CHP’nin "algı operasyonuna” yargı tokadı! 128 milyar dolarlık çamur tutmadı | “Yüzyılın yalanı yüzlerinde patladı”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "128 milyar dolar nerede?" söylemi üzerinden yürütülen kampanya, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla hukuki olarak bir kez daha sorgulandı. Yargının üç farklı kademesinde de iddiaların delillendirilemediği sonucuna varılması, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından "hakikatin zaferi" olarak nitelendirildi. Kararın duyulmasının ardından yapılan değerlendirmelerde, algı operasyonlarının çöktüğü ve asılsız ithamların sahiplerinin kamuoyuna bir özür borçlu olduğu ifade edildi. İşte siyaset ve medya dünyasından art arda gelen açıklamalar…

"VERİLEN MÜCADELENİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesi kararının "128 milyar dolar" iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden önceki dönem hazine ve maliye bakanımız sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir.