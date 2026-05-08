CHP’li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’ten etkin pişmanlık ifadesi: Belgesi ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak amacıyla itirafçı olduğu ve 2 Mayıs Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.
ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM
Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.
BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:
"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."