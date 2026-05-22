Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de neler olur? Özel'in önünde iki yol var

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi ‘mutlak butlan’ (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edildi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. Mahkemenin verdiği karar sonrası Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ile Melih Altınok, CHP'de yaşananları ve Özel'in önündeki seçenekleri köşelerine taşıdı. İşte detaylar...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edildi.

BUTLAN KARARI SONRASI CHP'DE NELER OLUYOR?

Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi.

Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yöne timin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca bazı dosyalarda ihtiyati tedbir kararıyla yeni yönetimlerin görevden uzaklaştırıldığı ve eski yönetimlerin tedbiren göreve iade edildiği kaydedildi.

Kararda, delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı. Mahkemenin gerekçeli kararında; ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık anlatımları, MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı.

"İRADELERİ ZEDELENDİ"
Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR!

Kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmeden mahkeme, Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi. Sabah Gazetesi yazarları Mahmut Övür ile Melih Altınok, mahkemenin verdiği kararı ve Özel'in önündeki seçenekleri köşelerine taşıdı.

"YOLSUZLUK BAGAJI TAŞIYAN YEDEK PARTİ PLANI ÖLÜ DOĞAR"

Mahkemenin verdiği kararın ardından Özgür Özel ve ekibinin siyaset sahnesindeki geleceğini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, mevcut yönetimin gayrimeşru ilan edilmesiyle birlikte önlerinde çok dar bir alan kaldığını belirtti. Özel ve ekibinin daha önce dillendirdiği "yedek parti" seçeneğinin bu süreçte en makul çıkış yolu olarak görülebileceğini aktaran Övür, ancak bu hamlenin başarı şansının çok düşük olduğunu vurguladı.

Tarihsel tecrübelerin CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösterdiğini ifade eden Övür, bu başarısızlığın temel nedenini şu sert sözlerle özetledi:

"Mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları 'yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp' iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını 'siyasi operasyon' olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. 100 yıllık CHP, siyaset sahnesini 'yolsuzluk ithamları'yla kapatan bir parti olma riskiyle karşı karşıyayken, mutlak butlan kararı parti için bir çıkış kapısı olabilir."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDEKİ İKİ YOL DA BÖLÜNMEYE ÇIKIYOR"

Yargı kararının pratik sonuçlarını ve partinin organizasyonel geleceğini değerlendiren bir diğer Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok ise, mahkeme hükmünün ardından Özgür Özel'in önünde iki zorlu seçenek bulunduğunu ve bu seçeneklerin her halükarda partiyi bir bölünme eşiğine getireceğini yazdı.

Melih Altınok, kulislerde konuşulan senaryoları ve sahadaki ilk tepkileri şu analizle aktardı:

"Özel'in önünde iki yol var ve her ikisi de partinin bölünmesine çıkıyor. Zira ya yedekte tutulan partiyle yola devam edecek ya da Kılıçdaroğlu'yla anlaşıp parti içi muhalefet pozisyonuyla idare edecek. Bunca yaşanandan sonra ilk olasılık (yedek parti) daha güçlü görünüyor. Nitekim karar üzerine açıklama yapan CHP'li 81 il başkanı da Özel'e sahip çıkacaklarını açıkladı. Bu durum, genel merkez koridorlarında sert bir direncin yaşanacağını gösteriyor."

