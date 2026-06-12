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Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi!

CHP'nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" yalanı, dün Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla siyasi tarihin en kirli iftira kampanyası olarak da tasdiklendi. AYM’nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı Göktaş tarafından yapılan açıklama, yargının üç katmanında kesinleşen hükmün ardından sürecin tam fotoğrafını ilk kez kamuoyunun önüne koydu. Açıklamada, yargı yollarının tüketilmesiyle iddiaların asılsızlığının hukuken kesinleştiği vurgulanırken; bir yılda yüzde 25'ten 8'e indirilen enflasyondan bugünkü değeri 110 milyar dolara ulaşan altın hamlesine uzanan ekonomik karne paylaşıldı. Göktaş’ın açıklamasındaki " Nihai hükmün ahirette verileceği inancıyla; aradan geçen süreçte yaşanan gelişmeler, hakikatin er ya da geç ortaya çıktığını ve adaletin tecelli ettiğini göstermiştir. O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte ise çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır." ifadesi dikkat çekti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından, "128 milyar dolar" iddialarına ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk kez kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yayımlanarak, tarihe not düşülecek mesajlar verildi. Açıklamada süreç, "yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası" olarak nitelendirildi ve iddiaların asılsızlığının yalnızca yargı kararlarıyla değil, somut ekonomik verilerle de ortaya konduğu vurgulandı.

ALBAYRAK'IN AVUKATI: "YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI"

Berat Albayrak adına avukatı İsa Sinan Göktaş'ın yaptığı açıklama, yargı kararlarıyla tescillenen gerçeği bir adım öteye taşıdı. Açıklamaya göre "128 milyar dolar" kampanyası, CHP'nin başını çektiği ve FETÖ iltisaklı hesapların beslediği organize bir iftira ağının ürünüydü. Hukuk zaferinin ardından gelen paylaşım, beş yıllık döneme dair ülke gerçeklerinin ve yaşananların perde arkasını ilk kez bu kapsamda kayda geçiren bir manifesto belgesi niteliği taşıdı.

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 1

ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA BİR İFTİRANIN SONU

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Albayrak'a ödemeye mahkûm edildiği manevi tazminata karşı yaptığı bireysel başvuruyu oy birliğiyle reddetmiş; böylece yerel mahkeme ve istinafın ardından üçüncü yargı katmanı da aynı hükmü vermişti. Tahsil edilen tazminatın şehit yakınları ve gazilere hizmet veren vakfa bağışlandığı daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.

"DEZENFORMASYON OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Göktaş açıklamasında, Merkez Bankası'nın o dönemki işlemlerinin piyasa istikrarını sağlamak, spekülatif kur ataklarını bertaraf etmek ve sanayiciyi, esnafı, emekliyi pandeminin etkilerinden korumak amacıyla yürütülen, uluslararası normlara uygun işlemler olduğunu belirtti. Açıklamada bu işlemlerin "veri olmaksızın uydurulan rakamlarla kasıtlı biçimde çarpıtılarak bir dezenformasyon operasyonuna dönüştürüldüğü", Ana Muhalefet'in asıl hedefinin Türkiye'yi yeniden devalüasyon, enflasyon ve faiz kısır döngüsüne sürüklemek olduğu vurgulandı.

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 2

"BUHARLAŞAN REZERV" İDDİASINA RAKAMLA ÇARPICI CEVAP

Göktaş, Albayrak'ın göreve başlamasından önce Haziran 2018'de 98,4 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervinin; finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen görevden ayrıldığı 2020'de 85,2 milyar dolar seviyesinde korunduğunu belirtti. Açıklamada devletin 2018 sonrası yoğun finansal saldırılara karşı gösterdiği refleksin "buharlaşan rezerv" söylemiyle gölgelenmeye çalışıldığı ifade edildi.

