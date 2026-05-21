CHP Genel Merkezde Kılıçdaroğlu öfkesi! Portresini parçalayıp ayaklarla çiğnediler
CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Eski genel başkanlara yönelik sert tepkilerin de yükseldiği olaylar, parti içinde "vefa" ve "siyasi hesaplaşma" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI AYAKLAR ALTINDA EZDİLER
CHP Genel Merkezi içerisinde, tüm genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu koridorda yaşananlar tam anlamıyla bir skandalın belgesi oldu.
A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, "Kemal Bey'in portresini alıyorlar, ayaklar altında eziyorlar, parçalıyorlar. Sanki kendi Genel Başkanları değilmiş gibi, yıllarca onun direktifleri doğrultusunda hareket etmemişler gibi şu anda Kemal Bey'e hakaretler ediyorlar" sözleriyle sıcak bölgedeki durumu aktardı.
Yaşanan bu olay, CHP tarihine geçecek vahim bir tablo olarak nitelendirilirken, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, makama yönelik büyük bir saygısızlık vurgusu yapıldı.
"BAYKAL DA HAİN" ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ
Dehşet anlarının yaşandığı sırada kalabalığın arasından yükselen sesler, partideki kutuplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi. Sunucu Banu El "Arkada birileri 'Baykal'ı da indirsinler, o da hain' diyen CHP'liler var. Enteresan, çok ilginç" ifadelerini kullanarak, partide eski liderlerin nasıl birer birer hedef tahtasına oturtulduğunu belirtti.