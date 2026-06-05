Gülcan Yazıcı cinayetinde kan donduran detaylar! 20 yıllık sırrı DNA çözdü
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl önce işlenen ve bugüne kadar "faili meçhul" olarak kalan Gülcan Yazıcı cinayeti aydınlatıldı. DNA testiyle kimliği tespit edilen genç kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kimlikleri ise kan dondurdu: Gülcan Yazıcı'nın öz kardeşi, eski dini nikahlı eşi ve eşinin arkadaşı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 14 Mart 2006'da Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı'nda bulunup, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yeniden araştırılmasını istedi. Cesedin, 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulduğu değerlendirildi.
Araştırmalarda, 2005 ve 2006 yılları arasında kayıp ihbarı verilen 1000 kadın analiz edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedin, o dönemde Yalova'da Kemal Y. ile birlikte yaşayıp hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği öngörüldü.
Yazıcı'nın eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O.'dan olan kızı Sultan O.'dan DNA örneği alındı. Ceset ile Sultan O.'nun DNA'sının yüzde 99,99 ihtimalle uyuştuğu belirlendi. Yazıcı'nın Sultan O.'nın biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.
KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELMİŞ
Araştırmalarda, Gülcan Yazıcı'nın 17 Kasım 2005'te kızının doğum günü sebebiyle Yalova'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki Darboğaz Mahallesi'ne geldiği, çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınamadığı bildirildi. Soruşturma devamında, Yazıcı'nın o dönemde geldiği Darboğaz Mahallesi ile kimliği belirsiz cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi'nin birbirine çok yakın olduğu tespit edildi. Bu arada, Yazıcı ile çocuklarının bulunduğu fotoğraf da araştırma ve analiz tutanağına eklendi.
Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'nun mülakat yaptıkları belirtilen tutanakta, "Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005 tarihinde kızı olan Sultan O.'nun doğum gününde Samsun ili Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A.'nın evinde kalan çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve zaman geçirdi.