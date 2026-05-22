CHP'de olağanüstü hareketlilik! Özel'in "etten duvar" fiyaskosu: Direniş dedi yalnız kaldı
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada tarihi bir karar çıktı. Mahkeme, kurultayın mutlak butlan kapsamında iptaline hükmederken, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralacağı belirtilirken, CHP’de kriz daha da derinleşti. MYK’yı olağanüstü toplayan Özel’in, yaklaşık 5 saat süren kritik zirve sonrası yaptığı “Kılıçdaroğlu aradı, dönmedim” açıklaması parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Öte yandan Özel’in “direniş” çağrısına rağmen CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın kısa sürede dağılması dikkat çekti. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’daki sıcak gelişmeleri ve kulislerde konuşulan son detayları aktardı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.
İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
CHP'DE KILIÇDAROĞLU NÖBETİ
DİRENİŞ ÇAĞRISI SONRASI KALABALIK DAĞILDI
Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından hareketlilik sürerken, A Haber canlı yayınında dikkat çeken görüntüler ekranlara geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş genel merkez önündeki tabloyu detaylarıyla anlattı. Yeşiltaş, “Konuşma bittikten sonra partililer genel merkezden ayrılmaya başladılar. İl örgütünün çağrısıyla gelen, özellikle gençlerin ağırlıkta olduğu bir partililer grubu vardı. Şu anda genel merkezden ayrılıyorlar” sözleriyle dikkat çeken çözülmeyi aktardı.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN “GENEL MERKEZDE KALACAĞIM” MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kısa süre önce parti genel merkezinde bulunan ikinci kattaki basın toplantı odasında kameraların karşısına geçtiği ve burada “direniş” mesajı verdiği belirtildi.
İlter Yeşiltaş, “Özgür Özel az önce hem içerideki 2. kattaki basın toplantı odasında direniş çağrısı yapmıştı; genel merkezde, parti binasında olacağını, makamda olacağını ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti” şeklinde konuştu.
Özel’in konuşmasının ardından makam katına geçtiği aktarılırken, kurmay ekibinin de yanında olduğu ifade edildi. Ancak yapılan sert açıklamalara rağmen bina önündeki kalabalığın önemli bölümünün alandan ayrılması siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
GENÇLER DAĞILDI, GENEL MERKEZDE SAKİNLİK HAKİM
Canlı yayına yansıyan görüntülerde CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı görüldü. Özellikle il ve ilçe örgütlerinden gelen partililerin araçlarla bölgeden ayrıldığı dikkat çekti.
Yeşiltaş, “Şu anda genel merkezin içinde kalan, genel merkezde olan partililer de var ama genel olarak tabloya baktığımızda partililer genel merkezden şu anda ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.
Canlı yayında Etimesgut İlçe Başkanlığı’ndan gelen araçların da görüntülendiği aktarılırken, parti bayrakları ve flamalarıyla gelen grupların konuşma sonrası bölgeden ayrıldığı belirtildi.
“TOPLU NÖBET” PLANI GERÇEKÇİ BULUNMADI
CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de “nöbet sistemi” oldu. Daha önce mutlak butlan sürecine ilişkin senaryolarda il ve ilçe örgütlerinin nöbetleşe şekilde genel merkezde bekleyeceği iddiaları gündeme gelmişti.
İlter Yeşiltaş, “Birkaç ay önce de yine mutlak butlanla ilgili süreç devam ederken olası mutlak butlan kararına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde ilçe ve il örgütlerinden nöbetleşe bekleneceği yani nöbet tutulacağı ifade edilmişti” sözleriyle o planlamayı hatırlattı.
Yeşiltaş, her gün belirli sayıda partilinin nöbet tutabileceğine yönelik bir planlamanın mümkün olduğunu ancak bütün kalabalığın sürekli genel merkezde kalmasının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, “Bu şekilde bir planlama olabilir ancak topyekun burada toplanan bütün kalabalık, herkes burada nöbette demek çok gerçekçi olmaz ki zaten görüntüler de bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.
