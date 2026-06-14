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CHP’nin "algı operasyonuna” yargı tokadı! 128 milyar dolarlık çamur tutmadı | “Yüzyılın yalanı yüzlerinde patladı”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’nin "algı operasyonuna” yargı tokadı! 128 milyar dolarlık çamur tutmadı | “Yüzyılın yalanı yüzlerinde patladı”

Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak'ın "128 milyar dolar" iddialarıyla ilgili açtığı tazminat davasında CHP'nin yaptığı hak ihlali başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte, yıllarca sürdürülen iddiaların hiçbir hukuki ve olgusal temeli olmadığı yargı eliyle tescillenmiş oldu. Kararın ardından siyaset ve medya dünyasından pek çok isim, yürütülen kampanyanın bir "itibar suikastı" olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından, Albayrak'a yönelik özür ve iade-i itibar çağrıları peş peşe geldi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "128 milyar dolar nerede?" söylemi üzerinden yürütülen kampanya, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla hukuki olarak bir kez daha sorgulandı. Yargının üç farklı kademesinde de iddiaların delillendirilemediği sonucuna varılması, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından "hakikatin zaferi" olarak nitelendirildi. Kararın duyulmasının ardından yapılan değerlendirmelerde, algı operasyonlarının çöktüğü ve asılsız ithamların sahiplerinin kamuoyuna bir özür borçlu olduğu ifade edildi. İşte siyaset ve medya dünyasından art arda gelen açıklamalar…

TBB BAŞKANI'NI AHMET METİN GENÇ'TEN NET MESAJ: 128 MİLYAR DOLAR YALANI ÇÖKTÜ

"VERİLEN MÜCADELENİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesi kararının "128 milyar dolar" iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden önceki dönem hazine ve maliye bakanımız sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

Sayın Berat Albayrak'ı hedef alan, hiçbir ekonomik ve hukuki temeli olmayan "128 milyar dolar" yalanının, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha iftira ve algı siyasetinin bir ürünü olduğu ispatlanmıştır. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden bu yalan siyasetinin sonuna gelinmiş; Anayasa Mahkemesi tarafından CHP'nin itirazı reddedilerek süreç Sayın Berat Albayrak lehine sonuçlanmıştır. Bu iftira kampanyasının yaşandığı dönemde ülkemiz; kur saldırılarıyla, yaptırım tehditleriyle ve ekonomik dayatmalarla mücadele etmekteydi. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu bu dönemde; tek haneli enflasyon başarısıyla, düşük faiz koşullarıyla ve cari fazlayla milletimizin refahı desteklenmekteydi. Milletimizin alın teri ve yıllara sari emeği olan altın rezervlerinin, ülkemizin finansal güvenliği adına topraklarımıza getirildiği bir dönemde "128 milyar" yalanına sarılanlar; milletin vicdanında, hukukun karşısında ve gerçeklerin ışığında yenilmeye mahkum kalmıştır. Ülkesi için gece gündüz demeden çalışan, enerjide ve ekonomide tam bağımsız Türkiye için emek sarf eden Sayın Berat Albayrak'ın verdiği mücadelenin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir."

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"ALGI DEĞİL GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hep yalan hep algı. Ama unuttukları bir şey var ki o da; gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu! Hazine Maliye eski Bakanı Sayın Berat Albayrak ile ilgili '128 milyar dolar' yalanı yargı yolu ile bir kez daha ortaya çıktı! Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Albayrak ile ilgili oluşturmaya çalıştığınız algı bir kez daha yüzünüze tokat gibi patladı! Siz en iyi bildiğiniz işi yapın; kendi içinizde birbirinizle uğraşın. Bizim daha yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"ÖZÜR BORÇLULAR" MESAJI VERDİ

Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin ise yaptığı değerlendirmede, "Günlerce yazıldı, çizildi; kurumsal bir iftira kampanyası yürütüldü. Ve nihayet Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu, yalan tescillendi! Berat Albayrak'ı uzun yıllardır tanıyan ve 2 yıl yakın çalışma şerefine erişmiş biri olarak çok net söylüyorum: Onunla çalışmanın ilk şartı Allah'tan korkmak, kamu malına sahip çıkmak, vicdan sahibi olmak, ikincisi liyakatti. Günlerce bu yalana sarılanlar Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları ile tüm birikimini ve vaktini ülkenin geleceği çocuklarımızı yetiştirmek için harcayan Berat Albayrak'a sanırım bir özür borçlular" dedi.

Gazeteci-yazar Zafer Şahin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Gazeteci-yazar Zafer Şahin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"YARGI SON NOKTAYI KOYDU" DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci-yazar Zafer Şahin de AYM kararına ilişkin değerlendirmesinde, "CHP'nin yıllarca Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar algısı yargıdan döndü. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı katmanı da isnadın delillendirilemediği ve Albayrak lehine verilen noktasında birleşti. Türk siyasi tarihine 'yakın dönemin en büyük iftira kampanyası' olarak geçen '128 milyar dolar' sürecinde yargı, son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası; önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde olmak üzere üç yargı katmanından da geçti. Sonuç her aşamada aynı oldu: CHP'nin Albayrak'a yönelttiği isnatların hiçbir olgusal temeli, hiçbir delili ortaya konulamadı" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci-yazar Ferhat Murat (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Gazeteci-yazar Ferhat Murat (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"YALANA ALET OLDUKLARI AYM KARARIYLA TESCİLLENDİ"

Gazeteci-yazar Ferhat Murat ise açıklamasında, "Profiline 128 görseli koyanlar, '128 milyar dolar nerede' diyenler, afişlerini il başkanlıklarına aşanların yalan söyledikleri veya yalana alet oldukları Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tescillendi" dedi.

