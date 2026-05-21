CHP’de “mutlak butlan” depremi! A Haber’de çarpıcı analiz: Delege iradesi menfaatlerle sakatlandı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının yankıları sürerken, gözler muhalefette bundan sonra yaşanacak gelişmelere çevrildi. CHP’yi mutlak butlan sürecine taşıyan delege pazarlıkları ve rüşvet iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde yapılan usulsüz pazarlıklarla delege iradenin sakatlandığı dile getirilirken hem sürecin perde arkası hem de CHP içinde yaşanabilecek olası kırılmalar detaylı şekilde ele alındı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı ve 38. Kurultay iptal edildi. Peki bundan sonra ne olacak?
A Haber canlı yayınında konuşan bulunan uzman isimler, sürecin yalnızca hukuki değil siyasi sonuçlar da doğuracağını vurgulayarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA AKTARILANLAR
CANLI ANLATIM
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GİDERSE NASIL KARŞILANACAK?
CHP’de mutlak butlan kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, “Ben göreve hazırım. Evet, geleceğim arkadaşlar. Hep beraber geleceğiz, oturacağız ve hep beraber sükunette bu şeyi, görevi yapacağız.” sözleriyle yeniden genel başkanlık koltuğuna dönme mesajı verirken nasıl karşılanacağı da merak konusu oldu.
Bu açıklamanın ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının son derece net olduğunu belirterek, “Kemal Bey, ‘Göreve hazırım’ diyor, ‘Göreve yeniden geri dönüyorum’ diyor ve görevi nasıl yürüteceğini, hedefinin ne olacağını anlatıyor.” ifadelerini kullandı.
“BU BİR AYRIŞMA DEĞİL, KENETLENME FIRSATI”
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken mesajların bulunduğunu vurgulayan Akgün, eski CHP liderinin özellikle “iktidar yürüyüşü” ve “sükunet” vurgusu yaptığını söyledi. Akgün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz”, “Sakin olalım”, “Mahkeme kararı bir ayrışma değil, kenetlenme fırsatıdır” ve “Gün ayağa kalkma günüdür” mesajları verdiğini aktararak, bu sözlerin doğrudan yeniden göreve dönme iradesi anlamına geldiğini ifade etti.
CHP GENEL MERKEZİNDE KRİTİK BEKLEYİŞ
Kararın ardından en büyük soru işareti ise mevcut CHP yönetiminin nasıl hareket edeceği oldu. Murat Akgün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının toplantı halinde olduğunu belirterek, “Acaba bu toplantılar bittikten sonra genel merkezden ayrılacaklar mı? Yoksa genel merkezden ayrılmamakta mı direnecekler?” sorusunu gündeme taşıdı.
CHP kulislerinde tansiyonun son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Akgün, geçmişte İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan devir teslim krizlerini hatırlatarak, “Benzer görüntüler mi olacak?” sorusunun konuşulduğunu söyledi.
“CHP UZUN SÜREDİR KAYNIYORDU”
Akgün, mutlak butlan kararının aslında uzun süredir beklendiğini ve CHP içerisinde ciddi bir fay hattı oluşturduğunu ifade etti. CHP’nin haftalardır bu ihtimali konuştuğunu belirten Akgün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce yayımladığı videonun tartışmaları daha da alevlendirdiğini söyledi.
Akgün, “20’ye yakın milletvekilinin Kılıçdaroğlu’nun videosunu sosyal medyada paylaşması safların nasıl ayrıştığını gösterdi.” sözleriyle parti içindeki bölünmeye dikkat çekti.
GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL’İN YAPACAĞI AÇIKLAMADA
CHP Genel Merkezi önünde hareketliliğin arttığını aktaran Murat Akgün, parti otobüsünün genel merkezin önüne çekildiğini ve partililerin bölgede toplandığını söyledi. Akgün, “İhtimaldir ki Özgür Özel o otobüsün üstüne çıkıp partililere açıklama yapacak.” diyerek CHP’de kritik saatlerin yaşandığını ifade etti.
Parti içerisinde “arınma” tartışmalarının ardından gerilimin daha da yükseldiğini belirten Akgün, Gaziantep Milletvekili’nin yargı kararına saygı çağrısı yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini hatırlattı. Akgün, “CHP’de an itibarıyla sinirler son derece gergin.” ifadelerini kullandı.
“KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GİDERSE NASIL KARŞILANACAK?”
CHP’de en çok merak edilen başlıklardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası genel merkez ziyareti oldu. Murat Akgün, “Kemal Bey muhtemeldir ki Genel Başkanlık görevini üstlenmek için bir aşamada genel merkeze gitmek isteyecektir. O zaman nasıl karşılanacak?” diyerek parti içinde sıcak temas ihtimaline dikkat çekti.
Akgün, mevcut yönetimin genel merkezi terk edip etmeyeceğinin önümüzdeki sürecin en kritik başlıklarından biri olacağını vurguladı.
“SÜREÇ CHP DELEGELERİNİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI”
Adalet Bakanı Tunç, sürecin bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını belirterek, “Yargı makamları önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.” dedi.
Tunç ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığı yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu iddialarının seçim sürecinin eşitliğini ve serbestliğini zedelediğinin tespit edildiğini ifade etti.
CHP’DE KRİTİK SAATLER
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşanan gelişmeler siyaset kulislerini hareketlendirirken, gözler şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adıma hem de Özgür Özel yönetiminin tavrına çevrildi. Parti genel merkezinde yaşanacak olası gelişmelerin, CHP’deki güç savaşını yeni bir aşamaya taşıyabileceği değerlendiriliyor.
“BU DAVA CHP’LİLERİN AÇTIĞI BİR DAVA”
Hukukçu Av. Aydoğdu Ahıakın, CHP kurultayına ilişkin davalarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ahıakın, süreç içerisinde birden fazla davanın birleştiğini belirterek, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından açılan davaların yanı sıra farklı başvuruların da dosyada yer aldığını söyledi.
Aydoğdu Ahıakın, “Bu davalar aslında birleşmiş oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi artık ‘Ben bu dosyada noktayı koyuyorum’ dedi ve mutlak butlan kararı çıktı.” ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİME “GÖREVE İADE” VURGUSU
Kararın en kritik bölümünün ihtiyati tedbir olduğuna dikkat çeken Ahıakın, Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin Parti Meclisi ile Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iade edildiğini öne sürdü.
Aydoğdu Ahıakın, “İhtiyati tedbir kararı uygulandığı andan itibaren geçerlidir. Yargıtay’dan aksi yönde bir karar çıkmadığı sürece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki Parti Meclisi ile Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadelerine karar verilmiş durumda.” sözleriyle dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Ayrıca CHP İl Kongresi öncesindeki yapıya dönülmesine yönelik de karar verildiğini belirten Ahıakın, eski il başkanları ve parti organlarının görevlerine devam etmelerinin de tedbir kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.
Süreçle ilgili siyasi tartışmalara da değinen Ahıakın, davanın başka siyasi partilerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Aydoğdu Ahıakın, “Bu mesele ne MHP’nin ne AK Parti’nin ne de başka bir siyasi partinin meselesi. Bu davayı açanlar CHP’liler, delegeler ve mağdur olduğunu iddia eden parti üyeleri.” ifadelerini kullandı.
Mahkemelerin siyasi taleplerle değil, dosyadaki delillerle karar verdiğini belirten Ahıakın, “Mahkemeler sonuç itibarıyla kararlarıyla konuşurlar.” dedi.
“SİYASİ PARTİLER KANUNU’NUN TEMELİ DEMOKRASİ VE EŞİTLİK”
Ahıakın değerlendirmesinde, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında özellikle 112 ve 116’ncı maddelere dikkat çekti.
Siyasi partilerin tüm işleyişlerinde demokrasi ilkesine uymak zorunda olduğunu söyleyen Ahıakın, “Siyasi partilerin anayasası niteliğinde olan maddeler var. Parti üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve demokrasi esası temel alınır. Eğer bu ilkeler ihlal edilirse dava hakkı doğar.” şeklinde konuştu.
18 OY DETAYI! “İRADERİN SAKATLANDIĞI” İDDİASI
Kurultayın birinci turunda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkın yalnızca 18 oy olduğunu hatırlatan Ahıakın, ikinci tura geçiş sürecinde yaşananların kritik olduğunu savundu.
