CANLI YAYIN

CHP'de olağanüstü hareketlilik! Özel'in "etten duvar" fiyaskosu: Direniş dedi yalnız kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de olağanüstü hareketlilik! Özel'in "etten duvar" fiyaskosu: Direniş dedi yalnız kaldı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada tarihi bir karar çıktı. Mahkeme, kurultayın mutlak butlan kapsamında iptaline hükmederken, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralacağı belirtilirken, CHP’de kriz daha da derinleşti. MYK’yı olağanüstü toplayan Özel’in, yaklaşık 5 saat süren kritik zirve sonrası yaptığı “Kılıçdaroğlu aradı, dönmedim” açıklaması parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Öte yandan Özel’in “direniş” çağrısına rağmen CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın kısa sürede dağılması dikkat çekti. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’daki sıcak gelişmeleri ve kulislerde konuşulan son detayları aktardı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

AHaber CANLI YAYIN

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

02:05

CHP'DE KILIÇDAROĞLU NÖBETİ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla göreve getirilmesinin ardından, parti tabanında büyük kriz sürüyor. Özgür Özel'in açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na karşı bazı milletvekilleri nöbet tuttu. 
Ahaber
00:55

DİRENİŞ ÇAĞRISI SONRASI KALABALIK DAĞILDI

Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından hareketlilik sürerken, A Haber canlı yayınında dikkat çeken görüntüler ekranlara geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş genel merkez önündeki tabloyu detaylarıyla anlattı. Yeşiltaş, “Konuşma bittikten sonra partililer genel merkezden ayrılmaya başladılar. İl örgütünün çağrısıyla gelen, özellikle gençlerin ağırlıkta olduğu bir partililer grubu vardı. Şu anda genel merkezden ayrılıyorlar” sözleriyle dikkat çeken çözülmeyi aktardı.

CHP GENEL MERKEZİNDE “DİRENİŞ” ÇAĞRISI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “GENEL MERKEZDE KALACAĞIM” MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kısa süre önce parti genel merkezinde bulunan ikinci kattaki basın toplantı odasında kameraların karşısına geçtiği ve burada “direniş” mesajı verdiği belirtildi.

İlter Yeşiltaş, “Özgür Özel az önce hem içerideki 2. kattaki basın toplantı odasında direniş çağrısı yapmıştı; genel merkezde, parti binasında olacağını, makamda olacağını ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti” şeklinde konuştu.

Özel’in konuşmasının ardından makam katına geçtiği aktarılırken, kurmay ekibinin de yanında olduğu ifade edildi. Ancak yapılan sert açıklamalara rağmen bina önündeki kalabalığın önemli bölümünün alandan ayrılması siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GENÇLER DAĞILDI, GENEL MERKEZDE SAKİNLİK HAKİM

Canlı yayına yansıyan görüntülerde CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı görüldü. Özellikle il ve ilçe örgütlerinden gelen partililerin araçlarla bölgeden ayrıldığı dikkat çekti.

Yeşiltaş, “Şu anda genel merkezin içinde kalan, genel merkezde olan partililer de var ama genel olarak tabloya baktığımızda partililer genel merkezden şu anda ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Etimesgut İlçe Başkanlığı’ndan gelen araçların da görüntülendiği aktarılırken, parti bayrakları ve flamalarıyla gelen grupların konuşma sonrası bölgeden ayrıldığı belirtildi.

“TOPLU NÖBET” PLANI GERÇEKÇİ BULUNMADI

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de “nöbet sistemi” oldu. Daha önce mutlak butlan sürecine ilişkin senaryolarda il ve ilçe örgütlerinin nöbetleşe şekilde genel merkezde bekleyeceği iddiaları gündeme gelmişti.

İlter Yeşiltaş, “Birkaç ay önce de yine mutlak butlanla ilgili süreç devam ederken olası mutlak butlan kararına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde ilçe ve il örgütlerinden nöbetleşe bekleneceği yani nöbet tutulacağı ifade edilmişti” sözleriyle o planlamayı hatırlattı.

