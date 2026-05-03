Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk ve kara para soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, "Aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Zuhal Böcek, "Aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