DİKKAT ÇEKEN OTOBÜS DETAYI
Canlı yayında dikkat çeken bir başka detay ise CHP Genel Merkezi önüne gelen otobüs oldu. Yayında otobüsün daha önce kamuoyunda gündem olan araçlardan biri olduğuna işaret edildi.
Sunucu, “Bu otobüs bir yerlerden tanıdık geliyor bana ama Adnan Beker’in fotoğrafı var. Bu, tabii İYİ Parti tarafından... Evet, üzerine sürülen otobüs değil mi bu?” ifadelerini kullandı.
İlter Yeşiltaş ise söz konusu aracın seçim dönemlerinde kullanılan otobüs olduğunu belirterek, “Adnan Beker’in kullandığı bir otobüs. Seçim çalışmalarında ve daha sonrasında kullandığı bir otobüs, o genel merkeze geldi” dedi.
GÖZLER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU’NDA
CHP’de yaşanan tarihi kırılmanın ardından şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrilmiş durumda. Parti tabanında ve kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman geleceği ve Özgür Özel ile nasıl bir temas kurulacağı.
İlter Yeşiltaş, “Önümüzdeki günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gelecek, Özgür Özel ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönüş yapacak ve o telefon görüşmesinde nasıl bir diyalog olacak ve CHP’nin geleceğine dair nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, onu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız” sözleriyle CHP’deki kritik bekleyişi aktardı.
BAHÇELİ: CHP’DE ORTAK AKIL EGEMEN HALE GELMELİDİR
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayıyla ilgili aldığı kararın ardından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir” dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında, “Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş; karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir” ifadelerine yer verdi.
"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
MHP lideri Devlet Bahçeli, “5 Mayıs 2026 tarihinde TBMM Grup Toplantımız sonrasında CHP’nin mutlak butlan davası hakkında görüşümüz gazeteciler tarafından sorulduğunda kendilerine ‘CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz’ demiştim. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır. Bilindiği gibi 5 Kasım 2024 CHP büyük kurultayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girdiler. O günkü şartlarda kongrede CHP delegelerinin iradesinin Sayın Özgür Özer’den yana olduğu seçim kurulu tarafından ilan edilmiş ve Sayın Özer CHP genel başkanı seçilmiştir” dedi.
"CHP FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMAYA MÜSAİT HALE GETİRİLMEMELİ"
Bahçeli, “Kongrenin ardından ise delegeler üzerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kongrenin iptal edilmesi yönünde dava açılmıştır. Kongrenin yok sayılması talebiyle açılan dava 21 Mayıs günü neticelenmiş ve söz konusu büyük kongre iddia olunan usulsüzlüklerin subut bulduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada ‘yargı kararını tanımıyoruz’ gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde aynı zamanda da Terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır” açıklamasını yaptı.
"CHP’NİN GELECEĞİNDE UZLAŞILMASI EN HAYIRLI YOL OLACAKTIR"
Bahçeli, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:
“Bu çerçevede CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihi sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir. Türk siyasetinde kurumsallaşma toplumsal istikrarın, siyasî uzlaşmanın ve millî dayanışmanın en önemli parçasıdır. Etrafımızın ateş çemberiyle sarıldığı bu atmosferde siyasî kaosa sebebiyet verecek güç kavgaları, hizip çatışmaları, parçalanmalar, ufalanmalar hem siyasete hem de demokrasinin güçlenmesine sekte vuracaktır. CHP üzerinden bu yollara girişilmesi ise telafisi imkânsız yaralar açabilecektir. Geçmişte yaşanan bu tür olayların yarattığı travmalar Türk siyasî hafızasında saklıdır. Bu bağlamda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu karar, istikrar ve CHP’nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır. Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla, kurallar ve kurumlar çerçevesinde, sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP’nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır.”