Yeşiltaş, her gün belirli sayıda partilinin nöbet tutabileceğine yönelik bir planlamanın mümkün olduğunu ancak bütün kalabalığın sürekli genel merkezde kalmasının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, “Bu şekilde bir planlama olabilir ancak topyekun burada toplanan bütün kalabalık, herkes burada nöbette demek çok gerçekçi olmaz ki zaten görüntüler de bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN OTOBÜS DETAYI

Canlı yayında dikkat çeken bir başka detay ise CHP Genel Merkezi önüne gelen otobüs oldu. Yayında otobüsün daha önce kamuoyunda gündem olan araçlardan biri olduğuna işaret edildi.

Sunucu, “Bu otobüs bir yerlerden tanıdık geliyor bana ama Adnan Beker’in fotoğrafı var. Bu, tabii İYİ Parti tarafından... Evet, üzerine sürülen otobüs değil mi bu?” ifadelerini kullandı.

İlter Yeşiltaş ise söz konusu aracın seçim dönemlerinde kullanılan otobüs olduğunu belirterek, “Adnan Beker’in kullandığı bir otobüs. Seçim çalışmalarında ve daha sonrasında kullandığı bir otobüs, o genel merkeze geldi” dedi.

GÖZLER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU’NDA

CHP’de yaşanan tarihi kırılmanın ardından şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrilmiş durumda. Parti tabanında ve kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman geleceği ve Özgür Özel ile nasıl bir temas kurulacağı.

İlter Yeşiltaş, “Önümüzdeki günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gelecek, Özgür Özel ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönüş yapacak ve o telefon görüşmesinde nasıl bir diyalog olacak ve CHP’nin geleceğine dair nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, onu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız” sözleriyle CHP’deki kritik bekleyişi aktardı.

00:35

BAHÇELİ: CHP’DE ORTAK AKIL EGEMEN HALE GELMELİDİR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayıyla ilgili aldığı kararın ardından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir” dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında, “Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş; karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, “5 Mayıs 2026 tarihinde TBMM Grup Toplantımız sonrasında CHP’nin mutlak butlan davası hakkında görüşümüz gazeteciler tarafından sorulduğunda kendilerine ‘CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz’ demiştim. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır. Bilindiği gibi 5 Kasım 2024 CHP büyük kurultayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girdiler. O günkü şartlarda kongrede CHP delegelerinin iradesinin Sayın Özgür Özer’den yana olduğu seçim kurulu tarafından ilan edilmiş ve Sayın Özer CHP genel başkanı seçilmiştir” dedi.

"CHP FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMAYA MÜSAİT HALE GETİRİLMEMELİ"

Bahçeli, “Kongrenin ardından ise delegeler üzerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kongrenin iptal edilmesi yönünde dava açılmıştır. Kongrenin yok sayılması talebiyle açılan dava 21 Mayıs günü neticelenmiş ve söz konusu büyük kongre iddia olunan usulsüzlüklerin subut bulduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada ‘yargı kararını tanımıyoruz’ gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde aynı zamanda da Terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır” açıklamasını yaptı.

"CHP’NİN GELECEĞİNDE UZLAŞILMASI EN HAYIRLI YOL OLACAKTIR"

Bahçeli, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu çerçevede CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihi sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir. Türk siyasetinde kurumsallaşma toplumsal istikrarın, siyasî uzlaşmanın ve millî dayanışmanın en önemli parçasıdır. Etrafımızın ateş çemberiyle sarıldığı bu atmosferde siyasî kaosa sebebiyet verecek güç kavgaları, hizip çatışmaları, parçalanmalar, ufalanmalar hem siyasete hem de demokrasinin güçlenmesine sekte vuracaktır. CHP üzerinden bu yollara girişilmesi ise telafisi imkânsız yaralar açabilecektir. Geçmişte yaşanan bu tür olayların yarattığı travmalar Türk siyasî hafızasında saklıdır. Bu bağlamda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu karar, istikrar ve CHP’nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır. Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla, kurallar ve kurumlar çerçevesinde, sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP’nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır.”

23:44

ÖZEL: KILIÇDAROĞLU'NA DÖNMEDİM

CHP'de mutlak butlan sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. 

“KONFORLU GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM"

Karara tepki gösteren Özel, süreci Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını belirterek, “Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi. Özel, açıklamasında CHP’nin önceki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin halkla bağında kopuş yaşandığını söyledi.

