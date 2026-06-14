MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu!

PENSİLVANYA'NIN EMRİ: "KENDİNE TAKMA BIYIK AL"



Türkiye'nin son 20 yılına damga vuran ihanetlerin odağındaki FETÖ'nün, MİT'i bir operasyon merkezine dönüştürme planı, deşifre olduktan sonra yargılanan MİT mahrem imamlarının dava dosyalarıyla belgelendi. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "Doktor Sinan" ve "Tahir" kod adlarını kullanan Murat Karabulut, ilk MİT mahrem imamı olarak 1995 yılında atandı.

Gülen'in, Karabulut'a bizzat "Artık istihbarat ile sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al" diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştireceği aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgütün mistik bir istismar ağı kurduğu, MİT mensubu militanlarının kimliklerini "kutsama" adı altında okuyup üflediği, hatta teşkilat yerleşkeleri etrafında "büyü ve koruma" inancıyla gizli "dua turları" attığı saptandı.

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Soruşturma dosyalarının en sarsıcı bölümünü ise örgütün seküler dünyada kamufle olmak ve MİT'e sızmak için geliştirdiği "Mason Mahrem Yapılanması" oluşturdu. Ankara merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de özel bir hücre kuran FETÖ, gözünü uluslararası localara dikti.