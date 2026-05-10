Gökhan Böcek’in HTS kayıtları ortaya çıktı! CHP’de para trafiği iddiasında dakika dakika yeni detay
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada itirafçı olan Gökhan Böcek’in ifadeleriyle birlikte HTS kayıtları da dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında, CHP Genel Merkezi’ne para taşındığı iddiasına ilişkin uçuş bilgileri, otel giriş kayıtları ve telefon sinyalleri incelenirken, Ankara’daki temaslara dair yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlattı.
Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını anlatan Böcek, "Veli Ağbaba ile görüştüm. Genel merkez için 1 milyon euro istendi. Babam 'Genel merkezin ricaları olur, halledersin' demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü topladım. Sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm" dedi.
ADIM ADIM RÜŞVETİN TAKVİMİ
*9 OCAK 2024: 11.05: Gökhan Böcek CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile cep telefonuyla 3 kez görüştü.
*12.18: Böcek, CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayman Selis Aydar ile görüştü.
*22.50: Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara'ya uçtu. 02F koltukta Gökhan Böcek, yanındaki 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanında ise 02C numaralı koltukta Bülent Çeken vardı.
*10 OCAK 2024: 02.12: Gökhan Böcek yanındakilerle birlikte Sheraton Ankara Hotel'e girdi.
*11.20: Otelden ayrıldılar.
*11.30: Gökhan Böcek'in cep telefonu, CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi. Böcek, parayı genel merkezin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir isme teslim ettiğini anlatmıştı.
*15.55: Gökhan Böcek, Ankara'dan İstanbul'a Zuhal Böcek ile geçti. Antalya ve İstanbul'dayken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile de telefonla görüştü.