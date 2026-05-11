Zuhal Böcek tek tek anlattı! CHP'de “1 milyon euro” iddiası: Genel merkeze "para verdik o kadar" sitemi | Kapalı çarşı detayı dosyada

Antal'ya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukta gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Etin pişmanlığa başvuran Gökhan Böcek'İn ardından babası Muhittin Böcek de başvurdu. Ek ifade veren baba oğulun ardından gelin Zuhal Böcek de ek beyan verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmada ek ifade veren Zuhal Böcek’in anlattıkları CHP'yi derinden sarsacak cinsten. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde CHP Genel Merkeze bizzat kendisinin eşliğinde gidip “yüklü miktarda para” teslim ettiğini belirtti. Ankara’daki genel merkez görüşmeleri, Kapalıçarşı’daki gizemli buluşmalar ve “1 milyon euro” detayları kayıtlara geçti. İşte o ifadenin detaylarına ahaber.com.tr ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. BABA OĞUL SONRASI GELİN DEN EK İFADE Muhittin Böcek ve oğlu ek ifade verirken aoruşturma kapsamında ifade veren Gökhan Böcek'in çarpıcı iddialarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'in bugün ek ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına giren ifadede Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerinden birinde "genel merkeze para teslim edeceğini" söylediğini aktardı. Uçakta karşılaştıkları bir isim aracılığıyla otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirtti. CHP’de yedek parti iddiası kulisleri hareketlendirdi CHP'DE "YEDEK PARTİ" İDDİASI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu. Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti.



Yolda yapılan bir telefon görüşmesi de Zuhal Böcek'in ifadesinin kritik noktalarından biri oldu. Böcek, eşinin genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu söyledi. Oğul Böcekten 1 milyon euroluk ifşa! OĞUL BÖCEK'TEN 1 MİLYON EUROLUK İFŞA! "ADAYLIĞIN İLANI GECİKİNCE, GÖKHAN "O KADAR PARA VERDİK" ŞEKLİNDE HAYIFLANDI"

İfade metninde yer alan bir diğer çarpıcı bölüm ise adaylık sürecine ilişkin. Zuhal Böcek, eşinin babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı.

Fotoğraf-A Haber Arşiv "O kadar para verdik, hala açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Böcek, sürecin eşinde ciddi stres yarattığını vurguladı. Ayrıca bir noktada "1 milyon euro" ifadesinin geçtiğini, ancak bu paranın kaynağını bilmediğini söyledi.