"ENFLASYON BİR YILDA %25'TEN %8'E İNDİRİLDİ"

Açıklamada sıralanan verilere göre; 2018'deki kur saldırısı sonrasında yüzde 25'i aşan enflasyon, para ve maliye politikalarında uygulanan reformlarla bir yıl içinde yüzde 8'e indirildi. Covid-19'un üretim-tedarik zincirlerini kırdığı, küresel işsizliğin ve daralmanın zirve yaptığı dönemde dahi enflasyonun yüzde 11 seviyesinde tutulduğu kaydedildi.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORU: CARİ FAZLA"

Göktaş, Albayrak göreve geldiğinde 57 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın bir yıl içinde kapatıldığını ve Merkez Bankası verilerine göre cari fazla verilerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirtti. Açıklamada tek haneli faiz, tek haneli enflasyon, cari fazla ve pozitif büyümenin eş zamanlı sağlanmasıyla bazı ekonomistlerin "imkânsız üçlü" dediği hedefin doğru politikalarla mümkün olduğunun gösterildiği; bu tablonun "dış finansman olmadan büyüyemeyiz, cari açık vermeden üretemeyiz" diyenlere net bir cevap niteliği taşıdığı ifade edildi.

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 3

DÜNYANIN ERİŞEMEDİĞİ ALTINA TÜRKİYE HÜKMEDİYOR

Açıklamanın çarpıcı bölümlerinden biri altın hamlesine ayrıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesiyle Merkez Bankası altın rezervinin 2020 sonunda 719 tona ulaştığı; ons fiyatlarındaki artışla bu rezervin katkısının 2020'deki 40 milyar dolar seviyesinden 2026 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 110 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Göktaş, dünya ekonomisindeki dönüşümün Albayrak tarafından "önceden görüldüğünü" vurguladı; açıklamada, bugün artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bazı ülkelerin yurt dışındaki altınlarına erişimde sorun yaşadığı, Türkiye'nin hamlesinin diğer ülkelere örnek teşkil ettiği belirtildi.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ EV SAHİBİ OLDU"

Açıklamaya göre; konut sektörünün iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldığı 2020'de kamu bankaları aracılığıyla tarihin en uzun vadeli ve en düşük oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı, alt ve orta gelir grubundan bir milyondan fazla vatandaş ev sahibi oldu. Aynı dönemde 700 binden fazla esnafa finansman desteği sağlandığı, SGK prim ve vergi ödemelerinin ertelendiği, KDV ve kira stopajının düşürüldüğü, 6 milyondan fazla aileye nakdî yardım yapıldığı ve iş gücü piyasasının ayakta tutulduğu kaydedildi.

"PANDEMİDE ÇİN'LE BİRLİKTE BÜYÜYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ"

Açıklamada, Türkiye'nin 2020'deki yüzde 1,8'lik büyümesiyle, verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olduğu hatırlatıldı.

CHP'NİN "128 MİLYAR DOLAR" YALANI ÇÖKTÜ

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE RAĞMEN

Göktaş'ın açıklamasında; "Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı sınır ötesi operasyonlarına, kamuoyuna 'Rahip Brunson Krizi' olarak yansıyan siyasi gerilimlere, ABD Başkanı'nın 2018 ve 2019 yıllarında ekonomimizi doğrudan hedef almasına (ABD Başkanı Donald J. Trump tarafından 'Türkiye ekonomisini tamamen mahveder ve yok ederim (bunu daha önce yaptım!)' ifadesi kullanılmıştır), ABD'nin Türkiye'ye ve siyasilere uyguladığı yaptırımlara ve döviz piyasası arka plan kur saldırılarına rağmen ekonomik düzen korunmuş; Covid-19 dönemi sebebiyle yaşanan üretim-tedarik zincirinin kırılması, küresel işsizlik ve ekonomik daralma gibi zorlu şartlarda ise enflasyon %11 seviyesinde tutulmuştur." denildi.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemine ilişkin bölümde Milli Enerji ve Maden Politikası, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yüzde 80 yerlilik oranı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2018'de atılan temeli, TANAP ve Türk Akım projeleri, Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ile doğalgaz depolama yatırımları sıralandı. Açıklamada, o dönemde başlatılan arama-sondaj seferberliğinin ilerleyen yıllarda meyvesini verdiği; Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz, Şırnak Gabar'da ekonomik değeri 110 milyar dolar olan 1 milyar varillik petrol keşfedildiği, Eskişehir Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezervle Türkiye'nin nadir toprak elementinde dünya ikincisi konumuna geldiği ifade edildi.

