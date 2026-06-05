Turkuvaz Medya Sıfır Atık Festivali’ne damga vurdu: Çocukların ve gençlerin odak noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul’da dev bir organizasyonla taçlanıyor. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 183 ülkeden gelen üst düzey temsilciler ve binlerce öğrencinin katılımıyla tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya’nın da güçlü bir şekilde yer aldığı bu tarihi buluşmada, israfla mücadele ve sürdürülebilir gelecek için atılan adımlar tüm dünyaya örnek oluyor.