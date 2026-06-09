Atlas Çağlayan'ın teyzesi Gülşah Akarçay, ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ve Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü (Foto: ahaber.com.tr)

"YETİŞKİN GİBİ YARGILANSIN

Anne Gülhan Ünlü, ahabber.com.tr'ye yaptığı adalet çağrısında, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı cezaların yetişkinlerle eşit olması yönünde bizim zaten Adalet Bakanlığımızdan talebimiz buydu. Yetişkin gibi yargılanması. Bir günü iki güne sayılması, çocuk olarak değerlendirilmemeli. Çünkü cinayet işlemiş kişi çocuk yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa o cinayeti işlemiştir sonuç itibarıyla. Cezasını çekmesi gerekiyor. Yani çekeceği ceza rahatlatır bir nebze belki, içimize su serper. Ama bu da yeterli maalesef ki gelmiyor. Atlas bir daha geri gelmeyecek. Ama şu da var; hiç cezasızlık algısı… Şu anki var olan yasa bizi hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Ama bir gün iki gün sayılmaz, indirimlerden faydalanmaz; yani 21 yıl dendiğinde gerçekten 21 yıl yatması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımızın da bunun için elinden geleni yapacağına inanmak istiyorum. İnanıyoruz inşallah." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: TOPLUMSAL ADALET İSTİYORUZ

Acılı anne Gülhan Ünlü, çocuklarını kaybeden ailelerin ortak talebini dile getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ünlü, bireysel değil toplumsal adalet istediklerini vurgulayarak mağdur ailelerin sesinin duyulmasını istemişti. Ünlü, "Bireysel adalet istemiyoruz. Toplumsal adalet istiyoruz. Tüm çocuklarımız için adalet istiyoruz. Tüm mağdur aileler adalet istiyor. Dileğimiz bu yönde. Bunun için de sizin desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz, öyle olmasına umut ediyoruz." şeklinde konuşmuştu.