Özel, “Seçimlerin kaybının en büyük sorumlusu CHP idi. O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Konforlu genel başkanlık koltuğunu reddediyorum. O koltukta icazetle kimse oturmamalı” ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ YAPILDI YSK'YA BAŞVURULACAK"

Mutlak butlan kararına karşı hukuki süreci işleteceklerini vurgulayan Özel, ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını, yarın da Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.

Özel, “İlk itirazımızı Yargıtay’a süresi içerisinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.

Özel, yaptığı değerlendirmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arandığını ancak kendisine dönüş yapmadığını belirterek, " Aradı dönmedim, ne konuşacağım?" dedi.  

22:38

MANSUR YAVAŞ'TAN "KONGRE" AÇIKLAMASI

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yargı kararlarının hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yok sayılamayacağını ifade eden Yavaş, devam eden yargı süreçlerine dikkat çekti. Ceza davalarının henüz sonuçlanmadığını hatırlatan Yavaş, kesin hüküm oluşmadan ortaya çıkan değerlendirmelerin hukuki tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtti.

Anayasa'nın seçimlerin yönetimi ve denetimine ilişkin hükümlerine işaret eden Yavaş, seçim süreçlerine dair yetkinin ilgili kurumlar tarafından kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin parti içinde yeni ayrışmalara neden olmaması gerektiğini dile getiren Yavaş, sağduyu çağrısında bulundu. Sürecin polemiklerle değil, demokratik yöntemlerle yönetilmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, CHP'nin kendi iradesiyle kısa süre içerisinde kongre kararı almasının ve tartışmaları demokratik zeminde çözmesinin en doğru yol olacağını söyledi.

Parti içinde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Yavaş, tüm tarafların ortak akıl ve demokratik teamüller çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

22:28

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir." dedi.

Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, yani Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."

22:13

CHP GENEL MERKEZİNDEKİ MYK TOPLANTISI SONA ERDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı. Yaklaşık 4 saati bulan toplantının sona erdiği aktarıldı. 

22:08

YEŞİLTAŞ: KILIÇDAROĞLU YARIN VİDEO YAYINLAYABİLİR

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önündeki  son gelişmeleri aktardı.

KILIÇDAROĞLU PARTİLİLERE VİDEO MESAJ YAYINLAYABİLİR

Yeşiltaş, Genel Merkez önündeki gerilime dikkat çekerek "Kemal Kılıçdaroğlu buradaki tansiyon düşmeden, CHP Genel Merkezi'ne yakın bir tarihte gelmesi düşünülmüyor. Genel Merkez'de Özel'in kurmaylarından gelen agresif açıklamaların  ardından bu atmosferde yarın Kılıçdaroğlu'nun gelmesini tahmin etmiyorum." dedi. 

"KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN GÖRÜŞMESİ ÖNEMLİ"


Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yapacağı telefon görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekerek; "Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi önemli. Telefon görüşmesinin ardından Özgür Özel'in parti tabanına ve vatandaşlara vereceği mesaj önemli. Özel'in tansiyonu düşürecek şekilde mesaj verirse daha sağlıklı bir süreç işleyebilir. Aksi halde CHP'nin sancılı bir süreçle karşı karşıya kalması muhtemel." dedi. İlter Yeşiltaş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın bir video mesaj yayınlayabileceğini ifade etti. 

21:38

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI PARÇALADILAR

CHP Genel Merkezi’nin kalbinde, tüm eski genel başkanların portrelerinin yer aldığı o prestijli koridorda tansiyon bir anda zirveye çıktı. Gözü dönmüş bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu’nun portresini hedef aldı. 

CHP BİNASINDA KILIÇDAROĞLU'NUN PORTRESİNİ PARÇALADILAR!

Sunucu Banu El "Kemal Bey'in portresini alıyorlar, ayaklar altında eziyorlar ve parçalıyorlar" sözleriyle yaşanan skandalı izleyicilere aktardı. Görüntülerde, yıllarca partinin başında duran ismin fotoğrafının paramparça edilmesi tepki çekti. 


 

21:24

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE "HAİN KEMAL" SLOGANLARI

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararının hemen ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı. Ankara İl Örgütü’nün çağrısıyla partililer binanın önünde toplanırken, havada adeta barut kokusu var.

KILIÇDAROĞLU CHP GENEL MERKEZE ALINMAYACAK MI?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Ankara İl Örgütü tarafından partililere gönderilen mesajların ardından yoğun bir kalabalık Genel Merkez önünde toplanmaya başladı. Sloganların yükseldiği bu noktada, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik büyük bir öfke patlaması yaşanıyor. Partililerin 'Hain Kemal' şeklinde sloganlar attığını bizzat duyuyorum" ifadelerini kullandı.


EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK, KILIÇDAROĞLU’NA İHANET SUÇLAMASI
Ateş hattına dönen Genel Merkez önünde taraflar arasındaki gerilim had safhada. Mahkeme kararıyla göreve dönme ihtimali doğan Kemal Kılıçdaroğlu, tabanın sert tepkisiyle karşılaştı.

İlter Yeşiltaş, "Kalabalık grup bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ihanetle suçlarken, diğer yandan Ekrem İmamoğlu ve mevcut parti yönetimine destek sloganları atıyor. Sesler şu an bulunduğumuz noktaya kadar ulaşıyor" sözleriyle alandaki atmosferi aktardı. 

GENEL MERKEZDE IŞIKLAR SÖNMÜYOR: OLAĞANÜSTÜ ZİRVE
Mahkemenin şok kararı sonrası CHP kurmayları savunma hattını kurdu. Genel Başkan Özgür Özel, durumu "sıcak temas" olarak nitelendirerek tüm yönetim kadrosunu acil toplantıya çağırdı. İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Merkezi’nde şu an tüm ışıklar yanıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona ermişti ancak 'mutlak butlan' kararı sonrası Özel, tüm kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Kritik zirve şu an içeride devam ediyor" şeklinde konuştu.
"KAYYUMA TESLİM ETMEYİZ, ETTEN DUVAR ÖRERİZ!"
Parti yönetiminin mahkeme kararına karşı takınacağı tavır, siyaset kulislerini sarsacak nitelikte. İlter Yeşiltaş, "Parti yönetiminden gelen ilk bilgiler, mahkemenin verdiği kararın tanınmadığı yönünde. Daha önce bu süreçle ilgili 'Genel Merkezi kayyuma teslim etmeyiz, gerekirse etten duvar öreriz' diyen Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu binaya sokmama konusunda kararlı bir duruş sergiliyor" ifadeleriyle partinin direniş hazırlığında olduğunu belirtti. 

TARİHİ SAATLER: ÖZGÜR ÖZEL HALKA SESLENECEK
Ankara’da gözler artık Genel Merkez binasından gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bölgedeki kaosun nasıl sonuçlanacağı merak konusuyken, İlter Yeşiltaş, "Önümüzdeki saatlerde Özgür Özel’in burada toplanan partililere seslenmesi bekleniyor. Alınan kararların ne olacağı, hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir mesaj verileceği bu konuşmayla netleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bu süreci nasıl yöneteceği ise büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor" sözleriyle raporunu tamamladı.

20:42

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI: SİYASET AÇISINDAN SON YÜZYILIN EN ÖNEMLİ DAVASIYDI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı​​​​​​​ Lütfü Savaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesini değerlendirdi.

Eskişehir'de bir yakınının cenazesi dolayısıyla bulunan Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk demokrasisi, Türk adaleti ve Türkiye'deki bütün siyasi partiler adına hayırlı olmasını diledi.

 

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

"Bu Türkiye'de belki de son yüzyılın siyaset açısından en önemli davasıydı." diyen Savaş, şöyle konuştu:

"Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm."

"MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARARI SAYGIYLA İZLEDİM"

Lütfü Savaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrasında genel merkezin bu konuda açıklama yapması gerektiğini düşündüğünü fakat kimse açıklama yapmadığı için hukuka başvurduğunu kaydetti.

Savaş, yaklaşık 15 aylık bir süreç sonunda bugün bir karar çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki önceki mahkeme sonucuna da ben saygıyla karşılık cevap verdim. Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş herkes için geçerli, geçmiş dönemin yanında olanlar için de şu anki dönem yönetiminin yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir ne bir taraf için de sevinç çığlıkları attıracak bir vesiledir."

