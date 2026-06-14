CHP’nin "algı operasyonuna” yargı tokadı! 128 milyar dolarlık çamur tutmadı | “Yüzyılın yalanı yüzlerinde patladı”
Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak'ın "128 milyar dolar" iddialarıyla ilgili açtığı tazminat davasında CHP'nin yaptığı hak ihlali başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte, yıllarca sürdürülen iddiaların hiçbir hukuki ve olgusal temeli olmadığı yargı eliyle tescillenmiş oldu. Kararın ardından siyaset ve medya dünyasından pek çok isim, yürütülen kampanyanın bir "itibar suikastı" olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından, Albayrak'a yönelik özür ve iade-i itibar çağrıları peş peşe geldi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "128 milyar dolar nerede?" söylemi üzerinden yürütülen kampanya, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla hukuki olarak bir kez daha sorgulandı. Yargının üç farklı kademesinde de iddiaların delillendirilemediği sonucuna varılması, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından "hakikatin zaferi" olarak nitelendirildi. Kararın duyulmasının ardından yapılan değerlendirmelerde, algı operasyonlarının çöktüğü ve asılsız ithamların sahiplerinin kamuoyuna bir özür borçlu olduğu ifade edildi. İşte siyaset ve medya dünyasından art arda gelen açıklamalar…
"VERİLEN MÜCADELENİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesi kararının "128 milyar dolar" iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden önceki dönem hazine ve maliye bakanımız sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir.
Sayın Berat Albayrak'ı hedef alan, hiçbir ekonomik ve hukuki temeli olmayan "128 milyar dolar" yalanının, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha iftira ve algı siyasetinin bir ürünü olduğu ispatlanmıştır. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden bu yalan siyasetinin sonuna gelinmiş; Anayasa Mahkemesi tarafından CHP'nin itirazı reddedilerek süreç Sayın Berat Albayrak lehine sonuçlanmıştır. Bu iftira kampanyasının yaşandığı dönemde ülkemiz; kur saldırılarıyla, yaptırım tehditleriyle ve ekonomik dayatmalarla mücadele etmekteydi. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu bu dönemde; tek haneli enflasyon başarısıyla, düşük faiz koşullarıyla ve cari fazlayla milletimizin refahı desteklenmekteydi. Milletimizin alın teri ve yıllara sari emeği olan altın rezervlerinin, ülkemizin finansal güvenliği adına topraklarımıza getirildiği bir dönemde "128 milyar" yalanına sarılanlar; milletin vicdanında, hukukun karşısında ve gerçeklerin ışığında yenilmeye mahkum kalmıştır. Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden Sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir."
"ALGI DEĞİL GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hep yalan hep algı. Ama unuttukları bir şey var ki o da; gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu! Hazine Maliye eski Bakanı Sayın Berat Albayrak ile ilgili '128 milyar dolar' yalanı yargı yolu ile bir kez daha ortaya çıktı! Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Albayrak ile ilgili oluşturmaya çalıştığınız algı bir kez daha yüzünüze tokat gibi patladı! Siz en iyi bildiğiniz işi yapın; kendi içinizde birbirinizle uğraşın. Bizim daha yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.