CHP'de adaylık tartışmaları alevlendi! Özel'den İmamoğlu'na kırmızı kart mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden sancılı süreç, Özgür Özel'in son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Daha önce "A, B ve Z planımız İmamoğlu " diyerek kapıları kapatan Özel, Balıkesir mitinginde ilk kez "başka adaylar" vurgusu yaparak siyaset kulislerini hareketlendirdi.

"İMAMOĞLU OLMAZSA ADAYLARIMIZ VAR"

Özgür Özel'in Balıkesir mitingindeki çarpıcı çıkışını değerlendiren İlter Yeşiltaş, Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun hukuki sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hapse bırakmayabilirler, onun yerine adaylarımız olur" şeklindeki cümlesini hatırlattı. Yeşiltaş, bu sözlerin partide bir kırılma noktası olduğunu belirterek, Özel'in daha önce sergilediği, "Adayımızı ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız, kimse başka aday düşünmesin" mealindeki sert ve net tavrından ilk kez bu kadar bariz bir şekilde geri adım attığını ifade etti.

KULİSLERDE MANSUR YAVAŞ HAREKETLİLİĞİ

Adaylık tartışmalarında gözlerin çevrildiği bir diğer ismin Mansur Yavaş olduğunu aktaran Yeşiltaş, Yavaş'ın geçen yılki tartışmalarda, "Yedek aday olmam" diyerek parti yönetimine net bir mesaj gönderdiğini hatırlattı. Ancak son dönemdeki gelişmelere dikkat çeken Yeşiltaş, "Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması halinde her şartta aday olabileceği konuşuluyor" sözleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değişen stratejisine vurgu yaptı.