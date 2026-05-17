Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada bayram tedbirleri ve Hürmüz krizi var
Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar masaya yatırılacak. Orta Doğu’daki gerilim, Gazze’ye insani yardım ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun değerlendirilmesi beklenirken, “Terörsüz Türkiye” süreci de toplantının ana başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca fahiş fiyatla mücadele ve Kurban Bayramı tedbirleri de toplantının gündeminde olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair kritik başlıklar ele alınacak. A Haber Muhabiri Hatice Kübra Pal, toplantının gündemine dair dikkat çeken detayları A Haber canlı yayınında paylaştı.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM MASADA
Kabinenin dış politika gündeminde Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin öne çıkması beklenirken, Hatice Kübra Pal, "Dış politika başlığında ana gündem maddesi elbette Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. ABD, İran ve İsrail üçgenindeki savaşta kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın son dönemde yürüttüğü diplomasi trafiğinin de toplantıda ele alınacağını belirten Pal, "Gazze'ye bir an önce insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlar da masada olacak" dedi.
Kabinede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İran eksenli gerilim ve bölgedeki güvenlik gelişmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI GÜNDEMDE
Kabine toplantısında küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de ele alınacak. Hatice Kübra Pal, "İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı geçişlerini düzenleyecek yeni mekanizması ve bu durumun Türkiye ekonomisine yansımaları, krizin küresel enerji piyasalarına etkileri değerlendiriliyor olacak" açıklamasında bulundu.
Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sonrası ortaya çıkan diplomatik ve ekonomik başlıkların da görüşülmesi bekleniyor.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK
Kabinede iç güvenlik başlığı altında "Terörsüz Türkiye" süreci de kapsamlı şekilde ele alınacak. Hatice Kübra Pal konuyla ilgili, "İç politika başlığına baktığımızda ise 'Terörsüz Türkiye' süreci öne çıkıyor. Bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi oluşmuştu" bilgisini verdi.
Pal ayrıca, "MİT'in sahadan topladığı istihbarat raporları ile Adalet Bakanlığı'nın gündeme getirdiği eski cinayet dosyalarında gelinen son durum da görüşülecek" ifadelerini kullandı.
Terör örgütünün silah bırakma süreci ve buna ilişkin hukuki adım beklentisinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
EKONOMİDE GÖZLER ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATTA
Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesini ekonomi oluşturuyor. Toplantıda enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fahiş fiyat denetimlerinin ele alınması bekleniyor.
Son bilgileri canlı yayında paylaşan Pal, "Ekonomi başlığında ise fahiş fiyatla mücadele, enflasyonla mücadele çalışmaları, istihdam ve yatırım politikalarında gelinen son durum değerlendirilecek" diye konuştu.
Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ DE MASADA
Öte yandan Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı sürecine yönelik alınacak tedbirler de görüşülecek.
Bayram haftasında artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle yollardaki güvenlik önlemleri ve denetimlere dair çalışmalar değerlendirilecek.
Şehirler arası ulaşımda alınacak önlemler ile vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için uygulanacak tedbirlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.