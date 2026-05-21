ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Genel Merkezde Kılıçdaroğlu öfkesi! Portresini parçalayıp ayaklarla çiğnediler

CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Eski genel başkanlara yönelik sert tepkilerin de yükseldiği olaylar, parti içinde "vefa" ve "siyasi hesaplaşma" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP GENEL MERKEZDE KILIÇDAROĞLU KAVGASI!

Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı.

CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken 'Hain' sloganları da atıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI AYAKLAR ALTINDA EZDİLER
CHP Genel Merkezi içerisinde, tüm genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu koridorda yaşananlar tam anlamıyla bir skandalın belgesi oldu.

A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, "Kemal Bey'in portresini alıyorlar, ayaklar altında eziyorlar, parçalıyorlar. Sanki kendi Genel Başkanları değilmiş gibi, yıllarca onun direktifleri doğrultusunda hareket etmemişler gibi şu anda Kemal Bey'e hakaretler ediyorlar" sözleriyle sıcak bölgedeki durumu aktardı.

Yaşanan bu olay, CHP tarihine geçecek vahim bir tablo olarak nitelendirilirken, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, makama yönelik büyük bir saygısızlık vurgusu yapıldı.

"BAYKAL DA HAİN" ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ
Dehşet anlarının yaşandığı sırada kalabalığın arasından yükselen sesler, partideki kutuplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi. Sunucu Banu El "Arkada birileri 'Baykal'ı da indirsinler, o da hain' diyen CHP'liler var. Enteresan, çok ilginç" ifadelerini kullanarak, partide eski liderlerin nasıl birer birer hedef tahtasına oturtulduğunu belirtti.

TARİH TEKERRÜR EDİYOR: ECEVİT VE BAYKAL'A DA AYNI TARİFE
CHP'deki bu vefasızlık zincirinin yeni olmadığı, geçmişte de benzer sahnelerin yaşandığı hatırlatıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi "Ecevit de 12 Eylül'den sonra CHP'ye katılmayıp DSP'yi kurduğunda onu da 'bölen' ilan etmişlerdi ve fotoğraflarını indirmişlerdi. CHP'de böyle bir alışkanlık var, vefa yoktur" şeklinde konuştu.

Benzer bir sürecin Deniz Baykal için de işletildiğini belirten panelistler, Baykal'ın bir dönem "Tayyip Bey ile anlaşıyor, AKP'ye destek oluyor" suçlamalarıyla itibarsızlaştırıldığını, kaset kumpaslarından sonra ise hain ilan edildiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl boyunca partiyi yönettiği, başarısızlıkları eleştirilse de hiçbir zaman yolsuzluk, hırsızlık veya gayriahlaki ilişkilerle anılmasına müsaade etmediği belirtilirken, bugün sergilenen bu tutum "utanç tablosu" olarak nitelendirildi.

GENÇLER DEĞİL, 60 YAŞ ÜSTÜ "PROVOKASYON" PEŞİNDE
Olayın faillerine dair çarpıcı bir detay da gözlerden kaçmadı. Avukat Aydoğan Ahıakın "Kemal Bey'in fotoğrafını ezenler 60 yaş üstü. Yaşları bir hayli yüksek. Yeni nesil olsa fevri davranıyorlar denilebilir ama bu insanlar provokasyon yapmak istiyorlar" yorumunu yaptı.

TARİH BU VEFASIZLIĞI YAZACAK
Görüşmenin sonunda, yaşananların CHP tarihi açısından silinmeyecek bir leke olduğu vurgulandı. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir "Tarih birçok şeyi yazdığı gibi bunları da yazacak" sözleriyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu organize saygısızlığın ana muhalefet partisinin hafızasından asla silinmeyeceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

