Başkan Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Tchiani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler ve iş birliği için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Tchiani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.

İŞTE MASADAKİ KONULAR...

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler ve iş birliği için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, iki lider güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İletişim Başkanı Burhannettin Duran'ın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."