Savaş, bugünün, Türk demokrasisi, Türk siyaseti ve CHP için sorumluluk taşınacak en önemli gün olarak algılanması gerektiğini belirtti.

CHP'nin bölünmemesini ve parçalanmamasını istediklerini belirten Savaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek yenilikçi arkadaşlarımız, gerek önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız bir bütünlük içerisinde hem davalarına hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hem de Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar. Bir bütün olarak CHP dimdik ayakta olsun ve hızlı bir şekilde toparlanıp Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyette olduğunu hissettirsin. Bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum. CHP'ye üye arkadaşlarımız, CHP'ye gönül veren arkadaşlarımız da bugün bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı gün olarak bu konuyu addetsin ve sahiplensin."

19:50

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ ARAYACAK

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mutlak butlan kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel'in birazdan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında aranacağını belirtti.
 
19:25

CHP GENEL MERKEZ'DE SON DURUM NE? A HABER AKTARDI

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Şu anda Genel Merkez’in 12. katında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, MYK olağanüstü toplantı halinde" bilgisini paylaştı.

CHP'NİN 12. KATINDA "MUTLAK BUTLAN" TOPLANTISI!

Mahkemeden çıkan butlan kararı haberi ulaşır ulaşmaz Genel Başkan Özgür Özel’in tüm kurmaylarını acil koduyla topladığını belirten Yeşiltaş, "Butlan kararının çıkmasıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel tüm kurmaylarını bir kez daha Genel Merkez’e çağırdı" ifadelerini kullandı.

12. kattaki bu kritik zirvede, partinin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor. 

ÜYELERE ACİL MESAJ!
Mahkeme kararı sadece yönetim kademesini değil, parti tabanını da harekete geçirdi. Kararın duyulmasıyla birlikte Ankara İl Başkanlığı üzerinden tüm üyelere mesaj gönderildiğini aktaran Yeşiltaş, "Butlan kararıyla birlikte Ankara İl Başkanlığı tarafından tüm örgütlere, tüm üyelere mesaj gönderildi ve o mesajla birlikte Cumhuriyet Halk Partililer de Genel Merkez’e gelmeye başladılar" dedi. Genel Merkez bahçesinde kalabalığın her geçen dakika arttığı ve bir 'gergin hava'nın hakim olduğu vurgulandı. 

KAYYUM TEHDİDİNE KARŞI "ETTEN DUVAR" SÖZÜ
Parti kulislerinde en büyük endişe kaynağı ise partiye kayyum atanma ihtimali. Daha önce bu ihtimalin değerlendirildiğini hatırlatan Yeşiltaş, CHP yönetiminin bu konudaki tavizsiz duruşunu şu sözlerle aktardı:

"CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin yorumu şu olmuştu; 'Biz partiyi kayyuma asla teslim etmeyiz, gerekirse Genel Merkez’i etten duvar öreriz ama kayyumu partiye sokmayız' şeklinde bir değerlendirmeleri olmuştu."

Genel Merkez bahçesinde toplanan partililerin, kendi ifadeleriyle "partiyi savunmak" adına teyakkuzda beklediği ifade edildi.
ÖZGÜR ÖZEL OTOBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKIYOR
Sıcak bölgedeki hareketlilik Genel Merkez kapısına kadar taşmış durumda. İlter Yeşiltaş, Özgür Özel’in halka seslenmek için hazırlık yaptığını belirterek, "Önümüzdeki saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu anda ekranlara getirdiğimiz parti otobüsünün üzerinde olacak ve partililere, alınan karara ilişkin kamuoyuna seslenecek" şeklinde konuştu.

Parti otobüsünün Genel Merkez bahçesinin tam önüne çekilmesi, tarihi bir tanıklığın ve sert bir açıklamanın sinyali olarak yorumlandı.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA: VİDEO MESAJ BEKLENTİSİ
Sürecin bir diğer önemli ayağı ise Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. İstanbul İl Başkanlığı’nda Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle yaşanan sancılı sürecin bir benzerinin Genel Merkez’de yaşanmaması için Kılıçdaroğlu’nun devreye girebileceği belirtildi.

