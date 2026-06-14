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MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu!

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MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, FETÖ’nün devletin kalbini hedef alan en karanlık planı gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) tamamen ele geçirmek amacıyla tam 30 yıl boyunca perde arkasından yürüttüğü gizli savaşın ve akılalmaz "loca" planının tüm detayları deşifre oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar örgütün akılalmaz ihanet ağını deşifre etti.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 1

Elebaşı Fetullah Gülen'in MİT'i operasyon merkezine dönüştürme planları kapsamında ilk mahrem imamına "Kendine takma bıyık al" talimatıyla başlayan kirli süreçte; örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak "32. derece" kabul aldıkları, "Filemaker" programıyla tüm teşkilat mensuplarını özel hayatlarına kadar dijital olarak fişledikleri ve ODTÜ Vişnelik yakınlarındaki "kozmik ofis"ten yasa dışı dinlemeler yaptıkları belirlendi.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 2

Rus Büyükelçi Karlov suikastı ve MİT TIR'ları kumpasının istihbarat mutfağını oluşturan, vatansever subayları tasfiye etmek için TSK'ya "AIDS ve eskort" iftiraları atan ihanet şebekesinin, 15 Temmuz gecesi darbenin çökeceğini anlayınca gizli haberleşme ağlarından "Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu?" talimatıyla infaz emirleri yağdırdığı adli kayıtlara geçti.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 3

PENSİLVANYA'NIN EMRİ: "KENDİNE TAKMA BIYIK AL"

Türkiye'nin son 20 yılına damga vuran ihanetlerin odağındaki FETÖ'nün, MİT'i bir operasyon merkezine dönüştürme planı, deşifre olduktan sonra yargılanan MİT mahrem imamlarının dava dosyalarıyla belgelendi. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "Doktor Sinan" ve "Tahir" kod adlarını kullanan Murat Karabulut, ilk MİT mahrem imamı olarak 1995 yılında atandı.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 4

Gülen'in, Karabulut'a bizzat "Artık istihbarat ile sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al" diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştireceği aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgütün mistik bir istismar ağı kurduğu, MİT mensubu militanlarının kimliklerini "kutsama" adı altında okuyup üflediği, hatta teşkilat yerleşkeleri etrafında "büyü ve koruma" inancıyla gizli "dua turları" attığı saptandı.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 5

MİT'E GİRİŞ BİLETİ: ABD LOCASINDAN 32. DERECE KABUL!

Soruşturma dosyalarının en sarsıcı bölümünü ise örgütün seküler dünyada kamufle olmak ve MİT'e sızmak için geliştirdiği "Mason Mahrem Yapılanması" oluşturdu. Ankara merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de özel bir hücre kuran FETÖ, gözünü uluslararası localara dikti.

MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu! - 6

LOCADA YÜKSEL, MİT'E SIZ!

Sabah'ın haberine göre; Örgüt, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan parlak üyelerini özellikle ABD'deki Mason localarına yönlendirdi. Hücre üyelerinin bu localarda "32. derece" kabul alması için özel kulisler yapıldı. Türkiye'deki localara da sızdırılan ve buralardan "olumlu referans" koparmayı başaran FETÖ mensupları, kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığına personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı. 2019 yılı itibarıyla hem devletin kritik kurumlarında hem de Mason yapılanmaları içinde aktif halde bulunan kripto FETÖ mensuplarının varlığı adli dosyalara girdi.

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