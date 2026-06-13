Berat Albayrak’ı hedef alan kirli kampanyanın şifreleri çözüldü!

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği "bölgesel oyun kurucu" rolünü ve bu yükselişi durdurmak isteyen harici ve dahili odakların kirli operasyonlarını köşesine taşıdı. Batı'nın sadece güçlü olanla iş birliği yaptığını vurgulayan Tuna, özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımların Türkiye'yi nasıl bir ekonomik kaleye dönüştürdüğünü ve müfterilerin oyunlarının nasıl bozulduğunu çarpıcı gerçeklerle ortaya koydu.

"EN BÜYÜK SALDIRIYI ERDOĞAN'A VE BERAT ALBAYRAK'A YAPTILAR"

İSRAİL VE DAHİLİ BEDHAHLARIN ENDİŞESİ

Türkiye'nin güçlenmesinin hem dışarıda hem de içeride belirli kesimleri rahatsız ettiğini vurgulayan Tuna, İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi "rakip" ilan etmesini hatırlatarak, "Gelgelelim, İsrail yalnız değil, dâhili bedhahlar da gayet endişeli. Yoksa 'Yeniden Büyük Türkiye'nin ayak seslerinin Avrupa başkentlerinden duyulduğu bir dönemde, 'Battık, bittik, yandık' şeklinde mütemadiyen umutsuzluk pompalamazlardı" ifadeleriyle iç muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Batı'nın Türkiye'yi tökezletmek için her yolu denediğini belirten Tuna, 7 Haziran seçimleri sonrası İtalyan basınının attığı manşetleri ve ardından gelen Gladio saldırılarını "Unutmuş olamazsınız" diyerek okuyucuya anımsattı.

TUNA'NIN YAZISININ TAMAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN