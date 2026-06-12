Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi!

DÜNYANIN ERİŞEMEDİĞİ ALTINA TÜRKİYE HÜKMEDİYOR

Açıklamanın çarpıcı bölümlerinden biri altın hamlesine ayrıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesiyle Merkez Bankası altın rezervinin 2020 sonunda 719 tona ulaştığı; ons fiyatlarındaki artışla bu rezervin katkısının 2020'deki 40 milyar dolar seviyesinden 2026 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 110 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Göktaş, dünya ekonomisindeki dönüşümün Albayrak tarafından "önceden görüldüğünü" vurguladı; açıklamada, bugün artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkelerin yurt dışındaki altınlarına erişimde sorun yaşadığı, Türkiye'nin hamlesinin diğer ülkelere örnek teşkil ettiği belirtildi.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ EV SAHİBİ OLDU"

Açıklamaya göre; konut sektörünün iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldığı 2020'de kamu bankaları aracılığıyla tarihin en uzun vadeli ve en düşük oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı, alt ve orta gelir grubundan bir milyondan fazla vatandaş ev sahibi oldu. Aynı dönemde 700 binden fazla esnafa finansman desteği sağlandığı, SGK prim ve vergi ödemelerinin ertelendiği, KDV ve kira stopajının düşürüldüğü, 6 milyondan fazla aileye nakdî yardım yapıldığı ve iş gücü piyasasının ayakta tutulduğu kaydedildi.

"PANDEMİDE ÇİN'LE BİRLİKTE BÜYÜYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ"

Açıklamada, Türkiye'nin 2020'deki yüzde 1,8'lik büyümesiyle, verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olduğu hatırlatıldı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE RAĞMEN

Göktaş'ın açıklamasında; "Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı sınır ötesi operasyonlarına, kamuoyuna 'Rahip Brunson Krizi' olarak yansıyan siyasi gerilimlere, ABD Başkanı'nın 2018 ve 2019 yıllarında ekonomimizi doğrudan hedef almasına (ABD Başkanı Donald J. Trump tarafından 'Türkiye ekonomisini tamamen mahveder ve yok ederim (bunu daha önce yaptım!)' ifadesi kullanılmıştır), ABD'nin Türkiye'ye ve siyasilere uyguladığı yaptırımlara ve döviz piyasası arka plan kur saldırılarına rağmen ekonomik düzen korunmuş; Covid-19 dönemi sebebiyle yaşanan üretim-tedarik zincirinin kırılması, küresel işsizlik ve ekonomik daralma gibi zorlu şartlarda ise enflasyon %11 seviyesinde tutulmuştur." denildi.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemine ilişkin bölümde Milli Enerji ve Maden Politikası, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yüzde 80 yerlilik oranı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2018'de atılan temeli, TANAP ve Türk Akım projeleri, Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ile doğalgaz depolama yatırımları sıralandı. Açıklamada, o dönemde başlatılan arama-sondaj seferberliğinin ilerleyen yıllarda meyvesini verdiği; Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz, Şırnak Gabar'da ekonomik değeri 110 milyar dolar olan 1 milyar varillik petrol keşfedildiği, Eskişehir Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezervle Türkiye'nin nadir toprak elementinde dünya ikincisi konumuna geldiği ifade edildi.