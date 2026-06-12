AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ret! A Haber'de dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) de tarihi bir karara imza atarak, CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu kirli operasyonun perde arkasındaki gerçekleri çarpıcı analizlerle ortaya koydu.

"BERAT ALBAYRAK'A ALÇAKÇA BİR İTİBAR SUİKASTI YAPILDI"

Yargı süreci sonucunda CHP'nin uzun süredir siyaset malzemesi yaptığı iddiaların tamamen asılsız olduğu en üst yargı organı tarafından tescillendi. Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu, yakın siyasi tarihin en büyük yalanıydı ve bu yalan Anayasa Mahkemesi gibi en üst yargı organı tarafından belgelenerek çöktü. Başından beri bir yalandı ama şimdi elde kapı gibi mahkeme kararı var. Berat Bey'e aslında bir itibar suikastı yapıldı" ifadelerini kullandı.