CHP’li Özkan Yalım'ın ek ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Özgür Özel hakkında çarpıcı itiraf: "1 milyon TL'yi elimle teslim ettim"

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ek ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Yalım’ın ifadesinde, CHP kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İfadede; spor çantası içerisinde taşındığı öne sürülen 1 milyon TL nakit para, belediye imkânlarıyla karşılandığı iddia edilen lüks VIP araç tahsisi ve bazı delegelere yönelik “iş garantisi” vaatleriyle ilgili çarpıcı beyanların bulunduğu öğrenildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir perde açıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li Yalım, devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilerek ek ifade verdi.

"SPOR ÇANTA İÇİNDE 1 MİLYON TL TESLİM ETTİM"

Soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia, kurultay sürecinde elden teslim edilen paralarla ilgili oldu. Etkin pişmanlık kapsamında konuşan Özkan Yalım, "Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 Milyon TL parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu," sözleriyle kirli para trafiğini açık açık anlattı.

Yalım ayrıca, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde transfer edildiğini vurgulayarak tüm anlattıklarının somut delillere dayandığını belirtti.

BELEDİYE KASASINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E ULTRA LÜKS VIP ARAÇ

Uşak Belediyesi'nin kaynaklarının genel merkez siyaseti için nasıl seferber edildiği de ifadelere yansıdı. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen lüks aracın detaylarını veren Yalım, "Ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan ve Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli Mercedes V300 model aracın içerisinde bulundum. Aracın içerisindeki koltuklar özel yapım ısıtmalı, soğutmalı, masajlı koltuklar; televizyon, buzdolabı ve uydu sistemi gibi çok lüks ve özel iç tasarımlar mevcuttur," ifadelerini kullandı. Yalım, aracın içinin tamamen sökülerek sıfırdan VIP olarak tasarlandığını ve maliyetinin bu yüzden yüksek olduğunu itiraf etti.

DELEGE PAZARLIĞI: "ÇOCUKLARIMA İŞ VERİN, OYUM ÖZGÜR ÖZEL'E"

Kurultay sürecinde oyların nasıl devşirildiğine dair çarpıcı bir örnek veren Yalım, bir kadın delegeyle yaptığı pazarlığı savcılığa sundu. Özkan Yalım, "Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege, 2 çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti. Bu kişiyle ilgili telefonumdaki kayıtlar ve gönderilen CV'ler incelendiğinde gerçek ortaya çıkacaktır." sözleriyle liyakatsiz atama pazarlıklarını deşifre etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "KARA KUTU" EKİBİNİ İFŞA ETTİ

Kendisi hakkında çıkan "Özgür Özel'in kara kutusu" haberlerini yalanlayan Yalım, CHP liderinin asıl yakın ekibini de isim isim savcılığa bildirdi. Yalım, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerin, "Çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan, Ankara'da birlikte kaldığı Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan," olduğunu iddia etti. Ayrıca kurultay döneminde İzmir'de büyük engellerle karşılaştıklarını belirten Yalım, "İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim Özgür Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarımıza çok zorluk çıkardılar, delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler," diyerek parti içindeki güç savaşlarını anlattı.

"SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI GERÇEKTİR"

Verdiği ifadelerin arkasında olduğunu ve savcılık araştırmasıyla her şeyin ispatlanacağını savunan Yalım, "Daha önce vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Bildiklerimin tamamı anlattıklarımdan ibarettir ve söylediklerimin arkasındayım," diyerek adalete güvendiğini belirtti. Şüpheli müdafileri ise müvekkillerinin samimi beyanlarda bulunduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu. CHP'yi sarsan bu itirafların ardından soruşturmanın Ankara ve İzmir ayaklarına sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Yalım'ın bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunduğu ve söz konusu başvurunun savcılık tarafından kabul edildiği öğrenildi.

İfadede, kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin kendisine zorluk çıkardığını öne süren Yalım'ın, Özgür Özel'in İzmir bölgesindeki delegelerle bizzat ilgileneceğini söylediğini iddia ettiği belirtildi.

Yalım'ın ayrıca bazı delegelere yönelik işe alım vaadi bulunduğunu öne sürdüğü ifade edildi. İddiaya göre bir kadın delegenin, uzun yıllardır parti delegesi olduğunu belirterek iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediği ileri sürüldü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI

Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.