Aydoğdu Ahıakın, “Birinci turdan ikinci tura geçiş geciktirildi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine ilişkin gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuldu.” ifadelerini kullandı.
Kurultay divan başkanlığına ilişkin de dikkat çeken göndermeler yapan Ahıakın, o süreçte Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olduğunu hatırlattı.
“PARA, İŞ VE ADAYLIK VAATLERİ” İDDİASI
CHP kurultayıyla ilgili ortaya atılan iddiaların yalnızca siyasi değil aynı zamanda ceza yargılamasına konu olduğunu söyleyen Ahıakın, delegelere yönelik çeşitli vaatlerde bulunulduğu iddialarını gündeme taşıdı.
Aydoğdu Ahıakın, “Bir kısım delegelere para verildiği, bazı delegelere belediye başkan adaylığı ve meclis üyeliği teklif edildiği, yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alınacağı yönünde vaatlerde bulunulduğu iddiaları var.” sözleriyle çarpıcı ifadeler kullandı.
Delegelere market kartı dağıtıldığına yönelik iddiaların da dosyada yer aldığını belirten Ahıakın, oy kullanan delegelerden pusulaların fotoğraflarının çekilerek belirli kişilere gönderilmesinin istendiğini ileri sürdü.
CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR
Kurultaya ilişkin ceza davasının sürdüğünü vurgulayan Ahıakın, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi kapsamında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla yargılama yapıldığını söyledi.
Aydoğdu Ahıakın, “Temmuz ayında devam edecek ceza davasında, delegelerin iradelerini sakatladığı iddia edilen kişiler yargılanıyor.” dedi.
GÖZLER ŞİMDİ YARGITAY SÜRECİNDE
Kararın ardından gözler şimdi Yargıtay’a çevrildi. Ahıakın, tarafların iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabileceğini belirtti.
Aydoğdu Ahıakın, “Yargıtay süreci 6 ay da sürebilir, 1 yıl da sürebilir. Ancak mevcut durumda verilen ihtiyati tedbir kararı uygulanır.” ifadelerini kullandı.
“BUGÜNDEN İTİBAREN CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’DUR” İDDİASI
Siyasi kulisleri hareketlendiren en dikkat çekici açıklama ise Ahıakın’ın CHP yönetimine ilişkin sözleri oldu.
Aydoğdu Ahıakın, “Bugünden itibaren CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi çok açık şekilde görev iadesi kararı verdi.” ifadelerini kullandı.
Kararın uygulanması için Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Valiliği ve ilgili seçim kurullarına resmi yazı gönderileceğini belirten Ahıakın, sürecin hukuki ve siyasi etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da büyümesinin beklendiğini sözlerine ekledi.
“MUTLAK BUTLAN” KARARI CHP’DE SİYASİ FIRTINA KOPARDI
Canlı yayında soruları yanıtlayan İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, mahkemenin verdiği kararın hukuki anlamına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şamlı, “Mutlak butlan yok hükmünde demektir. Yani şu ana kadar partinin yönetiminde bulunan yönetimi bu kararla mahkeme yok hükmünde görmüş oluyor.” ifadelerini kullandı.
Kararın yalnızca teorik bir değerlendirme olmadığını vurgulayan Şamlı, mahkemenin aynı zamanda tedbir kararı da verdiğine dikkat çekerek, mevcut yönetimin artık görevine devam edemeyeceğini söyledi. Şamlı, “Tedbir kararı da veriyor, artık bunların yönetime devam edemeyeceği anlamında bir karar vermiş oluyor.” sözleriyle kararın doğrudan sonuç doğuracağını ifade etti.
“ESKİ YÖNETİME DÖNÜLECEK” MESAJI
Programda yöneltilen “Kılıçdaroğlu ve eski yönetim yarın itibarıyla görevi mi devralacak?” sorusuna da yanıt veren Yasin Şamlı, hukuken tablonun net olduğunu söyledi.
Şamlı, “Hukuk nezdinde böyle. Tedbir kararı derhal uygulanması gereken bir karar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu şu anda bu karardan sonra hukuk nezdinde partinin genel başkanı.” ifadelerini kullandı.
