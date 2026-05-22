CHP'de olağanüstü hareketlilik! Özel'in "etten duvar" fiyaskosu: Direniş dedi yalnız kaldı

Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından hareketlilik sürerken, A Haber canlı yayınında dikkat çeken görüntüler ekranlara geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş genel merkez önündeki tabloyu detaylarıyla anlattı. Yeşiltaş, “Konuşma bittikten sonra partililer genel merkezden ayrılmaya başladılar. İl örgütünün çağrısıyla gelen, özellikle gençlerin ağırlıkta olduğu bir partililer grubu vardı. Şu anda genel merkezden ayrılıyorlar” sözleriyle dikkat çeken çözülmeyi aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “GENEL MERKEZDE KALACAĞIM” MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kısa süre önce parti genel merkezinde bulunan ikinci kattaki basın toplantı odasında kameraların karşısına geçtiği ve burada “direniş” mesajı verdiği belirtildi.

İlter Yeşiltaş, “Özgür Özel az önce hem içerideki 2. kattaki basın toplantı odasında direniş çağrısı yapmıştı; genel merkezde, parti binasında olacağını, makamda olacağını ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti” şeklinde konuştu.

Özel’in konuşmasının ardından makam katına geçtiği aktarılırken, kurmay ekibinin de yanında olduğu ifade edildi. Ancak yapılan sert açıklamalara rağmen bina önündeki kalabalığın önemli bölümünün alandan ayrılması siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GENÇLER DAĞILDI, GENEL MERKEZDE SAKİNLİK HAKİM

Canlı yayına yansıyan görüntülerde CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı görüldü. Özellikle il ve ilçe örgütlerinden gelen partililerin araçlarla bölgeden ayrıldığı dikkat çekti.

Yeşiltaş, “Şu anda genel merkezin içinde kalan, genel merkezde olan partililer de var ama genel olarak tabloya baktığımızda partililer genel merkezden şu anda ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Etimesgut İlçe Başkanlığı’ndan gelen araçların da görüntülendiği aktarılırken, parti bayrakları ve flamalarıyla gelen grupların konuşma sonrası bölgeden ayrıldığı belirtildi.

“TOPLU NÖBET” PLANI GERÇEKÇİ BULUNMADI

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de “nöbet sistemi” oldu. Daha önce mutlak butlan sürecine ilişkin senaryolarda il ve ilçe örgütlerinin nöbetleşe şekilde genel merkezde bekleyeceği iddiaları gündeme gelmişti.

İlter Yeşiltaş, “Birkaç ay önce de yine mutlak butlanla ilgili süreç devam ederken olası mutlak butlan kararına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde ilçe ve il örgütlerinden nöbetleşe bekleneceği yani nöbet tutulacağı ifade edilmişti” sözleriyle o planlamayı hatırlattı.

Yeşiltaş, her gün belirli sayıda partilinin nöbet tutabileceğine yönelik bir planlamanın mümkün olduğunu ancak bütün kalabalığın sürekli genel merkezde kalmasının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, “Bu şekilde bir planlama olabilir ancak topyekun burada toplanan bütün kalabalık, herkes burada nöbette demek çok gerçekçi olmaz ki zaten görüntüler de bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN OTOBÜS DETAYI

Canlı yayında dikkat çeken bir başka detay ise CHP Genel Merkezi önüne gelen otobüs oldu. Yayında otobüsün daha önce kamuoyunda gündem olan araçlardan biri olduğuna işaret edildi.

Sunucu, “Bu otobüs bir yerlerden tanıdık geliyor bana ama Adnan Beker’in fotoğrafı var. Bu, tabii İYİ Parti tarafından... Evet, üzerine sürülen otobüs değil mi bu?” ifadelerini kullandı.

İlter Yeşiltaş ise söz konusu aracın seçim dönemlerinde kullanılan otobüs olduğunu belirterek, “Adnan Beker’in kullandığı bir otobüs. Seçim çalışmalarında ve daha sonrasında kullandığı bir otobüs, o genel merkeze geldi” dedi.

GÖZLER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU’NDA

CHP’de yaşanan tarihi kırılmanın ardından şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrilmiş durumda. Parti tabanında ve kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman geleceği ve Özgür Özel ile nasıl bir temas kurulacağı.

İlter Yeşiltaş, “Önümüzdeki günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gelecek, Özgür Özel ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönüş yapacak ve o telefon görüşmesinde nasıl bir diyalog olacak ve CHP’nin geleceğine dair nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, onu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız” sözleriyle CHP’deki kritik bekleyişi aktardı.