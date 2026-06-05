Sıfır Atık Festivali'nde ASELSAN'dan göz kamaştıran dönüşüm: Hurda metaller sanat eserine dönüştü

İstanbul Atatürk Havalimanı, 4 Haziran’dan bu yana devam eden dev organizasyona ev sahipliği yapıyor. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık vizyonu, düzenlenen festivalle hem eğlendiriyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için inovatif çözümler sunuyor. Çok sayıda standın yer aldığı festival alanında, atık malzemelerden üretilen dev sanat eserleri ve çocuklar için hazırlanan özel etkinlik alanları büyük ilgi görüyor.