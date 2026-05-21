CHP Genel Merkezde Kılıçdaroğlu öfkesi! Portresini parçalayıp ayaklarla çiğnediler

CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken 'Hain' sloganları da atıldı.

Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI AYAKLAR ALTINDA EZDİLER

CHP Genel Merkezi içerisinde, tüm genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu koridorda yaşananlar tam anlamıyla bir skandalın belgesi oldu.

A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, "Kemal Bey'in portresini alıyorlar, ayaklar altında eziyorlar, parçalıyorlar. Sanki kendi Genel Başkanları değilmiş gibi, yıllarca onun direktifleri doğrultusunda hareket etmemişler gibi şu anda Kemal Bey'e hakaretler ediyorlar" sözleriyle sıcak bölgedeki durumu aktardı.

Yaşanan bu olay, CHP tarihine geçecek vahim bir tablo olarak nitelendirilirken, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, makama yönelik büyük bir saygısızlık vurgusu yapıldı.