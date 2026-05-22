Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de neler olur? Özel'in önünde iki yol var

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR! Kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmeden mahkeme, Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi. Sabah Gazetesi yazarları Mahmut Övür ile Melih Altınok, mahkemenin verdiği kararı ve Özel'in önündeki seçenekleri köşelerine taşıdı.

Özgür Özel

"YOLSUZLUK BAGAJI TAŞIYAN YEDEK PARTİ PLANI ÖLÜ DOĞAR"

Mahkemenin verdiği kararın ardından Özgür Özel ve ekibinin siyaset sahnesindeki geleceğini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, mevcut yönetimin gayrimeşru ilan edilmesiyle birlikte önlerinde çok dar bir alan kaldığını belirtti. Özel ve ekibinin daha önce dillendirdiği "yedek parti" seçeneğinin bu süreçte en makul çıkış yolu olarak görülebileceğini aktaran Övür, ancak bu hamlenin başarı şansının çok düşük olduğunu vurguladı.

Tarihsel tecrübelerin CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösterdiğini ifade eden Övür, bu başarısızlığın temel nedenini şu sert sözlerle özetledi:

"Mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları 'yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp' iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını 'siyasi operasyon' olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. 100 yıllık CHP, siyaset sahnesini 'yolsuzluk ithamları'yla kapatan bir parti olma riskiyle karşı karşıyayken, mutlak butlan kararı parti için bir çıkış kapısı olabilir."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDEKİ İKİ YOL DA BÖLÜNMEYE ÇIKIYOR"

Yargı kararının pratik sonuçlarını ve partinin organizasyonel geleceğini değerlendiren bir diğer Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok ise, mahkeme hükmünün ardından Özgür Özel'in önünde iki zorlu seçenek bulunduğunu ve bu seçeneklerin her halükarda partiyi bir bölünme eşiğine getireceğini yazdı.