Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada bayram tedbirleri ve Hürmüz krizi var

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sonrası ortaya çıkan diplomatik ve ekonomik başlıkların da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de ele alınacak. Hatice Kübra Pal, "İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı geçişlerini düzenleyecek yeni mekanizması ve bu durumun Türkiye ekonomisine yansımaları, krizin küresel enerji piyasalarına etkileri değerlendiriliyor olacak" açıklamasında bulundu.

Kabinede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İran eksenli gerilim ve bölgedeki güvenlik gelişmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın son dönemde yürüttüğü diplomasi trafiğinin de toplantıda ele alınacağını belirten Pal, "Gazze'ye bir an önce insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlar da masada olacak" dedi.

Kabinenin dış politika gündeminde Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin öne çıkması beklenirken, Hatice Kübra Pal, "Dış politika başlığında ana gündem maddesi elbette Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. ABD, İran ve İsrail üçgenindeki savaşta kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar masaya yatırılacak (Foto: ahaber.com.tr)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinede iç güvenlik başlığı altında "Terörsüz Türkiye" süreci de kapsamlı şekilde ele alınacak. Hatice Kübra Pal konuyla ilgili, "İç politika başlığına baktığımızda ise 'Terörsüz Türkiye' süreci öne çıkıyor. Bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi oluşmuştu" bilgisini verdi.

Pal ayrıca, "MİT'in sahadan topladığı istihbarat raporları ile Adalet Bakanlığı'nın gündeme getirdiği eski cinayet dosyalarında gelinen son durum da görüşülecek" ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün silah bırakma süreci ve buna ilişkin hukuki adım beklentisinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

EKONOMİDE GÖZLER ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATTA

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesini ekonomi oluşturuyor. Toplantıda enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fahiş fiyat denetimlerinin ele alınması bekleniyor.

Son bilgileri canlı yayında paylaşan Pal, "Ekonomi başlığında ise fahiş fiyatla mücadele, enflasyonla mücadele çalışmaları, istihdam ve yatırım politikalarında gelinen son durum değerlendirilecek" diye konuştu.

Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.