CHP'li Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda 10 tutuklama talebi

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan 25 kişiden 15'i tutuklama, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tepebaşı Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 25 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.

10 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüphelinin tutuklama, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

GİZLİ ODADA KRİPTO MADENCİLİĞİ CİHAZLARI BULUNDU

Operasyon kapsamında belediye özel kalem müdürü Özcan E.'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde de arama yapıldı. Polis ekipleri, ikametin bahçesinin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit etti.

Odada yapılan aramada Özcan E.'ye ait olduğu belirtilen 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Özcan E. hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.

