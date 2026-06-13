Berat Albayrak’ı hedef alan kirli kampanyanın şifreleri çözüldü!
CHP’nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" algı operasyonu, 11 Haziran Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nin verdiği tarihi kararla tasdiklendi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın "yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası" olarak tanımladığı kirli kampanya, yerel mahkemelerin ardından AYM engelini de aşamadı. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, siyasi tarihe geçecek bu gelişmeyi köşesine taşırken, organize iftiranın arkasındaki "harici ve dahili bedhahların" asıl hedefinin tam bağımsız Türkiye ideali olduğunu vurguladı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen algı operasyonları yargı duvarına çarptı. CHP'nin uzun süredir gündemden düşürmediği "128 milyar dolar" iddialarının hiçbir olgusal temele dayanmadığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla tescillendi.
İFTİRALAR BOŞA ÇIKTI
Yerel mahkeme ve istinaf süreçlerinin ardından AYM, CHP'nin bireysel başvuru talebini reddederek kurumsallaştırılmak istenen iftirayı hukuken belgeledi. 2018 yılından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen yoğun finansal saldırılara karşı uygulanan yerli ve milli ekonomi politikalarını hedef alan bu organize kampanyanın, CHP liderliğinde ve FETÖ iltisaklı hesaplar desteğiyle büyütüldüğü tescillendi.
Berat Albayrak döneminde elde edilen makroekonomik başarılar, 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi, enflasyonun yüzde 25'ten yüzde 8'e düşürülmesi ve Cumhuriyet tarihi cari fazla rekoru gibi somut veriler de iftiraları tamamen boşa çıkardı.
AVUKATINDAN MANİFESTO GİBİ BİR AÇIKLAMA
AYM'nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından manifesto gibi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ana muhalefet, esasen Türkiye'yi devalüasyon, enflasyon ve faiz kısır döngüsüne sürüklemeyi hedeflemiştir" ifadelerine yer verildi.