7'den 70'e herkes Sıfır Atık Festivali'ne akın ediyor! Dünyaya örnek olacak tarihi seferberlik

KONSERLER, SÖYLEŞİLER...

Sosyal medya içerik üreticileri Mesut Hurma, Ümit Çeliker, Mehmet Akif Yazıcı ve Cihan Çelik, çevre bilinci deneyimlerini paylaştığı festivalde Fungistanbul, Mehmet Kılıç ve Enes Kılınç, Burak Onurlu konserleri ile Kırım Ailesi gösterisi ve Recycled Orchestra of Cateura konseri yer aldı. Festivalde akşam da Rafet El Roman ve Mazhar Alanson sahne aldı.

TURKUVAZ MEDYA DA FESTİVALDE

Turkuvaz Medya Grubu, sıfır atık ve çevre bilinci temalı özel standıyla festivalin en çok ilgi gören markalarından biri oldu. Öğrenciler ve aileler, doğa dostu yayınları yakından inceleyerek yayınlar hakkında bilgi aldı.