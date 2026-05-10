Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Muhittin Böcek'ten etkinlik pişmanlık başvurusu | Ek ifade veriyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.
Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.
OĞUL BÖCEK VE ÖZKAN YALIM DA ETKİN PİŞMANLIK DEMİŞTİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını bildirmişti.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:
"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."
Antalya'da yargılamanın devam ettiği bir süreç olduğunu, bir de devam eden yeni bir soruşturma olduğunu anlatan Gürlek, "İstanbul'daki de farklı bir soruşturma var. Etkin pişmanlıkta ben beyanda bulunduğunu biliyorum. Dediğim gibi yani Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.