*14 OCAK 2024: 14.36: Gökhan Böcek'in telefonu CHP Genel Merkezi yakınlarında tekrar sinyal verdi. Bu arada Gökhan Böcek'in telefonunun, genel merkez yakınlarında toplamda 201 kez sinyal verdiği belirtildi.

*13 OCAK 2024: 21.45 Gökhan Böcek Ankara'ya uçtu. Uçakta 07A numaralı koltukta oturdu. Yanındaki 07B'de Zuhal Böcek, 07C numaralı koltukta ise Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş vardı.

BELEDİYE İHALECİSİ DE RÜŞVET YOLCULUĞUNDAYDI

Sabah'ın haberine göre; Gökhan Böcek'in rüşvet trafiğinde dosyanın şüphelisi Bülent Çeken de vardı. Çeken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alıp hak edişleri alabilmek için rüşvet veren isimler arasında yer alıyordu.

İddianameye, iş insanları Mete Yapal ve Bülent Çeken'in, hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle gönderdiği paralar girmişti. Mete Yapal ve Bülent Çeken, hak ediş ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle Finike Döviz'e 80 milyon TL gönderdi.

Bunun ardından 2 milyon 300 bin dolar Antalya'daki avukatlık ofisinde Kerimoğlu'na teslim edildi, 230 bin dolar ise avukatlık ücreti olarak ödendi. Savcılık, şimdi bu paraların hangi "gönüllü özel şahıslardan" toplandığını ve CHP Genel Merkezi'nde kimlerin cebine girdiğini araştırıyor.