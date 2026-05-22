Mutlak buhran

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararını açıkladı.

Kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmeden mahkeme, Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi.

Özel'in önünde iki yol var ve her ikisi de partinin bölünmesine çıkıyor.

Zira ya yedekte tutulan partiyle yola devam edecek ya da Kılıçdaroğlu'yla anlaşıp parti içi muhalefet pozisyonuyla idare edecek.

Bunca yaşanandan sonra ilk olasılık daha güçlü görünüyor. Karar üzerine açıklama yapan CHP'li 81 il başkanı da Özel'e sahip çıkacaklarını açıkladı.

Ana muhalefetin iç kavgaya tutuştuğu böyle bir ortamda iktidar kanadının olası hamlesinin baskın bir seçim olacağını iddia edenler var.

Siyaset bu, her şey olabilir.

Ancak bölgesel ve küresel ittifakların radikal şekilde değiştiği böyle bir konjonktürde iktidara talip olan ana muhalefetin içinde bulunduğu hâlin seçmene güven vermesi çok zor.

TRAJEDİ

"Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardır, biz bilmiyoruz belki bunlar da yarın çıkacak. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz... Diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar 'İyi ki kazanmamışız' diyor."

Bu sözler döneminin İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'e ait. Ve dahası da var.

İlk turda 6'lı masanın adayına oy vermediğini söyleyen Beker, seçimlerin ikinci turunda oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini anlatıyordu. Nedenini de şöyle izah ediyordu:

"Vallahi bunlar kazansaydı bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezlerdi."

Beker, daha sonra CHP'ye geçti.

Dün de Özgür Özel'i makamında ziyaret edip çektirdikleri fotoğrafı "Daha çok seçim kazanacağız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Evet, Peker şimdi, "Allah memleketi korudu" dediği ittifakın yeniden bir araya gelip ilk seçimde iktidarı alması için canla başla çalışacak.

Muhalefet, işte bu senaryonun rakipleri tarafından yazılıp hayata geçirildiğine inanıyor.

Hikâyeden daha trajik olan da bu.