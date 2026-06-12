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AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ret! A Haber'de dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ret! A Haber'de dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı"

CHP'nin uzun yıllardır gündemde tuttuğu "128 milyar dolar" iddialarıyla ilgili yargı süreci Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından AYM'nin başvuruyu reddetmesiyle tartışmalar yeniden alevlenirken, kararın siyasi ve hukuki etkileri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) de tarihi bir karara imza atarak, CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu kirli operasyonun perde arkasındaki gerçekleri çarpıcı analizlerle ortaya koydu.

CHP'NİN "128 MİLYAR DOLAR" İDDİALARINA İLİŞKİN AYM KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKEN YORUM

"BERAT ALBAYRAK'A ALÇAKÇA BİR İTİBAR SUİKASTI YAPILDI"

Yargı süreci sonucunda CHP'nin uzun süredir siyaset malzemesi yaptığı iddiaların tamamen asılsız olduğu en üst yargı organı tarafından tescillendi. Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu, yakın siyasi tarihin en büyük yalanıydı ve bu yalan Anayasa Mahkemesi gibi en üst yargı organı tarafından belgelenerek çöktü. Başından beri bir yalandı ama şimdi elde kapı gibi mahkeme kararı var. Berat Bey'e aslında bir itibar suikastı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)

Yiğitel, bu yalanın FETÖ tarafından ortaya atıldığını ve CHP eliyle dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Bu kadar başarıya imza atmış, skorer bir santrafor gibi çalışan Berat Albayrak'a beş kişi üzerine abanarak alçakça saldırdılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

AYM’nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı Göktaş tarafından yapılan açıklamaAYM’nin kararı sonrasında Berat Albayrak adına avukatı Göktaş tarafından yapılan açıklama

"YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI"

AYM'nin kararıyla Albayrak'ın haklılığı bir kez daha kanıtlanırken, hukukçular kararın hukuki derinliğine dikkat çekti. Hukukçu Aydoğan Ahıakın, "Anayasa Mahkemesi kararı, Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın da belirttiği üzere bu yalanın bir iftira olduğunu, kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiğini ortaya koydu. Mahkeme, CHP'nin bu iddiaları atarken hiçbir olguya, belgeye veya somut gerekçeye dayanmadığını tescil etti" dedi. Ahıakın ayrıca, tazminatın sembolik önemine değinerek, "İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hükmedilen tazminat kararı kesinleşti ve Sayın Berat Albayrak bu tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı" bilgisini paylaştı.

Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)

MİLLİ EKONOMİ NASIL HEDEF ALINDI?

Haberde, 128 milyar dolar yalanının aslında Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef alan bir operasyon olduğu vurgulandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Ortada aslında 128 milyar diye bir rakam da yok; bu rakam uydurularak iftira atıldı. Berat Albayrak döneminde Türkiye, Londra ve Hong Kong merkezli Türk Lirası'na yapılan finansal saldırıların hortumlarını kesti. Swap hamleleriyle bu saldırılar bertaraf edildi. Rezervler, pandemi döneminde esnafın, KOBİ'lerin ve çalışanın ayakta kalması için kullanıldı. Hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz; paranın buharlaşması diye bir şey teknik olarak mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk ErdemGazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem

HEDEF MİLLİ EKONOMİ VE MİLLİ ENERJİ HAMLESİ MİYDİ?

Programda Berat Albayrak'ın görev süresindeki tarihi başarılar da hatırlatıldı. Melik Yiğitel, Albayrak dönemindeki ekonomik verileri paylaşarak, "Berat Bey göreve geldiğinde yüzde 25 olan enflasyonu yüzde 8'e düşürdü. 57 milyar dolarlık cari açığı kapattı. Dünyanın her yerindeki 350 ton altınımızı Türkiye'ye getirdi. Bugün bu altınların değeri 110 milyar dolar" şeklinde konuştu.

Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)

Enerji alanındaki devrimlere de dikkat çeken Yiğitel, "Gabar'da petrol, Filyos'ta doğalgaz bulunduysa, Türkiye'nin bugün kendi sondaj gemileri varsa bu Berat Albayrak'ın milli enerji politikası sayesindedir. İşte bu yüzden hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)Berat Albayrak (ahaber.com.tr Arşiv)

ALBAYRAK'IN AVUKATI: CHP'NİN İFTİRASI TASDİKLENDİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, sadece hukuki bir zafer değil, aynı zamanda siyasi bir aklanma olarak nitelendirildi. Aydoğan Ahıakın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in Berat Albayrak'tan bir özür borcu var. Mahkeme kararıyla tescillendi ki, bu iddialar tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Siyasetçilerin eleştiri hakkı vardır ama kimsenin lekelenmeme hakkını ihlal etmeye ve suç isnadında bulunmaya hakkı yoktur" sözleriyle CHP yönetimine seslendi. Programın sonunda, milli ekonominin ve enerjinin mimarlarından biri olan Berat Albayrak'ın bu süreçten alnının akıyla çıktığı vurgulandı.

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AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ret! A Haber'de dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı" - 1

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