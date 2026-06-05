Gülcan Yazıcı cinayetinde kan donduran detaylar! 20 yıllık sırrı DNA çözdü

Bahsi geçen Gülcan Yazıcı çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O.'nun da arkadaşı ve çocuklarını bıraktığı Bayram A.'ya ait eve geldi. Gülcan Yazıcı ve çocukları birlikte bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Olaya ilişkin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi N.Y., eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O. ile onun arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLARINA BAKSIN DİYE EMEKLİ MAAŞINI VERMİŞ

Bu arada Osman O.'nun emekli maaşı karşılığında o dönemde çocukları Selim ve Sultan O.'ya bakması için arkadaşı Bayram A.'ya bıraktığı öğrenildi. Selim ve Sultan O.'nun şu anda Yalova'da olduğu, Gülcan Yazıcı'nın mezarının da İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

'ŞÜPHELENDİM' Ozan Mahallesi'nde Gülcan Yazıcı'ya ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir (72), DHA'ya konuştu. Demir, "Balık tutmaya gelmiştik. Serpme atarken yumuşak bir şeye bastım. İlk başta hayvan sandım ama baktığımda hayvan olmadığını fark ettim. Şüphelendim ve bana insan cesedi gibi geldi. Her tarafı çürümüş, kulağı ve kolları yoktu. Hiç dokumadan o dönemde muhtar olan ağabeyime söyledim. Jandarma ve savcılarımız geldi, ifademi aldılar. Cesedi alıp götürdüler, durum bu. Gülcan Yazıcı'yı tanımıyorum. Zaten Ozan Mahallesi'nde böyle bir şey olmaz. Görmüşlüğüm de yok" dedi.