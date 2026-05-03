Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 19:02 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2026 19:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk ve kara para soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, "Aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.