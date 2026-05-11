İLETİŞİM KANALLARI VE MUHİTTİN BÖCEK İLE SÜRECİN PAYLAŞILMASI "Ben bu yaptığım görüşmede Veli AĞBABA'ya parayı ayarlayınca sizi arayacağım dedim. Veli AĞBABA beni Face Time veya Whatsapp üzerinden aramış olabilir ama normal görüşme üzerinden bu görüşme yapılmamıştır. Bunun üzerine babam Muhittin BÖCEK'e bu konuyu ilettim ve Veli AĞBABA'nın aradığını, Özgür ÖZEL'in talimatıyla partiye 30 Milyon TL para istediğini söyledim. Babam da bana karşılık olarak "gereğini yap" şeklinde cevap verdi. Fakat paranın nasıl hazırlanacağı konusunda detay bir konuşma yapmadık. Babam da bu konuda bana herhangi bir şey söylememişti. Zaman zaman babamla bir araya geldiğimizde bu konularla ilgili konuştuk ancak CHP Genel Merkezine götürülecek para konusuyla ilgili sonrasında bir konuşma yapmamız söz konusu olmadı." İŞ ADAMLARINDAN NAKİT PARA TOPLANMASI VE KUR HESAPLAMALARI "2024 yerel seçim süreci öncesinde babam adina seçim işlerine ben de takip ettiğim için Antalya ili genelinde bulunan bazı esnaf ve iş adamları benimle bizzat veya telefonla görüştüklerinde seçim için gereken yardımı yapacaklarını bana zaten söylemişlerdi. Bundan ötürü Veli AĞBABA ile yaptığım görüşme sonrasında seçim süreci öncesinde beni arayan ve fakat şu an isimlerini hatırlayamadığım pek çok esnaf ve iş adamıyla bir araya gelip kendilerinden Veli AĞBABA'ya götürmek üzere toplamak amacıyla Euro veya Dolar cinsinden paralar aldım. Bu paraları aldığım esnaf ve iş adamlarının isimlerini aradan geçen uzun süre nedeniyle hatırlayamıyorum."

PARANIN HAZIRLANMASI VE SİYAH SIRT ÇANTASI DETAYI "Bu şekilde topladığım Euro cinsi paralar yaklaşık TL cinsi karşılığı olan 30 Milyon TL'ye varınca Veli AĞBABA'yı telefonundan aramıştım. Veli AĞBABA'nın bende cep telefon numarası vardır. Dediğim gibi zaten seçim sürecinde bulunduğumuz için partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamları beni aradı, ben de yalnız başıma veya şoförüm olduğu halde iş adamlarının bulunduğu iş yerine giderek paraları aldım. İş adamları genelde bana bu yardımı Euro veya Dolar olarak verdi. Ama ben iş adamlarına mümkünse Euro olarak verin dedim. Bunu dememin sebebi Euro cinsi paranın miktar itibariyle az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüğüm içindi. Ankara'ya bu parayı götürmek ve Veli AĞBABA'ya teslim etmek için hazırladım. Kaç deste para olduğunu hatırlamıyorum. Euroların 100, 200 ve 500'lük cinsi paralar yaklaşık 1 Milyon Euroyu siyah sırt çantama koydum. Bu sırt çantamı bir mağazadan rastgele aldım. Aldığım sırt çantasının markasını hatırlamamakla birlikte renginin siyah olduğundan eminim. Hatta geri de getirmeyeceğim için ucuz olan bir sırt çantası aldığımı hatırlıyorum." İNTERNET TABANLI UYGULAMALAR ÜZERİNDEN YAPILAN GÖRÜŞMELER "Parayı hazırladığımda Veli AĞBABA'yı Whatsapp veya Facetime'dan aradım. Aradığım uygulamayı şu an hatırlamıyorum ama internet tabanlı bir uygulamaydı. Bu tarz görüşmeleri zaten normal telefon hattı üzerinden yapmamız mümkün değildi. Telefonda Veli AĞBABA ile yaptığım görüşmede kendisi bana 30 Milyon TL istediği için o an elimde bulunan Euro cinsi paranın günün kuruna göre karşılığı 900 küsür bin Euro yapıyordu. O tarihteki elimde bulunan ve topladığım Euro cinsi paranın o günün kur miktarı olan 32,75 TL karşılığında değeri 900 küsür Bin Euroya tekabül ediyordu. Bu konu hakkında beyan vereceğim zaman avukatım aracılığıyla yaptığımız araştırmada o günün Euro kurunun 32,75 TL olduğunu öğrendiğimiz için bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Bunu Veli AĞBABA'ya söyledim o da bana "1 Milyon Euro'ya tamamla getir" dedi. Bu konuşma 07/01/2024 ya da 08/01/2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşmadır."