CHP Genel Merkezi önünde A Haber'e saldırı! Muhabirimize linç girişimi | "Arkadan biri vurdu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davası sonrası yaşanan gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’da görev başındayken bir grup partilinin fiziki müdahalesine uğradı. Yeşiltaş, saldırıyı canlı yayında anlattı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı ve 38. Kurultay iptal edildi.

Bu gelişmeleri anbean CHP Genel Merkezi önünden aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

CHP'LİLERDEN A HABER MUHABİRİNE SALDIRI!

Muhabirimiz o anları canlı yayında anlattı.

12 YILLIK MESLEK HAYATINDA BİR İLK: CHP ÖNÜNDE SALDIRI

Uzun yıllardır siyasetin nabzını tutan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşadığı şoku ve maruz kaldığı şiddeti canlı yayında anlattı. Yaklaşık 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettiğini vurgulayan İlter Yeşiltaş, "İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası. Genel merkeze geldiğimizde buradaki tabloyu anlatıyorduk" ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı boyunca CHP koridorlarında ve önünde sayısız yayın yaptığını belirten Yeşiltaş, daha önce hiç böyle bir fiziki müdahale ya da engelleme girişimiyle karşılaşmadığını dile getirdi.

"A HABER DIŞARI" SLOGANLARIYLA SALDIRI BAŞLADI
Olayın fitilinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ateşlendiği öğrenildi.

"'A HABER DIŞARI' DİYEREK SLOGAN ATTILAR"

Partililerin genel merkez önünde toplanmaya başladığı dakikalarda görevini yapan ekibimiz, bir anda hedef tahtasına oturtuldu. İlter Yeşiltaş, "Yayınımızı yaptık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiyi olağanüstü toplantıya çağırdığını, partililerin buraya gelmeye başladığını anlatıyordum. Görevimi tamamladıktan sonra bazı partililer yanımıza geldi. A Haber'den olduğumuzu anladılar ve ardından 'A Haber dışarı' şeklinde sloganlar atmaya başladılar" sözleriyle saldırının başlangıç anlarını aktardı.

DEHŞET ANLARI: ARKADAN VURDULAR!
Sözlü tacizin kısa sürede fiziki şiddete dönüştüğünü belirten Yeşiltaş, kalabalığın arasında kalleşçe bir saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşanan arbedeyi anlatan İlter Yeşiltaş, "Fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Arkadan birisi vurdu, kim olduğunu görmedim ama çok öyle darp diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ancak bir fiziki müdahale olduğu gerçek" şeklinde konuştu.

Kalabalığın öfkesinin sadece yumruklarla sınırlı kalmadığını belirten muhabir, "Kalabalığın arasında su atanlar vesaire böyle hakikaten nahoş görüntüler vardı" diyerek yaşanan rezaletin boyutlarını gözler önüne serdi.
ETTEN DUVAR ÖRDÜLER: LİNÇ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Saldırı sırasında CHP içerisindeki bazı sağduyulu görevlilerin ekibimizi korumaya çalıştığı ancak gözü dönmüş kalabalığın buna da engel olduğu ortaya çıktı.

Dehşet anlarını detaylandıran Yeşiltaş, "Partideki medya ile ilgilenen arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular, bizi koruma altına almak için ikinci kata çıkarmak istediler. Ancak ona da izin vermedi partililer. Kapının önünde etten duvar ördüler, bizim oradan geçişimize izin vermediler. Orada işte bir fiziki müdahale daha oldu" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELİ" İSİMLER GENÇLERİ GALEYANA GETİRDİ!
Saldırgan grubun profiline dikkat çeken İlter Yeşiltaş, olayların yaş itibarıyla daha büyük ve "tecrübeli" görünen kişiler tarafından kışkırtıldığını iddia etti.

Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla toplanan kitle içerisindeki bu kişilerin gençleri hedef göstererek saldırıya teşvik ettiğini belirten Yeşiltaş, "Burada tecrübeli dediğimiz yaş itibarıyla büyük insanların, gençleri galeyana getirecek nitelikte cümlelerle bize bu şekilde bir müdahalede bulunulmasının önünü açması hakikaten üzücü bir durum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

MESLEK DAYANIŞMASI VE SICAK BÖLGEDEN TAHLİYE
Saldırı sırasında sadece A Haber değil, diğer medya kuruluşlarının da hedef alındığı belirtildi. Diğer basın ekiplerinin de benzer bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Yeşiltaş, "Gazeteci arkadaşlar sağ olsunlar burada bir meslek dayanışması ortaya koydular. Onlar da bizi kollamaya çalıştı. Serkan Öztürk kameraman arkadaşımla birlikte, herhangi bir yara almadan sağ salim oradan çıkmayı başardık" dedi.

Ekibimiz, CHP Genel Merkezi bahçesinden ancak güvenlik görevlilerinin yardımıyla ve oluşturulan koridor sayesinde ayrılabildi.