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 4

"GEMİLERİ ALAMAZSINIZ DİYENLER FETÖ'CÜ ÇIKTI"

Açıklamanın en çarpıcı bölümlerinden biri de, sondaj gemilerinin alımına karşı çıkanlara ilişkin yer verilen şu değerlendirme oldu:

"'Gemileri alamazsınız, işletemezsiniz' diyenlerin, gemilerin 'hurda olacağı' yönünde rapor yazanların ve alım süreçlerini sabote edenlerin, 15 Temmuz gecesi millete kasteden FETÖ'cü hainler olduğu ortaya çıktı."

Göktaş, Albayrak'a yönelik itibar suikastı girişimlerinin de FETÖ iltisaklı hesapların başını çektiği odaklarca sosyal medya üzerinden yürütüldüğünü, asılsız haberlerin "sözde gazeteciler" eliyle servis edildiğinin altını çizdi.

"EN MUKADDES DEĞERİMİZ DAHİ HEDEF ALINDI"

Açıklamada, Türkiye üzerinde kurulmaya çalışılan tahakkümün yalnızca ekonomik iddialarla sınırlı kalmadığı; kimi zaman "toplumun en mukaddes değeri olan aile birliğini hedef alan iftiralarla", kimi zaman da "ekonomist görünümlü kapitülasyoncuların" somut kazanımları kasıtlı biçimde çarpıttığı organize karalama kampanyalarıyla kendini gösterdiği vurgulandı.

ANAYASA MAHKEMESİ ALBAYRAK'I HAKLI BULDU

"RAHATSIZLIK, KEYFİLİĞİNİ KAYBEDEN LOBİLERDE"

Açıklamada; sıcak paraya dayalı dış finansman modelinin terk edilmesi, yerli üretim ve ihracatın desteklenmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıyla "500 yıllık bir ekosistemin dönüşüm sürecine girdiği"; bu dönüşümün, ülke üzerindeki keyfiliğini kaybeden finans ve enerji lobilerinde rahatsızlığa yol açtığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede başlatılan ihracat seferberliğiyle, 2017'de 157 milyar dolar olan ihracatın 2023 itibarıyla 255 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

"TÜRK SİYASİ TARİHİNDE EN ÇOK YALANA VE İFTİRAYA MARUZ KALANLARDAN BİRİDİR"

Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Berat Albayrak'ın 8 Kasım 2020'deki görevden ayrılışa ilişkin ifadeler oldu. Göktaş, Albayrak'ın "yoğun emek ve cesaretle hayata geçirilen reform niteliğindeki birçok icraatının bıraktığı manevi memnuniyetle" görevinden ayrıldığını belirtti. Açıklamada Albayrak, "Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri" olarak nitelendirildi.

SALDIRILAR NEDEN HÂLÂ SÜRÜYOR?

Göktaş, görevden ayrılışın üzerinden 5,5 yıl geçmesine rağmen saldırıların "büyük bir motivasyonla" devam etmesinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu kampanyaların sürmesinin sebebi, Albayrak'ın 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalardır."

Açıklamada ayrıca, "CHP'nin bu ülkeye sağlayamadığı katkı ve hizmeti, 24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak gerçekleştirmiştir" denildi.

"NİHAİ HÜKÜM AHİRETTE"

Göktaş, Albayrak'ın "kısa vadeli siyasi kazanımlar yerine Türkiye'nin hiçbir saldırıdan etkilenmeyecek güçlü bir ekonomik ve finansal altyapıya kavuşması için milli sorumluluk şuuruyla hareket ettiğini" belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Nihai hükmün ahirette verileceği inancıyla; aradan geçen süreçte yaşanan gelişmeler, hakikatin er ya da geç ortaya çıktığını ve adaletin tecelli ettiğini göstermiştir. O gün alınan kararların değeri bugün daha iyi anlaşılmakta olup, gelecekte çok daha net şekilde ortaya çıkacaktır."

İŞTE BERAT ALBAYRAK'IN AVUKATININ O AÇIKLAMASI:

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 5

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 6

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 7

Yargıda çöken tarihin en büyük siyasi yalanı sonrası Berat Albayrak'ın avukatından ilk kez manifesto gibi açıklama geldi! - 8

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