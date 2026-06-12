Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi!
CHP'nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" yalanı, dün Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla siyasi tarihin en kirli iftira kampanyası olarak da tasdiklendi. AYM’nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı Göktaş tarafından yapılan açıklama, yargının üç katmanında kesinleşen hükmün ardından sürecin tam fotoğrafını ilk kez kamuoyunun önüne koydu. Açıklamada, yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiği vurgulanırken; bir yılda yüzde 25'ten 8'e indirilen enflasyondan bugünkü değeri 110 milyar dolara ulaşan altın hamlesine uzanan ekonomik karne paylaşıldı. Göktaş’ın açıklamasındaki " Nihai hükmün ahirette verileceği inancıyla; aradan geçen süreçte yaşanan gelişmeler, hakikatin er ya da geç ortaya çıktığını ve adaletin tecelli ettiğini göstermiştir. O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır." ifadesi dikkat çekti.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından, "128 milyar dolar" iddialarına ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk kez kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yayımlanarak, tarihe not düşülecek mesajlar verildi. Açıklamada süreç, "yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası" olarak nitelendirildi ve iddiaların asılsızlığının yalnızca yargı kararlarıyla değil, somut ekonomik verilerle de ortaya konduğu vurgulandı.
Berat Albayrak adına avukatı İsa Sinan Göktaş'ın yaptığı açıklama, yargı kararlarıyla tescillenen gerçeği bir adım öteye taşıdı. Açıklamaya göre "128 milyar dolar" kampanyası, CHP'nin başını çektiği ve FETÖ iltisaklı hesapların beslediği organize bir iftira ağının ürünüydü. Hukuk zaferinin ardından gelen paylaşım, beş yıllık döneme dair ülke gerçeklerinin ve yaşananların perde arkasını ilk kez bu kapsamda kayda geçiren bir manifesto belgesi niteliği taşıdı.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA BİR İFTİRANIN SONU
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Albayrak'a ödemeye mahkûm edildiği manevi tazminata karşı yaptığı bireysel başvuruyu oy birliğiyle reddetmiş; böylece yerel mahkeme ve istinafın ardından üçüncü yargı katmanı da aynı hükmü vermişti. Tahsil edilen tazminatın şehit yakınları ve gazilere hizmet veren vakfa bağışlandığı daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.
"DEZENFORMASYON OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
Göktaş açıklamasında, Merkez Bankası'nın o dönemki işlemlerinin piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek ve sanayiciyi, esnafı, emekliyi pandeminin etkilerinden korumak amacıyla yürütülen, uluslararası normlara uygun işlemler olduğunu belirtti. Açıklamada bu işlemlerin "veri olmaksızın uydurulan rakamlarla kasıtlı biçimde çarpıtılarak bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü", Ana Muhalefet'in asıl hedefinin Türkiye'yi yeniden devalüasyon, enflasyon ve faiz kısır döngüsüne sürüklemek olduğu vurgulandı.
"BUHARLAŞAN REZERV" İDDİASINA RAKAMLA ÇARPICI CEVAP
Göktaş, Albayrak'ın göreve başlamasından önce Haziran 2018'de 98,4 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervinin; finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen görevden ayrıldığı 2020'de 85,2 milyar dolar seviyesinde korunduğunu belirtti. Açıklamada devletin 2018 sonrası yoğun finansal saldırılara karşı gösterdiği refleksin "buharlaşan rezerv" söylemiyle gölgelenmeye çalışıldığı ifade edildi.
"ENFLASYON BİR YILDA %25'TEN %8'E İNDİRİLDİ"
Açıklamada sıralanan verilere göre; 2018'deki kur saldırısı sonrasında yüzde 25'i aşan enflasyon, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlarla bir yıl içinde yüzde 8'e indirildi. Covid-19'un üretim-tedarik zincirlerini kırdığı, küresel işsizliğin ve daralmanın zirve yaptığı dönemde dahi enflasyonun yüzde 11 seviyesinde tutulduğu kaydedildi.
"CUMHURİYET TARİHİ REKORU: CARİ FAZLA"
Göktaş, Albayrak göreve geldiğinde 57 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın bir yıl içinde kapatıldığını ve Merkez Bankası verilerine göre cari fazla verilerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirtti. Açıklamada tek haneli faiz, tek haneli enflasyon, cari fazla ve pozitif büyümenin eş zamanlı sağlanmasıyla bazı ekonomistlerin "imkânsız üçlü" dediği hedefin doğru politikalarla mümkün olduğunun gösterildiği; bu tablonun "dış finansman olmadan büyüyemeyiz, cari açık vermeden üretemeyiz" diyenlere net bir cevap niteliği taşıdığı ifade edildi.