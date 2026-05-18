CHP kulislerinden son bilgiler A Haber'de! Yedek parti mi kuruluyor? | "Özel İmamoğlu dışı adayları düşünüyor"
Skandalların merkezi CHP'de sular durulmazken Özgür Özel cephesinde yeni senaryolar masada. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın Ankara’dan aktardığı bilgilere göre, parti içinde olası siyasi ve hukuki gelişmelere karşı alternatif planlar tartışılıyor. Özgür Özel'in "İmamoğlu dışında adaylarımız var" sözleri sonrası parti içinde gerginlik tırmandı. Kulislerde, Ekrem İmamoğlu dışında farklı isimlerin de adaylık için değerlendirildiği konuşulurken, CHP yönetiminin “yedek parti” formülü üzerinde görüş alışverişi yaptığı öne sürüldü. Ayrıca adaylık yarışında başka bir CHP'linin ismi de konuşulanlar arasında. İşte o isim ve detaylar...
CHP'DE "YEDEK PARTİ" HAMLESİ
Kulislerde, Ekrem İmamoğlu dışında farklı isimlerin de adaylık için değerlendirildiği konuşulurken, CHP yönetiminin "yedek parti" formülü üzerinde görüş alışverişi yaptığı öne sürüldü.
Ankara kulislerini hareketlendiren gelişmede, Özgür Özel'in yalnızca tek bir isim üzerinden ilerlemek istemediği, farklı aday senaryolarını da masada tuttuğu ifade edildi.
GENEL MERKEZDE HAREKETLİ SAATLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 08.40 sularında Genel Merkez'den ayrılarak yoğun bir diplomasi trafiğine girişti.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, partideki dinamik sürecini şöyle aktardı:
"Özgür Özel'in çalışma saatleri bazen gece geç vakitlere kadar 12. katın ışıklarının yanmasına sebep oluyor, bazen de çok erken saatlerde ayrılıyor. Şartlara göre programını belirliyor"
Özel, saat 12.00'de eski genel merkez olan ve şu an "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" olarak faaliyet gösteren binada Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ederek, kritik bir eşiği daha geride bıraktı.
KAMERALAR KARŞISINDA SESSİZLİK: KRİTİK SORULAR CEVAPSIZ KALDI
Toplantı sonrası saat 16.00'da kameraların karşısına geçen Özgür Özel'in performansı ise kulislerde merak konusu oldu. Yaklaşık 15 dakika kürsüde kalan Özel'in, partiyi temelinden sarsan iddialara değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.
İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, Mutlak Butlan davası, istinaftan çıkacak karar veya Özkan Yalım'ın itirafları gibi son dönemde yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin detaylı bir değerlendirmede bulunmadı" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasının başında sadece CHP'nin hedef alındığını vurgulamakla yetinerek, derinleşen krizin detaylarına girmekten kaçındı.
ADAYLIK DENKLEMİNDE DEPREM: İMAMOĞLU'NUN YERİ SARSILIYOR MU?
CHP içinde uzun süredir "tek aday" olarak görülen Ekrem İmamoğlu isminin yanına yeni aktörlerin eklenmesi, partideki dengeleri altüst etti. Balıkesir mitingiyle birlikte Özgür Özel'in üslubundaki değişim, adaylık savaşında yeni bir cephe açıldığını kanıtlar nitelikte.
İlter Yeşiltaş, "Daha önce 'A, B, Z planımız İmamoğlu'dur' diyen Özgür Özel, artık hukuki gerçekleri de göz önünde bulundurarak başka bir adayla yola devam edilebileceği mesajını veriyor" şeklinde konuştu. Bu durum, "İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak?" sorusunu CHP koridorlarının bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.
MANSUR YAVAŞ'TAN 'HER ŞARTTA ADAYIM' RESTİ!
İmamoğlu isminin hukuki kıskaca girmesiyle birlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi daha gür bir sesle telaffuz edilmeye başlandı. Geçmişte "yedek aday olmam" diyen Yavaş'ın tavrında net bir değişiklik gözleniyor. İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş'ın adaylık niyetinin çok açık ve net olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, anketlerde önde çıkması halinde her şartta aday olabileceği konuşuluyor" sözleriyle Ankara kulislerindeki sıcak gelişmeyi paylaştı.
Ancak CHP yönetiminin Yavaş'a karşı mesafeli duruşu ve İmamoğlu'nu "partinin öz evladı" olarak görmesi, adaylık kavgasının daha da sertleşeceğine işaret ediyor.
SÜRPRİZ İSİM: VAHAP SEÇER DE YARIŞTA VARIM DİYOR!
Adaylık yarışı sadece İmamoğlu ve Yavaş arasında geçmiyor; Mersin'den gelen haberler yarışın çapının genişlediğini gösteriyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için niyetli olduğu iddiaları CHP kulislerini dalgalandırdı. İlter Yeşiltaş, "Vahap Seçer isminin de kulislerde konuşulduğunu ifade edebiliriz. Nasıl bir yarış olacak, üyeye mi sorulacak yoksa bir ön seçim mi yapılacak, bunu önümüzdeki günler gösterecek" diyerek partideki çok sesli adaylık krizine dikkat çekti.
CHP'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE: 'MUTLAK BUTLAN' VE KILIÇDAROĞLU GÖLGESİ
Tüm bu adaylık tartışmalarının gölgesinde, partinin tüzel kişiliğini ve mevcut yönetimini sarsacak hukuki bir bomba bekliyor: 'Mutlak Butlan' davası. Eğer mahkeme kararı bu yönde çıkarsa, Özgür Özel yönetimi için yolun sonu görünebilir.
İlter Yeşiltaş, "Mutlak Butlan davasından çıkacak sonuçla bu anlatılanların tamamı boşa düşebilir. Eğer mahkeme bu kararı verirse, Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararıyla yeniden Genel Başkanlık görevine dönebilir" ifadelerini kullanarak, CHP için en dramatik senaryoyu masaya yatırdı.
Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşü, CHP'de sadece adaylık dengelerini değil, tüm hiyerarşiyi kökten değiştirecek bir "siyasi tsunami" etkisi yaratabilir.
KULİSLER KAYNIYOR: GÜRSEL EROL'DAN SERT ELEŞTİRİLER
Parti içindeki huzursuzluk sadece adaylık üzerinden değil, yönetim anlayışı üzerinden de körükleniyor.
Milletvekili Gürsel Erol'un isim vermeden Özgür Özel yönetimine yönelik eleştirileri, CHP içindeki çatlağın ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor. İlter Yeşiltaş, "Gürsel Erol'un parti yönetimine yönelik eleştirileri var. Yedek genel merkez ve yedek parti gibi kavramların konuşulması, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oluyor" diyerek, CHP'nin sadece dışarıya karşı değil, kendi içinde de büyük bir ateş hattında olduğunu vurguladı.