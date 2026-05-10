CANLI YAYIN

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada itirafçı olan Gökhan Böcek’in ifadeleriyle birlikte HTS kayıtları da dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında, CHP Genel Merkezi’ne para taşındığı iddiasına ilişkin uçuş bilgileri, otel giriş kayıtları ve telefon sinyalleri incelenirken, Ankara’daki temaslara dair yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlattı.

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay - 1

Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını anlatan Böcek, "Veli Ağbaba ile görüştüm. Genel merkez için 1 milyon euro istendi. Babam 'Genel merkezin ricaları olur, halledersin' demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü topladım. Sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm" dedi.

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay - 2

ADIM ADIM RÜŞVETİN TAKVİMİ

*9 OCAK 2024: 11.05: Gökhan Böcek CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile cep telefonuyla 3 kez görüştü.

*12.18: Böcek, CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayman Selis Aydar ile görüştü.

*22.50: Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara'ya uçtu. 02F koltukta Gökhan Böcek, yanındaki 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanında ise 02C numaralı koltukta Bülent Çeken vardı.

*10 OCAK 2024: 02.12: Gökhan Böcek yanındakilerle birlikte Sheraton Ankara Hotel'e girdi.

*11.20: Otelden ayrıldılar.

*11.30: Gökhan Böcek'in cep telefonu, CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi. Böcek, parayı genel merkezin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir isme teslim ettiğini anlatmıştı.

*15.55: Gökhan Böcek, Ankara'dan İstanbul'a Zuhal Böcek ile geçti. Antalya ve İstanbul'dayken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile de telefonla görüştü.

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay - 3

İKİNCİ SEFER 13 OCAK'TA

*13 OCAK 2024: 21.45 Gökhan Böcek Ankara'ya uçtu. Uçakta 07A numaralı koltukta oturdu. Yanındaki 07B'de Zuhal Böcek, 07C numaralı koltukta ise Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş vardı.

*14 OCAK 2024: 14.36: Gökhan Böcek'in telefonu CHP Genel Merkezi yakınlarında tekrar sinyal verdi. Bu arada Gökhan Böcek'in telefonunun, genel merkez yakınlarında toplamda 201 kez sinyal verdiği belirtildi.

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay - 4

BELEDİYE İHALECİSİ DE RÜŞVET YOLCULUĞUNDAYDI

Sabah'ın haberine göre; Gökhan Böcek'in rüşvet trafiğinde dosyanın şüphelisi Bülent Çeken de vardı. Çeken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alıp hak edişleri alabilmek için rüşvet veren isimler arasında yer alıyordu.

İddianameye, iş insanları Mete Yapal ve Bülent Çeken'in, hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle gönderdiği paralar girmişti. Mete Yapal ve Bülent Çeken, hak ediş ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle Finike Döviz'e 80 milyon TL gönderdi.

Bunun ardından 2 milyon 300 bin dolar Antalya'daki avukatlık ofisinde Kerimoğlu'na teslim edildi, 230 bin dolar ise avukatlık ücreti olarak ödendi. Savcılık, şimdi bu paraların hangi "gönüllü özel şahıslardan" toplandığını ve CHP Genel Merkezi'nde kimlerin cebine girdiğini araştırıyor.

Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay - 5

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Gökhan Böcek soruşturmasında hangi iddialar yer alıyor?
Soruşturmada CHP Genel Merkezi'ne para taşındığı iddiası, belediye hak ediş süreçleri ve para transferleri inceleniyor. Savcılık dosyasında HTS kayıtları ile uçuş bilgileri de yer alıyor.

HTS kayıtları soruşturmada ne gösteriyor?
Dosyaya göre HTS kayıtlarında Gökhan Böcek'in belirli tarihlerde CHP Genel Merkezi çevresinde sinyal verdiği bilgisi bulunuyor.

Soruşturmayı hangi kurum yürütüyor?
Soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Dosyada hangi suçlamalar bulunuyor?
Soruşturmada "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları yer alıyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın teknik ve mali boyutunun genişletildiği belirtiliyor. Savcılık incelemelerinin ardından dosyaya ilişkin yeni resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Gökhan Böcekin etkin pişmanlık ifadesi ahaber.com.trdeGökhan Böcekin etkin pişmanlık ifadesi ahaber.com.trde GÖKHAN BÖCEK'İN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ AHABER.COM.TR'DE
Yalım ve Böcekin oğlu etkin pişmanlıktan ifade verdi!Yalım ve Böcekin oğlu etkin pişmanlıktan ifade verdi! YALIM VE BÖCEK'İN OĞLU ETKİN PİŞMANLIKTAN İFADE VERDİ!
Gökhan Böcek’in dövizdeki para trafiği kameradaGökhan Böcek’in dövizdeki para trafiği kamerada GÖKHAN BÖCEK'İN DÖVİZDEKİ PARA TRAFİĞİ KAMERADA

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın