CHP'de adaylık tartışmaları alevlendi! Özel'den İmamoğlu'na kırmızı kart mı?
CHP’de uzun süredir devam eden adaylık tartışmaları, Özgür Özel’in Balıkesir mitingindeki “İmamoğlu olmazsa başka adaylarımız var” çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Daha önce “A, B ve Z planımız İmamoğlu” diyerek kapıları kapatan Özel’in bu sözleri, parti içinde rota değişikliği yorumlarına neden oldu. Kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri Mansur Yavaş olurken, anketlerde öne çıkması halinde adaylığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor. CHP yönetiminin Yavaş’a mesafeli olduğu belirtilirken, Özgür Özel’in kendi adaylığı ve Vahap Seçer’in de süreci yakından takip ettiği konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden sancılı süreç, Özgür Özel'in son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Daha önce "A, B ve Z planımız İmamoğlu" diyerek kapıları kapatan Özel, Balıkesir mitinginde ilk kez "başka adaylar" vurgusu yaparak siyaset kulislerini hareketlendirdi.
MANSUR YAVAŞ VE VAHAP SEÇER
Mansur Yavaş'ın anketlerdeki yükselişi ve Vahap Seçer gibi isimlerin adaylık isteği, ana muhalefet partisinde taht kavgasının fitilini ateşledi.
"İMAMOĞLU OLMAZSA ADAYLARIMIZ VAR"
Özgür Özel'in Balıkesir mitingindeki çarpıcı çıkışını değerlendiren İlter Yeşiltaş, Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun hukuki sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hapse bırakmayabilirler, onun yerine adaylarımız olur" şeklindeki cümlesini hatırlattı. Yeşiltaş, bu sözlerin partide bir kırılma noktası olduğunu belirterek, Özel'in daha önce sergilediği, "Adayımızı ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız, kimse başka aday düşünmesin" mealindeki sert ve net tavrından ilk kez bu kadar bariz bir şekilde geri adım attığını ifade etti.
KULİSLERDE MANSUR YAVAŞ HAREKETLİLİĞİ
Adaylık tartışmalarında gözlerin çevrildiği bir diğer ismin Mansur Yavaş olduğunu aktaran Yeşiltaş, Yavaş'ın geçen yılki tartışmalarda, "Yedek aday olmam" diyerek parti yönetimine net bir mesaj gönderdiğini hatırlattı. Ancak son dönemdeki gelişmelere dikkat çeken Yeşiltaş, "Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması halinde her şartta aday olabileceği konuşuluyor" sözleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değişen stratejisine vurgu yaptı.
CHP YÖNETİMİNDE "YAVAŞ" ÇATLAĞI VE YENİ İSİMLER
Parti üst yönetiminin Mansur Yavaş ismine bakışını da değerlendiren Yeşiltaş, CHP yönetiminin Yavaş'ın adaylığına pek de sıcak bakmadığını dile getirdi. Yeşiltaş, parti içindeki diğer senaryoları aktarırken, "Özgür Özel'in kendi adaylığı kulislerde konuşulurken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adaylık için oldukça istekli olduğu ve hamle yapmak için en uygun zamanı beklediği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
KRİTİK TOPLANTI: GÜNDEM İTİRAF VE İDDİALAR
Bugün saat 12:00 itibarıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına da değinen Yeşiltaş, toplantının Özgür Özel başkanlığında toplandığını belirtti. Yeşiltaş, CHP'de son dönemde peş peşe gelen itiraf ve iddiaların bu masada olacağını kaydederek, "Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor ancak bu açıklamanın içeriğinin söz konusu iddialara yanıt verip vermeyeceği henüz netleşmiş değil" sözleriyle CHP'deki belirsizliğe dikkat çekti.