Gazeteci-yazar Osman Diyadin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Gazeteci-yazar Osman Diyadin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"BERAT ALBAYRAK'TAN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ"

Gazeteci-yazar Osman Diyadin de yaptığı paylaşımda, "İftira sahipleri ve o iftiracılara bugüne kadar tek kelime etmeyip yalnız bırakanlar! Sözüm size! Bu ülkede bakan olarak ilklere imza atan pırıl pırıl kalbi ve millete hizmet aşkı olan insana çektirdiniz ya. Aylarca, yıllarca 'damat' üzerinden yalanla dolanla ne algı operasyonları yaptınız ya! Yaşadık, gördük!

Vicdansızlar. Bu devlete bu millete alnı açık başı dik şekilde hayal denilenleri gerçeğe dönüştürerek hizmet eden insanı siyasi çıkarlarınız için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak adına nasıl çamur atıp yıllarca karaladınız! Allah'tan korkmadınız! Kulundan utanmadınız. Yüzyılın yalanı ile saldırdınız! Ama onun bakanlık döneminde çığır açtığı yolu kapatamadınız! Ve unutturamadınız! O ne yaptı? Sadece sizi Allah'a havale etti! Çünkü kendini sadece Allah'a ispat ile yükümlü olduğunu bildi. İnsanlara kendini ispat etmek gibi beyhude çalışması hiç olmadı. Sizden intikam almak isteyen değil, sizi Allah'a havale eden oldu! Peki ne oldu? İlahi adalet şaşmadı! Şimdi eğer insansanız, vicdan sahibi iseniz ve hak nedir biliyorsanız çıkacaksınız! Berat Albayrak'tan özür dileyeceksiniz! Tabi ki Allah'tan korkuyorsanız! Ama biliyoruz ki; Tıp ne kadar ileri giderse gitsin, insanların ar damarındaki çatlağı hiç bir zaman kapatamayacak!" ifadelerini kullandı.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"BERAT ALBAYRAK'A İADE-İ İTİBAR ŞARTTIR"

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden, yerli ve milli politikaları savunduğu için uluslararası çevrelerin ve onların içerideki uzantılarının hedefi haline gelen Sayın Berat Albayrak'a yıllarca '128 milyar dolar' yalanı üzerinden ağır bir karalama kampanyası yürütüldü. Siyasi hesaplarla üretilen bu iftira, yargının tüm aşamalarından geçmiş ve nihayetinde dün açıklanan Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da hukuki zeminde karşılığını bulmuştur. Böylece yıllardır gerçek gibi sunulan iddiaların ne kadar büyük bir haksızlık ve itibar suikastı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Demokrasilerde iftira atmak kadar, iftiranın ortaya çıkmasından sonra susmak ve gerçeği görmezden gelmek de ağır bir vicdani vebaldir. Bugün yapılması gereken; Sayın Berat Albayrak'ın itibarını teslim etmek, haksızlığa uğradığını kabul etmek ve kamuoyunu yıllarca yanıltanların bunun siyasi ve ahlaki bedelini ödemesini sağlamaktır. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Önemli olan, ortaya çıktığında hakkı teslim edebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Adem Metan (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Gazeteci Adem Metan (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

MEDYANIN TUTUMUNU SORGULADI

Gazeteci Adem Metan ise açıklamasında, "128 milyar dolar manşetlerini günlerce konuşan kaç TV kanalı ya da haber sitesi AYM'nin bu kararını aynı görünürlükle verecek? Sorun sadece medyanın seçiciliği değil. Yalan birkaç saatte milyonlara ulaşırken, gerçek çoğu zaman kimsenin ilgisini çekmiyor. İnsanlar doğruları değil, hoşlarına giden hikayeleri tüketiyor. Günümüz gerçeğinin rakibi yalan değil; insanları içine hapseden yankı odaları" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"HAKLININ ACELESİ YOK"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise karara ilişkin değerlendirmesinde A Haber yayınını alıntılarak kısa bir mesaj paylaştı. Karagöz, "Haklının acelesi yok" dedi.

İsmail Engin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)İsmail Engin (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"ÇAMUR ATANLAR REZİL OLDU"

İsmail Engin de yaptığı açıklamada, "Söyledim bir gün gelecek adalet yerini bulacak. Berat Albayrak bu ülkede yetişmiş en kalite değerlerden birisidir. 128 milyar meselesi de şimdi çözülmüş oldu. Mahkeme kararı da kesinleşmiştir. Dürüst insanlara çamur atanlar rezil oldu" ifadelerine yer verdi.

Selma Gökçen (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)Selma Gökçen (Fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

"ALGI SİYASETİ DEĞİL HAKİKAT KAZANDI"

Selma Gökçen ise açıklamasında, "Zamanında Meral Akşener ve ekibinin 'damat' söylemleriyle başlattığı o ağır siyasi baskıları, ardından CHP'nin kurduğu '128 milyar dolar' algı operasyonlarını hepimiz hatırlıyoruz. Amaç, Berat Albayrak'ın bu ülke için attığı stratejik adımları gölgelemekti. Algı siyaseti değil, hakikat kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

AYM kararının ardından yapılan açıklamalarda ortak vurgu, yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte "128 milyar dolar" söylemine ilişkin tartışmaların hukuki boyutta sonuçlandığı ve Berat Albayrak'a yönelik iddiaların yeniden gündeme taşındığı yönünde oldu.

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