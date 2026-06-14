MİT’e 30 yıllık büyük kumpas: Kozmik odaya sızmak için ‘32. derece’ mason oyunu!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, FETÖ’nün devletin kalbini hedef alan en karanlık planı gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) tamamen ele geçirmek amacıyla tam 30 yıl boyunca perde arkasından yürüttüğü gizli savaşın ve akılalmaz "loca" planının tüm detayları deşifre oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar örgütün akılalmaz ihanet ağını deşifre etti.
Elebaşı Fetullah Gülen'in MİT'i operasyon merkezine dönüştürme planları kapsamında ilk mahrem imamına "Kendine takma bıyık al" talimatıyla başlayan kirli süreçte; örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak "32. derece" kabul aldıkları, "Filemaker" programıyla tüm teşkilat mensuplarını özel hayatlarına kadar dijital olarak fişledikleri ve ODTÜ Vişnelik yakınlarındaki "kozmik ofis"ten yasa dışı dinlemeler yaptıkları belirlendi.
Rus Büyükelçi Karlov suikastı ve MİT TIR'ları kumpasının istihbarat mutfağını oluşturan, vatansever subayları tasfiye etmek için TSK'ya "AIDS ve eskort" iftiraları atan ihanet şebekesinin, 15 Temmuz gecesi darbenin çökeceğini anlayınca gizli haberleşme ağlarından "Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu?" talimatıyla infaz emirleri yağdırdığı adli kayıtlara geçti.