CHP Genel Merkezi önünde A Haber'e saldırı! Muhabirimize linç girişimi | "Arkadan biri vurdu"

Meslek hayatı boyunca CHP koridorlarında ve önünde sayısız yayın yaptığını belirten Yeşiltaş, daha önce hiç böyle bir fiziki müdahale ya da engelleme girişimiyle karşılaşmadığını dile getirdi.

Uzun yıllardır siyasetin nabzını tutan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşadığı şoku ve maruz kaldığı şiddeti canlı yayında anlattı. Yaklaşık 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettiğini vurgulayan İlter Yeşiltaş, "İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası. Genel merkeze geldiğimizde buradaki tabloyu anlatıyorduk" ifadelerini kullandı.

DEHŞET ANLARI: ARKADAN VURDULAR! Sözlü tacizin kısa sürede fiziki şiddete dönüştüğünü belirten Yeşiltaş, kalabalığın arasında kalleşçe bir saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşanan arbedeyi anlatan İlter Yeşiltaş, "Fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Arkadan birisi vurdu, kim olduğunu görmedim ama çok öyle darp diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ancak bir fiziki müdahale olduğu gerçek" şeklinde konuştu.

Partililerin genel merkez önünde toplanmaya başladığı dakikalarda görevini yapan ekibimiz, bir anda hedef tahtasına oturtuldu. İlter Yeşiltaş, "Yayınımızı yaptık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiyi olağanüstü toplantıya çağırdığını, partililerin buraya gelmeye başladığını anlatıyordum. Görevimi tamamladıktan sonra bazı partililer yanımıza geldi. A Haber'den olduğumuzu anladılar ve ardından 'A Haber dışarı' şeklinde sloganlar atmaya başladılar" sözleriyle saldırının başlangıç anlarını aktardı.

Kalabalığın öfkesinin sadece yumruklarla sınırlı kalmadığını belirten muhabir, "Kalabalığın arasında su atanlar vesaire böyle hakikaten nahoş görüntüler vardı" diyerek yaşanan rezaletin boyutlarını gözler önüne serdi.

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER: LİNÇ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Saldırı sırasında CHP içerisindeki bazı sağduyulu görevlilerin ekibimizi korumaya çalıştığı ancak gözü dönmüş kalabalığın buna da engel olduğu ortaya çıktı.

Dehşet anlarını detaylandıran Yeşiltaş, "Partideki medya ile ilgilenen arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular, bizi koruma altına almak için ikinci kata çıkarmak istediler. Ancak ona da izin vermedi partililer. Kapının önünde etten duvar ördüler, bizim oradan geçişimize izin vermediler. Orada işte bir fiziki müdahale daha oldu" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELİ" İSİMLER GENÇLERİ GALEYANA GETİRDİ!

Saldırgan grubun profiline dikkat çeken İlter Yeşiltaş, olayların yaş itibarıyla daha büyük ve "tecrübeli" görünen kişiler tarafından kışkırtıldığını iddia etti.

Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla toplanan kitle içerisindeki bu kişilerin gençleri hedef göstererek saldırıya teşvik ettiğini belirten Yeşiltaş, "Burada tecrübeli dediğimiz yaş itibarıyla büyük insanların, gençleri galeyana getirecek nitelikte cümlelerle bize bu şekilde bir müdahalede bulunulmasının önünü açması hakikaten üzücü bir durum" sözleriyle sitemini dile getirdi.