tüm mağdur aileler adalet istiyor. Dileğimiz bu yönde. Bunun için de sizin desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz, öyle olmasına umut ediyoruz." şeklinde konuşmuştu.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) 'şüpheli', Atlas Çağlayan 'maktul', aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk 'mağdur', Çağlayan'ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.
Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.'nin, Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu yer aldı. Raporda, E.Ç.'nin işlemiş olduğu 'kasten öldürme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' ve 'silahla tehdit' suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. Öte yandan maktul Atlas Çağlayan'ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan'ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise, vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.
Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas'ın geldiği, E.Ç.'nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, SSÇ'nin maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi. Öte yandan şüpheli E.Ç.'nin ve maktul Atlas Çağlayan'ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da belirtildi. E.Ç.'nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede değinildi.
21 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.