GENEL MERKEZE GİRİŞ VE GÜVENLİK SÜRECİ
"Genel Merkeze gittiğimde ilk olarak polis ve güvenlik kısmına kendimi tanıtıp Veli AĞBABA'nın söylediği bir kişinin beni beklediğini söyleyerek danışma kısmına geçtim. Burada Genel Merkeze girerken herhangi bir aramadan geçmedim çünkü buraya benim geleceğim talimatı tahminimce Veli AĞBABA tarafından verilmişti, bu yüzden arama yapılmadı. Girişte benden parti genel merkezine girdiğimi ortaya koyacak şekilde herhangi bir kimlik belgesi alınmadı ve kimlik bilgilerime dair ayırt edici bilgilerin herhangi bir ziyaretçi defteri gibi belgeye yazıldığını da görmedim. Ancak zaten daha önce gittiğim zamanlarda da sıklıkla uğradığım için girişte benden herhangi bir kimse kimlik sormaz veya bu yönde belge istemezdi. Güvenlik veya danışmada görüştüğüm kişilerin kimler olduklarını bilmiyorum. Zira Ankara'ya gitmeden iki gün önce yaptığımız telefon görüşmesinde Veli AĞBABA bana Genel Merkeze yapacağım ziyaret konusunda girişteki güvenlik personelinin bilgilendirileceğini ve benim karşılanacağımı bana söylemişti."
6. KATTA KARŞILAMA VE TESLİMAT ODASI
"Danışma bana "6. Kata bekleniyorsun" dedi ben de 6. Kata asansörle çıktım, asansörde 6. Kata geldiğimde bir kişi beni karşıladı. Kendisi bana Veli AĞBABA'nın kendisini yönlendirdiğini, Veli AĞBABA'nın bahsettiği kişinin kendisi olduğunu söyledi. Beni götürdüğü odanın kapısında yanlış hatırlamıyorsam "idari ofis" şeklinde bir ibare vardı. Oda boştu. Veli AĞBABA'nın bahsettiği kişi siz misiniz dedim evet dedi, Veli AĞBABA'yı arar mısınız diye şahsa söyledim."
PARAYI TESLİM ALAN ŞAHSIN EŞKALİ
"Şahısla karşılaşmamızda kendisi ismini söyledi, ama hatırlamıyorum. Şahıs 35-40 yaşlarında, 1,75 boylarında, 75-80 kilo civarında, gözlük takan, kısa saçlı, sakalsız ve beyaz tenli bir şahıstı. Şahsın takım elbiseli, kravatlı ve partili olduğunu tahmin ettiğim bir şahıstı. Şahsın takım elbisesinin yakasında parti rozeti olduğunu ve kıyafetinin düzgün olduğunu hatırlıyorum. Pek çok kez sorulmuş olmakla birlikte bahsettiğim eşkal bilgileri dışında bu şahsın kimliğini ortaya koyacak başkaca bir malumatım bulunmamaktadır. Bildiğim ve hatırladığım tüm eşkal bilgilerini zaten ifade ettim. Bu şahsın açık kimlik, adres ve telefon bilgilerini de bilmiyorum. Ancak bu erkek şahsın kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım. 02/05/2026 tarihinde alınan beyanımdan sonra kendim olsa da avukatım vasıtasıyla yaptığım araştırmada da bu şahsın bilgilerine erişemedim."
TELEFON TEYİDİ VE 1 MİLYON EURONUN TESLİMİ
"Parayı teslim edeceğim şahsın bu kişi olup olmadığından emin olmak için bu şahıstan Veli AĞBABA'yı aramasını istedim. Kendisi Veli AĞBABA'yı cep telefonuyla aradı ve Veli AĞBABA ile görüştü ve benim Genel Merkezde olduğumu ve parayı getirdiğimi söyledi. Daha sonra konuştuğu telefonu bana uzattı, hoparlör vasıtasıyla Veli AĞBABA ile ben de görüştüm. Karşı taraftaki kişinin Veli AĞBABA olduğunu sesinden anladım ve telefondaki ekranda Veli AĞBABA yazıyordu, ben de Veli AĞBABA ile konuştum. Veli AĞBABA'ya "1 Milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım" dedim, Veli AĞBABA bana "evet" dedi bunun üzerine bende getirdiğim parayı eşkal bilgilerini verdiğim şahsa teslim ettim. Ancak bu erkek şahsın kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım. Veli AĞBABA'nın bu şahısla konuşmasında ne diye hitap ettiğini maalesef hatırlamıyorum. İkisi görüştükten sonra ben Veli AĞBABA ile görüştüm. Bu parayı bıraktığım saat 14.00 civarlarındaydı."
GENEL MERKEZDEN AYRILIŞ VE İFADEYE ARA VERİLMESİ
"Veli AĞBABA'ya kendisinin Genel Merkezde olup olmadığını, kendisinin burada bulunup bulunmadığını veya nerede olup olmadığını sorma gereği duymadım. Para teslimi sonrası odadan çıktığımda CHP Genel Merkezinde başkaca bir yere uğrayıp uğramadığımı da hatırlamıyorum. Lüzumu üzerine soruldu: Parayı bırakıp odadan çıktıktan sonra parti genel merkezi binasında başkaca herhangi bir kimse ile görüşüp görüşmediğimi net olarak hatırlamıyorum. Ancak daha önce gittiğim zamanlarda genellikle parti genel başkan yardımcılarıyla görüşmeler yapardım. Parti genel merkezinde ne kadar süre kaldığımı hatırlamıyorum. Parti Genel Merkezine saat tam olarak kaçta girip çıktığımı da hatırlamıyorum. Parti Genel Merkezine binanın ana kapısından giriş yapmıştım. Bu aşamada ifadeye saat 20.23 itibariyle ihtiyaç molası için ara verildi. İfadeye tekrar saat 20.43 itibari ile devam edildi."
İKİNCİ PARA TALEBİ: ANTALYA LANSMANI VE 7-8 MİLYON TL
"Lüzumu üzerine soruldu: Benim CHP Genel Merkezinde parayı teslim ettiğim ve eşkalini verdiğim şahsı bir daha hiç görmedim. Veli AĞBABA ile daha sonraki tarihlerde Antalya Havalimanında karşılaştığımda ve babamı cezaevinde ziyarete gittiğimde bu şahsı yanında hiç görmedim. Medyada da bu şahsın görüntüsüne rastlamadım. Fakat bahse konu 1 Milyon Euro para verilmesi olayı haricinde benzer nitelikte bir durum yine seçim sürecinde babamın büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı açıklandıktan tarihten sonra Antalya'da gerçekleşti. Bu olay o tarihte gerçekleşen babamın adaylığı sürecine ilişkin seçim çalışma lansmanı sırasında gerçekleşmiştir. Hatırladığım kadarıyla 27/02/2024 tarihinde gerçekleşen bu lansman nedeniyle Genel Başkan Özgür ÖZEL Antalya iline gelmişti. Tarihinden hatırladığım kadarıyla 2-3 gün kadar önce Veli AĞBABA ile yine internet tabanlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendisi bana "seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun" şeklinde sözler söyledi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu, ben hatta buna karşılık olarak ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar sormuştum, karşılık olarak ise kendisi "7-8 Milyon TL nakit olursa iyi olur" şeklinde karşılık vermişti ben de karşılığında olumlu şekilde cevap verdim. Hatta bu konuşmadan kısa bir süre sonra durumu babam Muhittin BÖCEK'e anlattım, kendisi de bunun için de yine "yardımcı ol" şeklinde yanıt vermişti."