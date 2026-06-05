Vali Gül'den Sıfır Atık vurgusu: Dünyaya örnek gösterilen ülke olduk

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Forumu 2026'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin israfla mücadelede Türkiye'yi dünyaya örnek gösterilen bir ülke haline getirdiğini söyledi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026'nın tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık anlayışının toplumsal karşılık bulduğunu belirterek, hareketin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026'nın tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu hareket; bizi geçmişe götüren, kendi bağlarımızla tekrardan irtibat kuran, değerlerimizle barıştıran, israfı ortadan kaldıran ve dünyaya bu anlamda son sözü söyleyen bir ülke konumuna getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026'nın tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını ve 5 bini aşkın yabancı misafiri bir araya getirecek olan Sıfır Atık Forumu'nun tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısı kapsamında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Şöyle baktığımızda, bu ölçekte gerek festival boyutunda gerekse uluslararası etkinlik boyutunda bir sivil toplum kuruluşunun bu ölçekte bir etkinlik yaptığını çok da hatırlamıyoruz. Daha emekleme döneminde olan Sıfır Atık Vakfı'mız, bir kar topunun çığa dönüşmesi gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Bunun tesadüfen olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu, himayesi, Samet Başkan'ın ve çalışma arkadaşlarının çalışkanlığı neticesinde vakıf, ayağı yere basarak bu çalışmaları yapıyor. Bunlar önemli. Daha da önemli olan sıfır atık fikrinin gerçek olması. Toplumda bir karşılığının bulunması. Neyi ortadan kaldırmak istiyor? İsrafı ortadan kaldırmak istiyor. Kapsayıcı, 86 milyonun tamamını işin içerisinde tutarak israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunu küresel çapta yapmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu hareketi. Buraya gelen 183 ülkenin temsili, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi getirdiği yurt dışındaki bir itibarının sonucu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonun sonucu" dedi.

"BÖYLE BİR ETKİNİLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN OLAĞANÜSTÜ MEMNUNUZ"

Vali Gül, "Türkiye merkezli, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu hareket; bizi geçmişe götüren, kendi bağlarımızla tekrardan irtibat kuran, değerlerimizle barıştıran, israfı ortadan kaldıran ve dünyaya bu anlamda son sözü söyleyen bir ülke konumuna getirmiş oldu. Bunun da merkezi İstanbul'dur. İstanbul Valiliği olarak böyle bir sivil toplum kuruluşuna ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan olağanüstü memnunuz. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İlk gün Samet Başkanımızın söylediği, 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi; cuma, cumartesi ve pazar günleri de ilginin aynı şekilde devam edeceğini görmemiz bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.