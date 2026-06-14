Sufle FETÖ'den sahne CHP'den! 128 milyar dolar yalanı nasıl kaleme alındı? İşte bir iftiranın anatomisi

OPERASYONUN KARARGÂHI: CHP VE "YALAN SİYASETİ"



Kampanyanın kurumsal düzeyde sahibi, yürütücüsü ve tüm ülkeye yayan ana gücü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu süreçte, Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP il ve ilçe binalarına, billboardlara "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev afişler asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyanın siyasi yürütücülüğünü yaparak paranın "arka kapı yöntemleriyle peşkeş çekildiğini" iddia etti. Özgür Özel ise ekonomi politikalarını hedef alıp "hesap soracağız" söylemiyle meydanlarda bu iftirayı canlı tuttu. Eski bir Hazine Müsteşarı sıfatı olan Faik Öztrak ise teknik verileri manipüle ederek kampanyanın "ekonomik sözcülüğünü" üstlendi. CHP'li Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Engin Altay gibi isimler hem meclis kürsüsünde hem de meydanlarda bu kampanyanın siyasi retorikliğini yaptı. Millet ittifakı ortakları olan Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu kurgu iddiayı sahiplenerek operasyona destek verdi.