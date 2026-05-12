Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ahaber.com.tr'de: Rüşvet talimatı Özgür Özel'den

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek’in ardından babası Muhittin Böcek de ifade verdi. Baba Böcek’in ifadesine ahaber.com.tr ulaşırken, CHP Genel Merkezi'nden istenen 1 milyon euro rüşvetin, bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi olduğunu belirtti.

Siyaset dünyası, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık karşılığında genel merkezde alınan 1 milyon euroluk rüşvetle çalkalanıyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE NELER KONUŞULUYOR?

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in cezaevinden verdikleri ek ifadeler, 2024 yerel seçim süreciyle CHP'deki şoke edici rüşvet ve usulsüzlük ağını ortaya çıkardı. İfadelerdeki en çarpıcı iddia ise belediye başkanlığına adaylık karşılığında milyonlarca euro istenmesi talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmesi oldu.

İTİRAFÇI OLDU
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları damga vurdu. 8 ve 10 Mayıs'ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek'in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

"ÖZEL BİZDEN MADDİ MANEVİ DESTEK İSTEDİ"

Muhittin Böcek ifadesinde, 2024 yılı Ocak ayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantıya dikkat çekti. Adaylığı henüz açıklanmamış olan mevcut belediye başkanları ve aday adaylarının katıldığı bu toplantıda Özgür Özel'in bir konuşma yaptığını belirten Böcek, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci öncesindeki kampanya ve adaylığım öncesi hatırladığım kadarıyla tam emin olmamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantı CHP Genel Merkezi binası içerisindeki büyük bir salonda gerçekleşmişti. Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" şeklinde bir söylemi olmuştu. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü.

"OĞLUM İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE GEREĞİNİ YAP"

Toplantı sonrası oğlu Gökhan Böcek'e "Parti genel merkezi birtakım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir, çünkü ben sahada olacağım" dediğini belirten Böcek, "Bu süreç sonrasında oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de 'Oğlum sen de imkânlarımız dahilinde gereğini yap' şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur." ifadelerini kullandı.

OTOBÜS YARDIMI, SPONSORLAR VE ÖDENMEMİŞ BORÇLAR

Böcek'in seçim dönemindeki harcamalar ve yardımlaşma trafiğine dair verdiği ifadeler, CHP içerisindeki seçim koordinasyonunun mali boyutunu gözler önüne serdi. Böcek, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla çevre illere destek verdiklerini ve bir kısım harcamaların iş adamlarından sağlanan "sponsorluklarla" karşılandığını açıkladı.

Böcek, seçim kampanyası döneminde sadece Antalya içinde değil, çevre illerdeki CHP adaylarına da destek verdiklerini belirtti. Bu desteğin kaynağı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Böcek şunları söyledi:

"Genel Merkezin tavsiyesi ve Özgür Özel'in talimatıyla çevremizdeki bazı il ve ilçelere katkıda bulunduk. Örneğin Burdur Bucak'a seçim kampanyası için otobüs yardımımız oldu."

"BURDUR BUCAK'A OTOBÜS YARDIMIMIZ OLDU"

İfadesinde Konyaaltı, Akseki, İbradı ve Korkuteli gibi ilçelerin seçim malzemesi, broşür baskısı ve reklam giderlerine destek olduklarını belirten Böcek, "Yine kampanya sürecinde başta Konyaaltı Belediyesi adayı seçim çalışmalarında seçimde kullanılacak malzemeler sağlanmıştır. Yine hatırladığım kadarıyla bir takım eksik malzemeleri ve broşürlerini tedarik ettik. Bir kısmını bastırdık. Yine aynı şekilde Akseki, İbradı, Korkuteli ilçelerinde seçim çalışmalarında da eksikliklerin giderildiğini anlattılar. Bu bağlamda bir kısım harcamalar yapıldığını ifade ettiler. Hala da bu işlerin yapıldığı yerlere bir kısım borçlarımız olduğunu hatırlıyorum. Bu ihtiyaçlar aşağı yukarı araç, gereç, yakıt gideri, reklam gideri gibi eksik kalan kısımların tamamlanması şeklindedir. Başka bir kalem olarak da seçim kampanyası sürecinde Genel Merkezden gelen misafirlerin, belirlenmiş heyetin veya toplantı vb. kampanya yürütecek danışmanların ihtiyaçları, ulaşım, yemek giderleri gibi konular kampanya kapsamında Genel Merkezin öneri ve tavsiyesi üzerine karşılanmıştır. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatımları doğrudur." dedi.

FİNANSMAN KAYNAĞI: GÖNÜLLÜ ESNAF VE İŞ ADAMLARI

Seçim harcamalarının nasıl finanse edildiği sorusuna ise Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in ifadesini doğrular nitelikte yanıt verdi. Harcamaların bir kısmının "sponsorluk" adı altında sağlandığını belirten Böcek, şu isimlere ve yöntemlere dikkat çekti:

Beyanında geçtiği şekliyle bu konuda sponsorluk ödemesi adı altında Gökhan'ın beyanında geçen Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli iş adamlarından ve yine parti meclis üyelerinden bu konuda destek alınmış olabilir. Kendisi bildiğim kadarıyla bahse konu ilçe belediyelerin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Belediye Başkanlığı adaylığım konusunda bize yardımcı olmak isteyen gönüllü esnaf veya iş adamlarından sağlanmış olabilir. İlçe belediyelerinin bu konudaki çalışmalarının tamamı partinin il teşkilatı bünyesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilmişti. Gökhan'ın bu şekilde yapıldığını belirttiği yardımlar haricinde ilçe belediyeleri kendilerinin irtibatlı olduğu gönüllü kişilerden de bu konuda yardım almış olabilirler.

"OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR"
Muhittin Böcek "Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek, 'Baba Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba arayıp 1 milyon euro istedi' demesi üzerine 'Sen gereğini yap' dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur" dedi.

LANSMAN SIRASINDA 200 BİN DOLAR İDDİASI

Böcek, oğlunun ifadesinde geçen "lansman sırasında 200 bin dolar verilmesi" konusuna da değindi. Detayları tam bilmemekle birlikte bu durumun kendi talimatı kapsamında olduğunu belirterek, "Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya ilinde lansman sırasında 200 Bin Dolar verilmesi hususu soruldu; bu konunun detayını bilmiyorum fakat Genel Merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim" dedi.