HİKMET ÖZTÜRK: "BU YAPILANLARIN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ YOK"
Stüdyoda görüntüleri dehşet içinde izleyen Hikmet Öztürk ise yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

A Haber'in şimdiye kadar CHP kurumsal kimliğiyle bir sorun yaşamadığını hatırlatan Öztürk, "Yayın yaparken hiçbir kötü cümleniz yok, sadece gazetecilik vazifenizi yapıyorsunuz. Bu yapılanlar CHP taraftarlığı olmasa gerek, zira böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Eğer güvenlikler olmasaydı çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi" diyerek saldırıya sert tepki gösterdi.

İlter Yeşiltaş da gerginliğin sadece kendilerine değil, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerle de birleştiğini, ancak bu öfkenin faturasının görevini yapan basın mensuplarına kesilmesinin büyük bir yanlış olduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

A HABER'DEN ÇİRKİN SALDIRIYA SERT TEPKİ

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, stüdyodayken haberdar olduğu görüntüler karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, İlter Yeşiltaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Akgün, "Görevini yapmaya çalışan bir medya mensubuna, bir televizyoncuya, bir gazeteciye bu şekilde fiziksel saldırıların kabul edilmesi söz konusu değil. Son derece nahoş, son derece kötü görüntüler söz konusu" ifadelerini kullandı.

"NE VARSA ONU AKTARAN BİR GAZETECİ"
İlter Yeşiltaş ile on yılı aşkın bir süredir omuz omuza çalıştığını vurgulayan Murat Akgün, muhabirimizin mesleki ahlakına ve dürüstlüğüne dikkat çekti. Akgün, "Kendisi son derece kaliteli bir kardeşimizdir ve her zaman, biraz evvel kendisinin de söylediği gibi, ne varsa onu söyleyen, ne varsa onu aktaran bir arkadaşımızdır, bir gazetecidir" sözleriyle Yeşiltaş'ın tarafsız haberciliğinin altını çizdi.

ŞİDDETİN MAZERETİ OLAMAZ
Siyasi bir karardan ötürü bazı partililerin gergin veya mutsuz olabileceğini ancak bunun bir saldırı gerekçesi yapılamayacağını ifade eden Murat Akgün, "Bu tepkiyi dile getirmenin yolu, sonuç itibarıyla A Haber'in CHP muhabirine saldırmak değildir, olmamalıdır. Çünkü netice itibarıyla yargının bir kararından bahsediyoruz. İlter Yeşiltaş'ın kendi başına aldığı bir karar yok ki, neden sorumlu tutuluyor da bu saldırıya uğradı anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

Olay yerindeki medya dayanışmasına ve bazı CHP'li görevlilerin koruma çabasına değinen Akgün, olayın asıl sorumlusunun gazeteciler olmadığını belirtti. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını hatırlatan Akgün, "Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır demişti Sayın Bakan. Yani bütün hukukun işlediği bir ortamda, öfkenin dile getirileceği nokta bir muhabir midir?" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

CHP'DEKİ ŞİDDET HASTALIĞININ KAYNAĞI
Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise saldırının arka planındaki siyasi iklime odaklanarak, CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi. Tayiz, "İlter'e geçmiş olsun diyorum, bu görüntülerin hiçbir şekilde bir mazereti yok ama bu hastalığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıyan Özgür Özel ve ekibidir. Bunun altını çizelim" ifadelerini kullandı.

TROL BASKISI VE SİYASİ MANİPÜLASYON
Daha önceki kurultay süreçlerinde de benzer bir baskı ortamının oluşturulduğunu savunan Kurtuluş Tayiz, "Sosyal medya üzerinden yağdırdıkları tehditler çok önemliydi, yaptıkları manipülasyonlar çok önemliydi. Meral Akşener'den tutalım Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'de muhalif olan kesimlere karşı korkunç bir troll baskısı geliştirmişlerdi" sözleriyle partideki antidemokratik uygulamalara dikkat çekti.

SOKAK ÇATIŞMASI VE KAOS PLANI

Özgür Özel'in gençleri ve taraftarlarını tehlikeli bir sürece ittiğini iddia eden Tayiz, "Özgür Özel şu an daha büyük şiddete hazırlanıyor; partisini, taraftarlarını, tabanını daha büyük şiddete, sokak çatışmalarına hazırlıyor. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyor, diğer partilerle kutuplaştırıyor" şeklinde konuştu.

TERÖRİZE EDİLEN SİYASET VE SON UYARI
Kurtuluş Tayiz, A Haber'in bu süreçte sadece bir aktarım organı olduğunu, asıl meselenin CHP içindeki hesaplaşmalar olduğunu belirterek, "Bu parti etrafını böyle terörize etmeleri doğru değil, yanlıştır. Buna da eminim müdahale edilecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ise son olarak, herkesi aklın yoluna ve sağduyuya davet ederek "Lütfen ve lütfen bir daha böyle sahneler yaşanmasın" temennisinde bulundu.

