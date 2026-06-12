CHP'nin "128 milyar dolar" yalanı! AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin Berat Albayrak'a dönük iddialarının "yalan siyaseti" olduğu tescillendi

CHP'nin 6 yıldır diline doladığı "128 milyar dolar" yalanı, dün(11 Haziran Perşembe) Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla siyasi tarihin en kirli iftira kampanyası olarak da tasdiklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP tarafından ortaya atılan "128 milyar dolar" iddialarının Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla çöktüğünü duyurdu. Çelik, yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç ayrı yargı aşamasında da iddiaların delillendirilemediğini belirterek, bu durumun CHP'nin "yalan siyaseti" yaptığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

CHP'nin "128 milyar dolar" kampanyasıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği iftiralar hukuken asılsız çıktı, yargının üçüncü ve son katmanında da temelsiz bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı değerlendirdi. Çelik, söz konusu iddiaların hukuki süreçte delillendirilemediğini belirterek, iddiaları "siyasi yalan" olarak nitelendirdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP'nin "yalan siyaseti" bir kere daha çöktü. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize "128 milyar dolar yalanı" olarak geçmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının "yalan siyaseti" olduğu bir kere daha kesinleşti.

AYM kararıyla birlikte CHP'nin "128 milyar dolar yalanı" milletimize söylenmiş büyük bir "siyasi yalan" olarak tescillendi.

Bu "yalan siyaseti"ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir.

"Yalan siyaseti" ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.