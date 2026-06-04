Sıfır Atık Festivali Emine Erdoğan'ın liderliğinde başladı! Ücretsiz konserler ve daha fazlası burada
Sıfır Atık Festivali bugün başlıyor. Festival kapsamında, çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlarda interaktif oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken, aileler için de sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimleme imkânı sunulacak.
Turkuvaz Medya'nın medya sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali başladı. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan TÜRGEV, 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirecek.
Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek festival, Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz katılımla gerçekleştiriliyor.
Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre, Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yılki Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanacak.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASI ÖNE ÇIKACAK
Sıfır Atık Festivali çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması "Enerji Verimliliği" olarak belirlendi. Festivalde sürdürülebilir yaşam uygulamalarından döngüsel ekonomi örneklerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, eğitim stantları ve uygulamalı atölyeler sayesinde ziyaretçiler çevresel etkilerini doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.
ÇEVRE BİLİNCİ KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK
Festival yalnızca çevre temalı etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Konserler, sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle çevre farkındalığının kültürel yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Festivali kapsamında, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza festival alanında vatandaşlarla buluşacak.
Çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlarda geri dönüşüm malzemelerinden üretim atölyeleri, interaktif oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken; aileler için de sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimleme imkânı sunulacak. Ayrıca "Sıfır Atık Mutfak" alanında gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde gıda israfının önlenmesine yönelik yöntemler paylaşılacak, sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.