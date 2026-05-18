CHP kulislerinden son bilgiler A Haber'de! Yedek parti mi kuruluyor? | "Özel İmamoğlu dışı adayları düşünüyor"

Özel, saat 12.00'de eski genel merkez olan ve şu an "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" olarak faaliyet gösteren binada Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ederek, kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

"Özgür Özel'in çalışma saatleri bazen gece geç vakitlere kadar 12. katın ışıklarının yanmasına sebep oluyor, bazen de çok erken saatlerde ayrılıyor. Şartlara göre programını belirliyor"

Ankara kulislerini hareketlendiren gelişmede, Özgür Özel'in yalnızca tek bir isim üzerinden ilerlemek istemediği, farklı aday senaryolarını da masada tuttuğu ifade edildi.

Kulislerde, Ekrem İmamoğlu dışında farklı isimlerin de adaylık için değerlendirildiği konuşulurken, CHP yönetiminin "yedek parti" formülü üzerinde görüş alışverişi yaptığı öne sürüldü.

Özgür Özel cephesinde yeni senaryolar masada. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ankara'dan aktardığı bilgilere göre, parti içinde olası siyasi ve hukuki gelişmelere karşı alternatif planlar tartışılıyor.

Fotoğraf- A Haber

KAMERALAR KARŞISINDA SESSİZLİK: KRİTİK SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Toplantı sonrası saat 16.00'da kameraların karşısına geçen Özgür Özel'in performansı ise kulislerde merak konusu oldu. Yaklaşık 15 dakika kürsüde kalan Özel'in, partiyi temelinden sarsan iddialara değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, Mutlak Butlan davası, istinaftan çıkacak karar veya Özkan Yalım'ın itirafları gibi son dönemde yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin detaylı bir değerlendirmede bulunmadı" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasının başında sadece CHP'nin hedef alındığını vurgulamakla yetinerek, derinleşen krizin detaylarına girmekten kaçındı.

ADAYLIK DENKLEMİNDE DEPREM: İMAMOĞLU'NUN YERİ SARSILIYOR MU? CHP içinde uzun süredir "tek aday" olarak görülen Ekrem İmamoğlu isminin yanına yeni aktörlerin eklenmesi, partideki dengeleri altüst etti. Balıkesir mitingiyle birlikte Özgür Özel'in üslubundaki değişim, adaylık savaşında yeni bir cephe açıldığını kanıtlar nitelikte.

İlter Yeşiltaş, "Daha önce 'A, B, Z planımız İmamoğlu'dur' diyen Özgür Özel, artık hukuki gerçekleri de göz önünde bulundurarak başka bir adayla yola devam edilebileceği mesajını veriyor" şeklinde konuştu. Bu durum, "İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak?" sorusunu CHP koridorlarının bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'HER ŞARTTA ADAYIM' RESTİ!

İmamoğlu isminin hukuki kıskaca girmesiyle birlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi daha gür bir sesle telaffuz edilmeye başlandı. Geçmişte "yedek aday olmam" diyen Yavaş'ın tavrında net bir değişiklik gözleniyor. İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş'ın adaylık niyetinin çok açık ve net olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, anketlerde önde çıkması halinde her şartta aday olabileceği konuşuluyor" sözleriyle Ankara kulislerindeki sıcak gelişmeyi paylaştı.

Ancak CHP yönetiminin Yavaş'a karşı mesafeli duruşu ve İmamoğlu'nu "partinin öz evladı" olarak görmesi, adaylık kavgasının daha da sertleşeceğine işaret ediyor.