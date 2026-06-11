CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı bulundu | 3 yargı merciinden aynı hüküm

CHP'nin "128 milyar dolar" kampanyasıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği iftiralar hukuken asılsız çıktı, yargının üçüncü ve son katmanında da temelsiz bulundu.

YAKIN DÖNEMİN EN BÜYÜK İFTİRA KAMPANYASI

Türk siyasi tarihine "yakın dönemin en büyük iftira kampanyası" olarak geçen "128 milyar dolar" sürecinde yargı, son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası; önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde olmak üzere üç yargı katmanından da geçti. Sonuç her aşamada aynı oldu: CHP'nin Albayrak'a yönelttiği isnatların hiçbir olgusal temeli, hiçbir delili ortaya konulamadı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEZİ YARGIDAN DÖNDÜ

AYM Birinci Bölümü'nün 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2022/70336 başvuru numaralı kararı, 9 Haziran'da Kararlar Bilgi Bankası'nda yayımlandı. Böylece CHP'nin tazminat cezasından kurtulmak için öne sürdüğü "ifade özgürlüğü" tezi de en yüksek yargı merciinden dönmüş oldu.

İLK MAHKEMEDE BERAT ALBAYRAK HAKLI BULUNDU



Süreç, Albayrak'ın avukatının 24 Şubat 2021 tarihli dilekçesiyle başladı. Dilekçede; CHP'nin ve mensuplarının "sistematik şekilde davacının şeref, onur ve saygınlığını rencide eden" bir kampanya yürüttüğü ortaya konuldu. Albayrak'ın avukatı, AYM, Yargıtay ve AİHM içtihatlarına dayanarak CHP'nin eylemlerinin "açıkça yalan ve iftira niteliğinde" olduğunu ve ifade özgürlüğü şemsiyesi altına sokulamayacağını savundu.



İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Mart 2022'de Albayrak'ı haklı buldu ve CHP'yi 40 bin TL manevi tazminata mahkûm etti. Gerekçe netti:



"...davacının karikatürize edilerek hırsıza benzetildiği... paylaşımın eleştiri sınırları aşılmak suretiyle davacı tarafa hırsızlık isnadı olduğu değerlendirilmiş... bu eylemin bireyin manevi varlığının bir parçası olan kişisel şeref ve itibarına saldırı mahiyetinde olduğu kabul edilmiştir."

İKİNCİ AŞAMADA İSTİNAF ONAYI: CHP'NİN TEK BİR DELİLİ YOK



CHP kararı istinafa taşıdı; paylaşımların "haklı ve doğru olgulara dayandığını" ileri sürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 22 Haziran 2022'de bu itirazı kesin olarak reddetti. İstinaf gerekçesindeki şu tespit, kampanyanın hukuki röntgenini çekti:



"...eleştiri sınırları aşılmak suretiyle davacı hakkında kesin yargı içeren hırsızlık olgu isnadında bulunulmasına, davalı tarafından bu olgu isnadına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya konulamamasına..."



Yani aylarca meydanlarda, ekranlarda ve sosyal medyada pompalanan isnadın arkasında, mahkemeye sunulabilen tek bir mahkeme kararı, tek bir veri, tek bir delil dahi yoktu.

AYM'YE CHP'DEN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" BAHANESİ



İki yargı katmanında da kaybeden CHP, 19 Temmuz 2022'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Parti; tazminat kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, isnatların parti ekonomi kurmaylarının hazırladığı bir "bilgi notuna" dayandığını, siyasetçilerin eleştirilerini abartmasının hakaret sayılamayacağını savundu. Özetle CHP'nin talebi açıktı: Tazminat cezası iptal edilmeliydi.