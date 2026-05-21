CHP’de “mutlak butlan” depremi! A Haber’de çarpıcı analiz: Delege iradesi menfaatlerle sakatlandı

CHP’de mutlak butlan kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, “Ben göreve hazırım. Evet, geleceğim arkadaşlar. Hep beraber geleceğiz, oturacağız ve hep beraber sükunette bu şeyi, görevi yapacağız.” sözleriyle yeniden genel başkanlık koltuğuna dönme mesajı verirken nasıl karşılanacağı da merak konusu oldu.

Bu açıklamanın ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının son derece net olduğunu belirterek, “Kemal Bey, ‘Göreve hazırım’ diyor, ‘Göreve yeniden geri dönüyorum’ diyor ve görevi nasıl yürüteceğini, hedefinin ne olacağını anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

“BU BİR AYRIŞMA DEĞİL, KENETLENME FIRSATI”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken mesajların bulunduğunu vurgulayan Akgün, eski CHP liderinin özellikle “iktidar yürüyüşü” ve “sükunet” vurgusu yaptığını söyledi. Akgün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz”, “Sakin olalım”, “Mahkeme kararı bir ayrışma değil, kenetlenme fırsatıdır” ve “Gün ayağa kalkma günüdür” mesajları verdiğini aktararak, bu sözlerin doğrudan yeniden göreve dönme iradesi anlamına geldiğini ifade etti.

CHP GENEL MERKEZİNDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Kararın ardından en büyük soru işareti ise mevcut CHP yönetiminin nasıl hareket edeceği oldu. Murat Akgün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının toplantı halinde olduğunu belirterek, “Acaba bu toplantılar bittikten sonra genel merkezden ayrılacaklar mı? Yoksa genel merkezden ayrılmamakta mı direnecekler?” sorusunu gündeme taşıdı.

CHP kulislerinde tansiyonun son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Akgün, geçmişte İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan devir teslim krizlerini hatırlatarak, “Benzer görüntüler mi olacak?” sorusunun konuşulduğunu söyledi.

“CHP UZUN SÜREDİR KAYNIYORDU”

Akgün, mutlak butlan kararının aslında uzun süredir beklendiğini ve CHP içerisinde ciddi bir fay hattı oluşturduğunu ifade etti. CHP’nin haftalardır bu ihtimali konuştuğunu belirten Akgün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce yayımladığı videonun tartışmaları daha da alevlendirdiğini söyledi.

Akgün, “20’ye yakın milletvekilinin Kılıçdaroğlu’nun videosunu sosyal medyada paylaşması safların nasıl ayrıştığını gösterdi.” sözleriyle parti içindeki bölünmeye dikkat çekti.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL’İN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

CHP Genel Merkezi önünde hareketliliğin arttığını aktaran Murat Akgün, parti otobüsünün genel merkezin önüne çekildiğini ve partililerin bölgede toplandığını söyledi. Akgün, “İhtimaldir ki Özgür Özel o otobüsün üstüne çıkıp partililere açıklama yapacak.” diyerek CHP’de kritik saatlerin yaşandığını ifade etti.

Parti içerisinde “arınma” tartışmalarının ardından gerilimin daha da yükseldiğini belirten Akgün, Gaziantep Milletvekili’nin yargı kararına saygı çağrısı yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini hatırlattı. Akgün, “CHP’de an itibarıyla sinirler son derece gergin.” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GİDERSE NASIL KARŞILANACAK?”

CHP’de en çok merak edilen başlıklardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası genel merkez ziyareti oldu. Murat Akgün, “Kemal Bey muhtemeldir ki Genel Başkanlık görevini üstlenmek için bir aşamada genel merkeze gitmek isteyecektir. O zaman nasıl karşılanacak?” diyerek parti içinde sıcak temas ihtimaline dikkat çekti.

Akgün, mevcut yönetimin genel merkezi terk edip etmeyeceğinin önümüzdeki sürecin en kritik başlıklarından biri olacağını vurguladı.

“SÜREÇ CHP DELEGELERİNİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI”

Adalet Bakanı Tunç, sürecin bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını belirterek, “Yargı makamları önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.” dedi.

Tunç ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığı yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu iddialarının seçim sürecinin eşitliğini ve serbestliğini zedelediğinin tespit edildiğini ifade etti.

CHP’DE KRİTİK SAATLER

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşanan gelişmeler siyaset kulislerini hareketlendirirken, gözler şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adıma hem de Özgür Özel yönetiminin tavrına çevrildi. Parti genel merkezinde yaşanacak olası gelişmelerin, CHP’deki güç savaşını yeni bir aşamaya taşıyabileceği değerlendiriliyor.