AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ret! A Haber'de dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı"
CHP'nin uzun yıllardır gündemde tuttuğu "128 milyar dolar" iddialarıyla ilgili yargı süreci Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından AYM'nin başvuruyu reddetmesiyle tartışmalar yeniden alevlenirken, kararın siyasi ve hukuki etkileri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) de tarihi bir karara imza atarak, CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu kirli operasyonun perde arkasındaki gerçekleri çarpıcı analizlerle ortaya koydu.
"BERAT ALBAYRAK'A ALÇAKÇA BİR İTİBAR SUİKASTI YAPILDI"
Yargı süreci sonucunda CHP'nin uzun süredir siyaset malzemesi yaptığı iddiaların tamamen asılsız olduğu en üst yargı organı tarafından tescillendi. Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu, yakın siyasi tarihin en büyük yalanıydı ve bu yalan Anayasa Mahkemesi gibi en üst yargı organı tarafından belgelenerek çöktü. Başından beri bir yalandı ama şimdi elde kapı gibi mahkeme kararı var. Berat Bey'e aslında bir itibar suikastı yapıldı" ifadelerini kullandı.
Yiğitel, bu yalanın FETÖ tarafından ortaya atıldığını ve CHP eliyle dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Bu kadar başarıya imza atmış, skorer bir santrafor gibi çalışan Berat Albayrak'a beş kişi üzerine abanarak alçakça saldırdılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI"
AYM'nin kararıyla Albayrak'ın haklılığı bir kez daha kanıtlanırken, hukukçular kararın hukuki derinliğine dikkat çekti. Hukukçu Aydoğan Ahıakın, "Anayasa Mahkemesi kararı, Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın da belirttiği üzere bu yalanın bir iftira olduğunu, kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiğini ortaya koydu. Mahkeme, CHP'nin bu iddiaları atarken hiçbir olguya, belgeye veya somut gerekçeye dayanmadığını tescil etti" dedi. Ahıakın ayrıca, tazminatın sembolik önemine değinerek, "İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hükmedilen tazminat kararı kesinleşti ve Sayın Berat Albayrak bu tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı" bilgisini paylaştı.