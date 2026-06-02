Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK'sı belli oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi yöneteceği yeni A takımını ilan etti. Yeni MYK listesini kamuoyuna duyuran Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "değişim" i ddialarının gölgesinde kalan listedeki isimleri tek tek açıklarken, kurultay bekleyen partililere ise yargı kararını gerekçe göstererek kapıyı bir kez daha kapattı.

YENİ MYK'DA 'DİREKT GENEL BAŞKANA BAĞLI' FORMÜLÜ

CHP'de taşları yerinden oynatan yeni MYK listesi, Basın Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı tarafından açıklandı. Listede özellikle üç kritik birimin doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlanması dikkat çekti. Müslim Sarı, "Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaştan oluşuyor. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ile seçim işleri birimleri, doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek. Bu alanlarda sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak, daha ortak akılla ve kolektif bir biçimde çalışılacak." sözleriyle yeni çalışma modelini aktardı.

ESKİ İSİMLER YİNE SAHNEDE

Listenin içeriğine dair detayları paylaşan Müslim Sarı, "Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu olarak belirlendi. Ben deniz hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu olarak bu süreçte yer alıyorum." ifadelerini kullandı. Sarı, listenin üçte ikisinin yeni isimlerden oluştuğunu iddia etse de, Bülent Kuşoğlu ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimlerin yeniden vitrine çıkması parti içindeki tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.