Muhabir Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun da önümüzdeki saatlerde bir video yayınlayabileceği ifade ediliyor. Tansiyonu düşürecek nitelikte bir açıklamanın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelmesi bekleniyor" bilgisini verdi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE
Tansiyonun her geçen dakika yükseldiği Genel Merkez çevresinde emniyet güçlerinin de alarma geçtiği görüldü. Bölgedeki atmosferi "olağanüstü bir durum var" sözleriyle tanımlayan Yeşiltaş, "Biz geldiğimizde burada güvenlik tedbirleri alınmaya başlanmıştı" diyerek Genel Merkez çevresindeki 'sıcak temas' ihtimaline karşı alınan önlemlere dikkat çekti. Tüm Türkiye’nin gözü kulağı şimdi Özgür Özel’in otobüs üzerinden yapacağı o tarihi açıklamaya kilitlenmiş durumda.

19:21

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİ İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEĞİZ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.

Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız!

19:18

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Özgür Özel daha önce yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaşarak "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" dedi.

18:46

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: SÜREÇ CHP'LİLERİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Adalet Bakanı Gürlek karar dair açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı. Demokratik irade korunuyor. Butlan kararında temyiz yolu açık. Herkes karara saygı duymalı. 

4-5 Kasım Kurultayının sakatlığa uğradığı tespit edilmiştir. Butlan kararı demokrasiyi pekiştirdi.

 

18:36

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK: SON BİLGİLER A HABER'DE

Ankara'nın kalbinde, CHP Genel Merkezi’nde tansiyonun zirve yaptığı anlar yaşanıyor.

CHP'DE KARAR SONRASI NELER OLUYOR? SON BİLGİLER A HABER'DE

Kararın çıkmasıyla birlikte başlayan hareketliliği aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte büyük bir hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MYK’yı zaten toplamıştı ancak bu yeni kararla birlikte ikinci bir olağanüstü toplantı daha gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. 

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ACİL ÇAĞRI: TÜM VEKİLLER GENEL MERKEZE!
Kararın ardından parti yönetiminin en üst düzeyde alarma geçtiğini vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla tüm milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti yöneticileri şu anda genel merkezde toplanıyor" dedi.

Sadece yöneticilerin değil, partililerin de akın akın binaya gelmeye başladığı bu kritik süreci Yeşiltaş, "Partililer de genel merkeze gelmeye başladılar" sözleriyle aktardı.
KAYYUM TARTIŞMASI VE "ETTEN DUVAR ÖRERİZ" ÇIKIŞI
Genel merkez önündeki kalabalığın nedenini geçmişteki sert açıklamalara dayandıran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, eğer mutlak butlan yönünde bir karar gelir ve partiye kayyum atanırsa 'Partiyi kayyuma teslim etmeyiz, genel merkezde etten duvar öreriz' şeklinde konuşmuştu. İşte bu açıklamaya istinaden partililer şu an genel merkeze gelerek bekleyişe geçti" bilgilerini paylaştı. 

POLİS BARİYERLERİ VE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildiren İlter Yeşiltaş, "Bir yandan da güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne giren sokakta polisler bariyerler getirerek güvenlik önlemleri almış durumda" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?
Günün en çarpıcı ve sarsıcı gelişmesini Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden duyuran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an evinde olduğu ifade ediliyor. İstinaf mahkemesinin bu kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döndüğü belirtiliyor. Kılıçdaroğlu da süreci yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, şu an Ankara’da en sıcak gelişmelerin yaşandığı noktanın CHP Genel Merkezi olduğunu belirterek, "Özgür Özel ve kurmayları şu an toplantı halinde, biz de süreci takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

18:25

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA YENİ İSİM

Kemal Kılıçdaroğlu’na iade eden mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'in görevine son verildi ve yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.

18:19

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, MYK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesi sebebiyle acil olarak toplandı.

17:56

KARARIN DETAYLARI VE SON GELİŞMELER A HABER'DE

Ankara koridorlarında tansiyonu yükselten gelişmeyi aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmiş durumda şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu kurultayla ilgili iptal davası açılmıştı. O dava daha sonra istinafa taşındı. İstinaf bugün kararını verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi." sözleriyle mahkemenin nihai karara vardığını duyurdu.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI: KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Bu kararın ardından parti içindeki dengelerin tamamen değiştiğine dikkat çeken Yeşiltaş, "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve dönüyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu da değil, parti organları da göreve dönüyor." ifadelerini kullanarak siyasi depremin boyutunu gözler önüne serdi. 

ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Yargıdan gelen bu şok hamle, sadece kurultayı iptal etmekle kalmadı, aynı zamanda mevcut yönetim için de yolun sonunu işaret etti. Mahkeme kararının detaylarını paylaşan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme kararı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle malul olduğunun tespitiyle, yapıldığı tarihten itibaren iptaline diyor." şeklinde konuştu.

Bu tarihi hükmün, 4-5 Kasım’dan sonra yapılan tüm kurultayları da vurduğunu belirten Yeşiltaş, "Bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların, yani CHP yönetimi malum dava açıldıktan sonra bir olağan, iki de olağanüstü kurultay gerçekleştirmişti, bu kurultayların da iptaline karar verdi istinaf mahkemesi." bilgisini paylaştı. 

İSTANBUL İL KONGRESİ DE DÜŞTÜ: CANAN KAFTANCIOĞLU DÖNEMİNE DÖNÜŞ MÜ?
İstinaf mahkemesinin kararı, Ankara’daki ana karargahın yanı sıra İstanbul teşkilatını da doğrudan etkiledi. 8-10 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul İl Kongresi’nin de geçersiz sayıldığını belirten İlter Yeşiltaş, "Mahkeme, 8-10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan nedeniyle iptaline, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verdi." diyerek İstanbul’da da eski yönetimin yasal olarak koltuğa döndüğünü aktardı.
 

DAVA DOSYALARINDAKİ DETAYLARI: DAVACILAR VE MAHKEME KAYITLARI
Kararın hukuki dayanaklarını tek tek sıralayan Yeşiltaş, davanın hangi dosyalar üzerinden karara bağlandığını şu sözlerle açıkladı:

"Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 176 esas sayılı dosyasında davacı Hasip Karaaslan, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 72 esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 140 esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal ve Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 99 esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne karar verildi."

Bu isimlerin açtığı davaların birleşmesi sonucu kurultayın sakatlandığını vurgulayan Yeşiltaş, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım kurultayı ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildi." dedi.  

GENEL MERKEZ: "ETTEN DUVAR ÖRERİZ, KAYYUM SOKMAYIZ!"
Kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde adeta savaş tamtamları çalmaya başladı. Mevcut yönetimin karara direnip direnmeyeceği merak konusu olurken, İlter Yeşiltaş parti içinden gelen sert tepkileri de aktardı. Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadesi şöyleydi; eğer mutlak butlan yönünde bir karar gelirse Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini, genel merkezi asla kayyuma teslim etmeyiz, gerekirse etten duvar öreriz ancak kayyumu genel merkeze sokmayız demişti." sözleriyle partideki 'sıcak temas' ihtimaline dikkat çekti.

Genel merkezde hareketli dakikaların başladığını belirten Yeşiltaş, "Bundan sonraki süreçte özellikle genel merkezde ve parti yönetiminde sancılı, hareketli bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Mutlak butlan kararıyla birlikte yeni bir olağanüstü toplantının başladığını ifade edelim." diyerek CHP’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizdi. 

TARİHİ TANIKLIK: KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN YASAL DÖNÜŞÜ
Mahkemenin, partiyi 4-5 Kasım öncesindeki statükoya döndürdüğünü belirten İlter Yeşiltaş, "Karar kesinleşinceye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine karar verildi." şeklinde konuştu.

İstinafın bu hamlesiyle birlikte, Özgür Özel döneminde alınan tüm kararların ve yapılan atamaların hukuken boşa çıktığı, CHP’nin yönetim krizinin yargı eliyle yeni bir evreye taşındığı bildirildi.

 

Ahaber
17:50

İŞTE MAHKEME KARARININ ÖZETİ

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

 

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

17:49

İŞTE KARARDAKİ GEREKÇELER

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde, CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı.

Mahkeme, dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.

Kararda, söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Bu gerekçelerle ilgili kurultay ve kongre kararlarının hukuki geçerliliğini yitirdiği değerlendirilirken, sonraki süreçte gerçekleştirilen organizasyonların da bu hukuki tartışmayı ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

Ahaber
17:35

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL

Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.

17:32

ÖZEL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.
 

Ahaber