Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi: Yurt dışı çıkış yasağı kararı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.