Sıfır Atık Festivali Emine Erdoğan'ın liderliğinde başladı! Ücretsiz konserler ve daha fazlası burada

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek festival, Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz katılımla gerçekleştiriliyor.

Turkuvaz Medya'nın medya sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali başladı. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan TÜRGEV, 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirecek.

Festivalin ilk gününde Mazhar Alanson ve Rafet El Roman sahne alacak.

Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre, Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yılki Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASI ÖNE ÇIKACAK

Sıfır Atık Festivali çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması "Enerji Verimliliği" olarak belirlendi. Festivalde sürdürülebilir yaşam uygulamalarından döngüsel ekonomi örneklerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, eğitim stantları ve uygulamalı atölyeler sayesinde ziyaretçiler çevresel etkilerini doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.