Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK'sı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün ilan etti. Parti kulislerini hareketlendiren listeyi, Basın Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı kamuoyuyla paylaştı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi yöneteceği yeni A takımını ilan etti. Yeni MYK listesini kamuoyuna duyuran Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "değişim" iddialarının gölgesinde kalan listedeki isimleri tek tek açıklarken, kurultay bekleyen partililere ise yargı kararını gerekçe göstererek kapıyı bir kez daha kapattı.

YENİ MYK'DA 'DİREKT GENEL BAŞKANA BAĞLI' FORMÜLÜ
CHP'de taşları yerinden oynatan yeni MYK listesi, Basın Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı tarafından açıklandı. Listede özellikle üç kritik birimin doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlanması dikkat çekti. Müslim Sarı, "Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaştan oluşuyor. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ile seçim işleri birimleri, doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek. Bu alanlarda sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak, daha ortak akılla ve kolektif bir biçimde çalışılacak." sözleriyle yeni çalışma modelini aktardı.

ESKİ İSİMLER YİNE SAHNEDE
Listenin içeriğine dair detayları paylaşan Müslim Sarı, "Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu olarak belirlendi. Ben deniz hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu olarak bu süreçte yer alıyorum." ifadelerini kullandı. Sarı, listenin üçte ikisinin yeni isimlerden oluştuğunu iddia etse de, Bülent Kuşoğlu ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimlerin yeniden vitrine çıkması parti içindeki tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.

KURULTAY TALEPLERİNE YARGI FRENİ
Parti tabanından yükselen kurultay seslerine ise yeni yönetimden "hukuk" kalkanı geldi. Delegelerin imza toplama sürecine dair konuşan Müslim Sarı, "CHP'nin mevcut hukuki durumda kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararı var ve bu henüz kesinleşmedi. İmzalar toplansa da, Genel Başkanımız 'haydi kurultaya gidiyoruz' dese de mevcut hukuka göre bu imkansız." sözleriyle kurultay bekleyen muhalif gruba set çekti. Sarı ayrıca, imzaları toplayan arkadaşların da bu hukuki imkansızlığı aslında çok iyi bildiklerini iddia etti.

MECLİS'TEKİ SLOGANLAR TANSİYONU YÜKSELTTİ
Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sert sloganlar da yeni yönetimin gündemindeydi. Müslim Sarı, "Grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, hem Meclis'in hem de CHP'nin kurumsal kimliğine uymayan sloganları biz de izledik. Bu arkadaşların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum ancak öylelerse gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullanarak parti içi disiplin mesajı verdi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ MYK LİSTESİ:

Yeni dönemde CHP'de görev alacak isimler ise şu şekilde sıralandı:

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul / İzmir Milletvekili) - Genel Başkan

Rifat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili) - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal (Bursa Milletvekili) - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu (Ankara Milletvekili) - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman

Müslim Sarı (İstanbul Milletvekili) - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer (Ankara Milletvekili) - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir (Ankara Milletvekili) - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Ankara - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat (İstanbul - Eski İl Başkanı / Milletvekili Adayı) - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç (İstanbul - Milletvekili Adayı) - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar (Parti Meclisi / MYK Üyesi) - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek (İstanbul Milletvekili) - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik (İzmir - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık (Parti Meclisi Üyesi) - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek (Siirt - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci (Parti Meclisi / Sendika Sorumlusu) - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan (Eski Kocaeli Milletvekili) - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili) - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

