Sufle FETÖ'den sahne CHP'den! 128 milyar dolar yalanı nasıl kaleme alındı? İşte bir iftiranın anatomisi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan ve Türk siyasetinin en büyük manipülasyon süreçlerinden biri olarak tarihe geçen "128 milyar dolar" iddiasının perde arkası aralanıyor. AYM kararıyla hukuki boyutu tescillenen bu sürecin, dijital mecralardan meydanlara uzanan organize yapısı ve aktörleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in senaryoları, Said Sefa'nın sosyal medya manipülasyonları ve CHP'nin billboard siyaseti deşifre oldu. İşte "128 milyar dolar" yalanının dijital ve siyasi kodları.
OPERASYONUN KARARGÂHI: CHP VE "YALAN SİYASETİ"
Kampanyanın kurumsal düzeyde sahibi, yürütücüsü ve tüm ülkeye yayan ana gücü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu süreçte, Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP il ve ilçe binalarına, billboardlara "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyanın siyasi yürütücülüğünü yaparak paranın "arka kapı yöntemleriyle peşkeş çekildiğini" iddia etti. Özgür Özel ise ekonomi politikalarını hedef alıp "hesap soracağız" söylemiyle meydanlarda bu iftirayı canlı tuttu. Eski bir Hazine Müsteşarı sıfatı olan Faik Öztrak ise teknik verileri manipüle ederek kampanyanın "ekonomik sözcülüğünü" üstlendi. CHP'li Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Engin Altay gibi isimler hem meclis kürsüsünde hem de meydanlarda bu kampanyanın siyasi retorikliğini yaptı. Millet ittifakı ortakları olan Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu kurgu iddiayı sahiplenerek operasyona destek verdi.
OPERASYONUN DİJİTAL AYAĞI: FETÖ'NÜN KARA PROPAGANDASI
CHP merkezli başlayan bu saldırı, FETÖ'nün firari isimleri ve sosyal medya ağları tarafından dijital dünyada devasa bir algı operasyonuna dönüştürüldü. FETÖ mensupları, firari isimleri ve örgüte ait sosyal medya ağları, operasyonun dijital ayağını ve "algı yönetimi" kısmını çok güçlü bir şekilde destekledi. Örgütün bu kampanyaya verdiği destek yurt dışından yönetilen sosyal medya hesapları, YouTube yayınları, bot hesaplar vasıtasıyla yürütülen suni gündem çalışmaları ve üretilen dezenformasyon içeriklerinin yayılmasıyla sağlandı. Algı operasyonunun dijital üssü firari FETÖ'cülerin YouTube yayınlarıyla yapıldı. Kampanya döneminde Türkiye'den kaçan ve yurt dışından yayın yapan en bilindik FETÖ'cü "gazeteci" ve "analist" maskeli isimler, her gün bu konuyu işleyen videolar yayınladı.