Bu sözler Ankara siyasetinde adeta deprem etkisi oluştururken, CHP genel merkezinde nasıl bir yol haritası izleneceği sorusu da gündemin ilk sırasına yerleşti.
“SONRAKİ YÖNETİM HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE”
Kararın kapsamına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Yasin Şamlı, tartışmalı kongre sürecine de dikkat çekti. Şamlı, “Yapılan seçim, ondan sonraki başkanlık ve ondan sonraki yönetim hukuk nezdinde yok hükmünde.” dedi.
Hatırlanacağı üzere CHP’de daha önce yapılan kongre sonrası, “Bir önceki kongrede usulsüzlük olsa bile yeni seçimle süreç hukuka uygun hale geldi.” savunması yapılmıştı. Ancak Şamlı’ya göre mahkeme bu argümanı da kabul etmedi.
Şamlı, “Mahkeme bunu da reddetmiş oldu.” diyerek, yeniden yapılan seçimin de hukuki tartışmaları ortadan kaldırmadığını belirtti.
GÖZLER ŞİMDİ YARGITAY SÜRECİNDE
Kararın ardından bir diğer kritik başlık ise temyiz süreci oldu. Programda, kararın Yargıtay’a taşınıp taşınamayacağı sorulduğunda Yasin Şamlı, kanun yollarının açık olduğunu belirtti.
Şamlı, “Kararı beğenmeyen taraf başvurabilecektir ancak burada dikkat edilmesi gereken tedbir kararının verilmiş olması.” ifadelerini kullandı.
Hukukçu kimliğiyle sürecin en kritik noktasının “tedbir” kararı olduğuna vurgu yapan Şamlı, eğer bu karar verilmemiş olsaydı mevcut yönetimin görevine devam edeceğini söyledi. Ancak alınan tedbir kararının tabloyu tamamen değiştirdiğini belirten Şamlı, “Burada tedbiren artık mevcut yönetimin devam etmemesi yönünde karar verildiği anlaşılıyor.” şeklinde konuştu.
KARARIN GEREKÇESİ MERAK KONUSU OLDU
Yayındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise kararın gerekçesine ilişkin değerlendirmeler oldu. Yasin Şamlı, özellikle gerekçeli kararın siyasi ve hukuki etkiler açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Şamlı, “Bu kararın en çok gerekçesini merak ediyorum. Gerekçesi çok önemli.” dedi.
Daha önce yapılan tartışmalarda, kongrede hukuka aykırılıklar bulunduğu ve delege iradesinin “ifsat edildiği” yönünde değerlendirmeler yapıldığını hatırlatan Şamlı, mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin bu iddiaların ciddi bulunduğu anlamına gelebileceğini söyledi.
Şamlı, “Bu şu anlama da geliyor; orada hukuka aykırılıkların olduğu, usulsüzlüklerin olduğu, belki de ceza davasında iddia edilen suçların da işlenmiş olduğunun bir anlamda hukuk davasında da görüldüğü anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.
“OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ”
Canlı yayında karar metninin hüküm kısmına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kararda, “Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere 21.05.2026 tarihinde oy birliği ile karar verildi.” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.
Bu noktada tekrar söz alan Yasin Şamlı, okunan kısmın yalnızca hüküm bölümü olduğunu belirterek asıl kritik noktanın gerekçe bölümü olduğunun altını çizdi.
Şamlı, “Hüküm kısmının üstünde gerekçe kısmı vardır. Mahkeme neden mutlak butlan kararı verdiğini orada gerekçelendirir. Hukuka aykırılıklar, usulsüzlükler, varsa suç fiillerinin tartışıldığı yer o gerekçe kısmıdır.” şeklinde konuştu.
CHP’DE GÖZLER ŞİMDİ GENEL MERKEZDE
Mahkemenin verdiği kararın ardından CHP’de nasıl bir yol izleneceği, eski yönetimin fiilen göreve dönüp dönmeyeceği ve mevcut yönetimin nasıl bir hukuki hamle yapacağı siyaset kulislerinin en sıcak başlığı haline geldi.
Ankara’da herkes şimdi bir yandan gerekçeli kararı, diğer yandan da olası Yargıtay sürecini bekliyor. CHP’de “mutlak butlan” sarsıntısının önümüzdeki günlerde çok daha büyük siyasi kırılmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.